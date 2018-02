Petr Dufek: Českou ekonomiku opanovala výborná nálada a velká očekávání

V české ekonomice i nadále panuje nejlepší nálada za posledních téměř deset let, a to jak díky optimismu firem, tak i spotřebitelů. Jde tedy o další měkký ukazatel v řadě, který ukazuje, že i první čtvrtletí letošního roku bude ve znamení velmi solidního ekonomického růstu taženého spotřebou a investicemi.

Sentiment spotřebitelů je jen o 0,3 bodu pod lednovým historickým rekordem, což se nepochybně projeví i v ochotě domácností více utrácet i v letošním roce s tím, jak se lidé neobávají zhoršení jejich ekonomické situace, nezaměstnanosti nebo inflace. To nepochybně pociťují i obchodníci očekávající svižný růst tržeb v následujících třech měsících.

Dobře vychází i průzkumy mezi firmami, kde sice došlo k mírnému zhoršení v průmyslu, nicméně na druhé straně se lepší nálada stavebníkům. Sice jejich zakázky žádný strmý obrat k lepšímu zatím nenaznačují, avšak firmy si pro příští měsíce věří. A optimisticky do budoucna hledí i průmyslové podniky očekávající i nadále silnou poptávku. To, co je nyní trápí v první řadě – jak už naznačil lednový průzkum – je nedostatek zaměstnanců, který se stal hlavní bariérou pro jejich další růst. Stěžuje si na něj dokonce už třetina firem. V tomto směru je pro firmy situace nejvíce problematická za celou dobu sledování (více než 13 let) a navíc se i nadále zhoršuje.

Na první tvrdá data z české ekonomiky si sice budeme muset ještě více než dva týdny počkat, nicméně první náznaky v podobě ukazatelů důvěry nebo indexu nákupních manažerů vyznívají optimisticky. Růst ekonomiky by proto mohl v prvním čtvrtletí hladce přesáhnout 4 %. Ještě než se ovšem dozvíme, jak si vedla celá ekonomika v úvodu roku, čeká nás příští čtvrtek statistika mezd, na kterou je docela citlivá ČNB. Může totiž naznačit, jak moc vážně to centrální banka bude myslet s dalším zvyšováním úrokových sazeb. Své odhady mezd totiž nastavila docela vysoko (+8,1 % za Q4/2017). Dosavadní vývoj ekonomiky ČNB prozatím dával za pravdu, takže nezbývá než si týden počkat na další test její prognózy.

Petr Dufek

finanční analytik

autor: PV