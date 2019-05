Petr Dufek: Napětí na pracovním a realitním trhu dál přetrvává

Už příští týden nejspíše zaznamenáme další pokles nezaměstnanosti, tentokrát na nové květnové minimum, zatímco počet nabízených volných pracovních míst se bude dál držet v blízkosti svých maxim. Sice už nepřibývají tak rychle jako v posledních dvou letech, po zohlednění sezónnosti dokonce už stagnují, respektive se jejich počet mírně snížil, o obratu na trhu práce to však zatím nesvědčí. Jde stále jen o symbolickou změnu, kterou může vysvětlit nástup nových technologií, do nichž firmy v posledních třech letech masivně investovaly, stejně jako reakce na pomalejší růst poptávky, které zase může vykrýt posun v produktivitě práce apod. Pokud bychom statistiky volných pracovních míst brali v úvahu jako v jistém směru předstihový ukazatel, tak rozhodně o dramatické změně trendu české ekonomiky zatím nic nenapovídá. Byť statistiky za první kvartál potvrdily už dříve deklarovaný zájem firem (především v průmyslu) propouštět. I tak se ovšem zaměstnanost v celé ekonomice téměř o jedno procento znovu zvýšila a žebříčky nejhledanějších pracovníků se takřka nezměnily. Zájem o montážní a pomocné dělníky, stejně jako o řidiče či řemeslníky, neutuchá. Je to dobrá zpráva o kondici ekonomiky, která není zdaleka tak oslabená, jak mohly naznačovat měkké ukazatele. Nepříliš dobrá zpráva je to ovšem pro podniky, které budou mít problém hledat nové zaměstnance i v dalších měsících.

Na druhém napjatém trhu se však situace v letošním roce nejspíše výrazně mění. Byť to ještě není plně vidět ve zpožděných statistikách, poptávka po bydlení nejspíše výrazně klesá s tím, jak ceny realit v uplynulém roce dosáhly nových rekordních výšin a část zájemců tak z trhu fakticky vyloučily. Těm zbylým podmínky pro financování přitvrzovala centrální banka postupným zvyšováním hladiny úrokových sazeb a loni na podzim i dalším zpřísněním regulí pro poskytování hypoték. Změn se konečně dočkala i strana nabídky. Oživení bytové výstavby je citelné téměř napříč celou ČR, nicméně ke zdolání úrovně výstavby v době první recese to stále ještě nestačí. A na pokles cen nejspíš také ne. O cenách však zase někdy příště.

Psali jsme: Petr Dufek: ČNB nemá kam pospíchat Petr Dufek: Neoptimistické signály z německé ekonomiky Petr Dufek: Dalších čtyřicet miliard na rozpočtovém obzoru Petr Dufek: Trh aut se začíná stabilizovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV