Petice: Otevřete hranice sanitkám

Petici Otevřete hranice sanitkám!, kterou již podepsalo více než 4000 lidí, adresovali občané okresu Chebu v lednu letošního roku Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Požadují, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR a Vláda České republiky podali formální žádost o pomoc adresovanou Svobodnému státu Bavorsko a Svobodnému státu Sasko. Obě německé země po dohodě s vedením Karlovarského kraje nabízí pomoc s hospitalizací českých pacientů v bavorských a saských nemocnicích vzhledem k tomu, že v chebské nemocnici začíná kolabovat intenzivní péče o pacienty. V této souvislosti upozorňuje primář interního oddělení nemocnice v Chebu MUDr. Stanislav Adamec, že může docházet k protiprávní selekci pacientů. Personál řady nemocničních oddělení je dlouhodobě vyčerpaný, řada lékařů je na hraně svých sil a bez jakékoliv blízké vize na stabilizaci celé situace. Nezbytnou podmínkou k realizaci přeshraničního příjmu pacientů je ale formální krok v podobě oficiální žádosti české vlády německé straně. To však ministerstvo zdravotnictví odmítá s tím, že se vše zvládne řešit v rámci českých nemocnic.

K petici Otevřete hranice sanitkám!, kterou kromě zdravotníků podpořili rovněž starostové několika měst a obcí Karlovarského kraje, místní podnikatelé, církevní představitelé, umělci, sportovci, studenti, se připojuje i řada osobností z pražské kulturní a sportovní scény. Mnozí z Karlovarska pochází, s krajem je spojena jejich profesní kariéra nebo podnikání a není jim jedno, s jakými potížemi se potýká.

Z herců, kteří divadelní kariéru začali právě v Západočeském divadle v Chebu, podpořil petici „Otevřete hranice sanitkám!“ herecký klan Krobotů – režisér Miroslav Krobot, herečka Hana Doulová Krobotová i jejich dcera herečka Lenka Krobotová, dále principálka Divadla matky Vackové herečka a loutkoherečka Daniela Vacková, která se mnoho let účastní projektu Loutky v nemocnici, nebo herečka Valérie Zawadská. „V Chebu jsem žila čtyři roky, ale zážitků a vzpomínek z té doby mám jako za čtyřicet let, a přátele mi v Chebu zůstali dodnes. Vím, že příhraniční spolupráce tady není formální a nechápu, proč nevyužít nabídku z německé strany, která přišla i přes to, že situace v Německu rovněž není jednoduchá,“ říká známá dabérka.

K ní se přidává herečka Tereza Kostková, jejíž jméno je rovněž spojeno s působením v Západočeském divadle: „Bez ohledu na období, zřízení, náladu, na to, zda je ´noc či den´, nesmí – obzvláště pak ve společnosti, která sebe samu označuje za vyspělou – být debat o tom, že se člověku zraněnému, nemocnému nebo jinak vyžadujícímu pomoc lékaře dostane ošetření na nejbližším možném místě. Neexistuje důvod, který by mohl rozhodnout jinak. Potřebuje-li někdo pomoc, pak nejblíž, kde to jde. Hranice, stejně jako tlustá čára, není zeď. Aspoň v to stále doufám. Není hanba pomocnou ruku stisknout. Právě od toho nejsme na Zemi sami.“

Ze sportovců se k petici připojili například chebský rodák Daniel Škvor, mistr světa v K1 a bojovník MMA v populárním Oktagonu, fotbalista František Veselý mladší, bývalý hráč Slávie, RH Cheb a juniorský reprezentant ČR, nebo trenér Dušan Uhrin starší, který v prvoligové chebské fotbalové historii zanechal snad nejvýraznější stopu. Dnes úspěšný kouč podniká v nedalekých Františkových lázních, kde vlastní a provozuje lázeňský dům. „Nevidím sebemenší důvod, proč nabídku německé strany nevyužít. Je to rychlé, levné, logické,“ říká Dušan Uhrin, který má s německým zdravotnictvím vlastní zkušenosti.

To je názor i slávistické střelecké legendy Ivo Knoflíčka. Také on poznal německou lékařskou péči – působil v hamburském klubu St. Pauli a Bochumi – a k Chebu, kde v 80. letech hrál za RH Cheb, má vřelý vztah. Loni si sem jel pro ocenění nejlepšího sportovce regionu.

S nimi souhlasí i kanonýr Pavel Kuka, odchovanec Slavie Praha, vicemistr Evropy z roku 1996, který v Chebu při základní vojenské službě rovněž prožil kus fotbalového života: „Jestliže převoz do německého zdravotnického zařízení je rychlý, pohodlný a logisticky nejschůdnější, neměl by nikdo zvažovat, co je politicky pro něj nebo pro jeho stranu prospěšné, ale myslet na místní lidi,“ zdůrazňuje.

Jeden z iniciátorů petice, chebský advokát Libor Dušek, za podporu všem výše uvedeným osobnostem děkuje. „Situace v Chebu je neustále velmi vážná. Navíc je mnoho občanů aktuálně pobouřeno nepravdivými informacemi o nemocnici a možnostech přeshraniční spolupráce, které médiím sděloval náměstek ministra zdravotnictví. Tato podpora je tak pro nás o to větší povzbuzení,“ vysvětluje Dušek.

Petici Otevřete hranice sanitkám! najdete ZDE.

Pro bližší informace o petici je možné se obracet na Libora Duška na tel.: 776 781 699 nebo e-mailu: dusek@akdusekbudil.cz.

