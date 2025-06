Pavel Herman: Kompenzace firem za tzv. období koronaviru

Za primární profese v období pandemie covidu-19, které měly spadat do tzv. první linie jsou považováni převážně pracovníci ve zdravotnictví. Jenže do první linie bezpochyby patřili i pokladní, prodavači a případně ještě skladníci zaměstnaní v hypermarketech a dále by do tohoto pandemického bojiště mohly spadat také ostatní obchody s potravinami včetně tzv. večerek a to zejména těch vietnamských, které dokonce české komunitě pomáhaly s šitích roušek, které byly ale později kvůli přísnějším předpisům nahrazeny předepsanými respirátory.

Ano. Zrovna v období tzv. lockdownů, kdy se zavíraly některé továrny a zejména školní zařízení, tak se právě mnoho z těchto lidí stalo občany spadajícími mimo tzv. první linii. Zatímco pracovníci v potravinách se museli naopak dostávat do styku nejen se zástupem potencionálně nakažených lidí, ale dostávali se také do styku se zbožím, které mohlo být kontaminováno tímto virem z ostatních skladů, které se nacházely velmi často i mimo hranici okresu.

Vyhlášení a zrušení zdravotní nouze (WHO)

Jen pro informaci uvedu datace ohledně vyhlášení a zrušení zdravotní nouze ze strany Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, tedy zkratka WHO), která se zabývá veřejným zdravím na mezinárodní úrovni. Její centrála sídli v Ženevě ve Švýcarsku.

Dne 30. ledna 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze a 11. března 2020 prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný výskyt infekčního onemocnení velkého rozsahu zasahující více kontinentů). Dne 13. března 2020 byla Světovou zdravotnickou organizací za hlavní epicentrum nákazy vyhlášena Evropa.

Pokud se jedná o zrušení opatření a zrušení izolace pro nakažené a k vyjmutí covidu-19 ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž šíření je trestným činem, tak k němu došlo v průběhu dubna 2023. Konkrétně dne 5. května 2023 zrušila WHO stav zdravotní nouze vyhlášení v souvislosti s covidem-19 v lednu 2020.

Hypermarkety a supermarkety Albert

Pokud se jedná o řetězce supermarketů a hypermarketů Albert, tak ty jsou vlastněny v nizozemskou (holandskou) Ahold Delhaize. Pokud se na Albert podíváme z kinematografie, tak se stal partnerem filmu Vratné lahve (2007) režíséra Jan Svěráka. Dále z hlediska investigativních reportáží i místem, o kterém novinářka Saša Uhlová publikovala reportáže ve své knize „Hrdinové kapitalistické práce,“ kdy z reportáží vzniknul film Hranice práce.

Saša Uhlová v reportáží popslala, že práce je psychicky i fyzicky náročná; zmínila také problémy s čerpáním pracovních přestávek, dlouhou a nevýhodnou pracovní dobou nebo rozdíly mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci. Rovněž také kritizovala, že dýška pokladních propadají Albertu. Jednalo se tedy o pobočku Praha 5 – Smíchov a událost se stala v roce 2017.

Kompenzace za covid-19 nebo pouhý benefit

Pracoval jsem v období vzv. koronaviru v hypermarketu Albert (pobočka Vyškov, ulice Jandovka) na pozici prodavače nápojů. Podle pracovní smlouvy se jednalo nejdříve o tzv. dohodu o pracovní činnosti v období 29. 1. 2020 až 30.6.2020 za zhruba kolem 14.000 Kč čistého v dalším období až do dne 31.8.2022 na řádnou pracovní smlouvu za 16.000 Kč a později 19.000 Kč čistého. V roce 2025 údajně zaměstnanec Albertu Vyškov pobírá na plný úvazek mzdu ve výši kolem 25.000 Kč čistého příjmu.

V Albertu ve Vyškově bylo během tzv. období covidu tedy jediným přímým finančním benefitem ohodnocení ve výši 3.000 Kč. Toto finanční ohodnocení obdrželi všichni zaměstnanci v následujícím roce pouze v případě, když splnili podmínku za odpracované období 3 měsíců ke konci předchozího roku, tedy v uvedených měsících říjen, listopad, prosinec. Jako dalších benefit jsem považoval MultiSportku pro návštěvu zejména posiloven a bazénů, která měsíčně vyšla na pouhých 200 Kč.

Pokud se budeme bavit o tzv. covidovém období v rakouské firmě VoestAlpine Profilform, s. r. o. ve Vyškově, která je předním výrobcem za studena válcovaných tenkostěnných ocelových profilů, tak ta měla v období roku 2020 zavedeny tz.v Bonusové body, které posléze zaměstnanci proměňovaly za finanční ohodnocení. Můj blízký kamarád své body za období roku 2020 proměnil za částku ve výši 120.000 Kč a někteří jeho kolegové, kteří ve firmě sloužili déle obrželi finanční ohodnocení ve výši 200.000 Kč, tedy podle odsloužených let.

Kamarád za první rok obdržel bonusové body, které proměnil za zhruba 1000.000 Kč, ale v dalších letech firma začala ohodnocení zaměstnanců více krátit, takže v letech 2021 a 2022 kamarád obdržel už pouze zhruba částku po 10.000 Kč. Nechci tvrdit, že toto ohodnocení bylo čistě přímým ohodnocením za tzv. období covidu nebo odškodnění za covid-19, protože je zapotřebí uvést, že se také mohlo jednat o náhrady tzv. 13. platu/mzdového ohodnocení této továrny.

Závěrem

V Abertu ve Vyškově jsem sice prožil veselé časy, za které tedy musím pochválit nejen sebe, ale i své nadřízené manažery, zástupce nebo vedoucí prodejny za výbornou spolupráci (např. Varmuža, Novák a Hloubil). Ale na druhou stranu tato spolupráce vyžadovala značné úsilí, kdy jsem se musel doslova otáčet, protože zaměstnanec v oblasti nápojů denně při doplňování doslova nachodí zhruba 15 kilometrů, má povinnost doplnit zboží na paletách, provádí kontrolu prošlého zboží při ranních inventurách nebo na odpolední směně zarovnává zboží v regálech.

Samozřejmě, že k dalším povinnostem pradavače nápojů patřila také obsluha a třídění lahví v lahvomatu. V neposlední řadě se pracovník v nápojích nevyhnul ani povinnostem ve skladu, kde bylo zboží v podobě nápojů zapotřebí ještě navíc zapotřebí roztřídit. K dalším povinnostem tzv. prodavače specialisty by měla patřit obsluha tzv. ručně vedeného vysokozdvižného vozíku, kdy jsem měl vedle důležitého firemního školení ještě navíc průkaz obsluhy motorových vozíků na požadovanou skupinu I. a druh AD (nízkozdvižné a vysokozdvížné). Tyhle všechny činnosti samozřejmě, ale na druhou stranu za docela nízké finanční ohodnocení a bez nějakého příplatku.

Velice dobře si tedy pamatuju ze studií manažerského programu MBA (Master of Business Administration v oblasti Etika v managementu) a právnického programu zaměřeného na obchodní právo LLM (Master of Laws) na Institututu terciárního vzdělávání v Blansku, a to zejména v předmětech „Manažerská psychologie“ a zejména předmětu „Řízení lidských zdrojů“ na slova přednášejícího (v minulosti pracoval jako manažer v Japonsku) na adresu Holanďanů ohledně jejich lakoty. Prohlásil tehdy něco ve smyslu, že co Skot pustí, tak to Holanďan chytne.

Ano, Albert - Stojí za to jíst lépe