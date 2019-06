Petice za přejmenování ulice Moskevská na Třídu Evropské Unie

Tímto my, občané České republiky, požadujeme, aby byla přejmenována pražská ulice Moskevská na třídu Evropské Unie. Mělo by to v dnešní době, kdy je ohrožena polistopadová liberální demokracie, dokazovat prozápadní směřování Česka. Tímto symbolickým krokem chceme ukázat, že opovrhujeme dobou, kdy Praha byla vazalem Moskvy a že většina občanské společnosti Česka má pozitivní vztah k EU a není jiná alternativa ke členství a integraci.

(Pozn. ulice Bruselská již existuje)

Petici můžete podepsat ZDE.

