Petice za zveřejňování informací ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

21.01.2018 11:59

My, občané MČ Prahy 5, požadujeme plnohodnotné informace ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, a to zveřejněné co nejjednodušším a uživatelsky „přátelským“ způsobem na oficiálních webových stránkách MČ Praha 5.