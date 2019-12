Petr Hampl: Bude řeporyjský tlusťoch příští rok vystrkovat zadnici v lidickém památníku?

Dámy a pánové,

posílám pozdrav vašemu shromáždění a vyjadřuji vám podporu. Situace je skutečně skandální. To, že jeden komik dokáže téměř rozvrátit celou zemi a že dokonce pro část politické elity se stane hrdinou, ukazuje, jak hluboko postoupila degradace profesionálních intelektuálů a politické třídy, označované jako tzv. kavárna.

Nebudu jméno toho ubožáka ani vyslovovat, protože o něj vlastně nejde. V každé době, v každé společnosti a v každém politickém systému se najdou takoví lidé. Zakomplexovaný člověk, který nic neznamená a nic nedokázal. Nevyučil se řemeslu, nenapsal úspěšnou knihu, nenatočil film, co by stál za koukání. Nezlepšil situaci ve své obci. Nikomu nepomohl. Nepřišel s žádným zajímavým nápadem. Nedokázal naprosto vůbec nic. Jediné, co mu zatím jde, je tloustnutí a vtipy založené na ukazování vlastní holé zadnice. Pokud existuje něco jako zkrachovalá existence, je to tento muž.

Kdyby v naší zemi byly zdravé poměry, vyřešilo by se to pár fackami, ten muž by přišel k sobě, naučil by se něčemu pořádnému, začal vést slušný život, a nakonec by i on byl mnohem šťastnější. Jenže v naší zemi nejsou zdravé poměry. Takže ten muž zkouší, jak vzbudit ještě víc pozornosti, a koho ještě urazit. Pořád to stupňoval, až logicky dospěl k tomu nejhoršímu – oslavovat esesáky a plivat na hroby civilistů vyvražďovaných nacisty. Půjde příští rok vystrkovat zadnici do lidického památníku? Možná ano. Nebylo by to překvapující.

Takové patologické případy nechme psychiatrům. Je ale dobré se vyjádřit k jednání politiků jako Tomáš Petříček, Petr Fiala a Miroslav Kalousek. Jsme svědky toho, jak předvádějí tu nejodpornější kombinaci zbabělosti, ubohosti, bezpáteřnosti a chamtivosti. Včera bojovali proti nacionalismu, dnes se hlásí k esesácké uniformě, zítra k čemukoliv jinému.

Je to úplně jasný doklad o tom, že politický systém nefunguje. Měl zajistit, že lidé budou mít své zástupce. Jenže místo lidových zástupců tu je samozvaná elita. Měl do politiky dostat lidi moudré nebo aspoň průměrné – a místo toho se do politické třídy koncentruje ten nejhorší morální odpad z celé země. Někdo říká, že politici jsou jako jejich voliči, ale tak tomu u nás není. Politici jsou mnohem horší než jejich voliči.

Přes to všechno zůstáváme demokraty. Věřím, že ani vy nepožadujete něčí odstoupení, protože k tomu jsou volby. Je ovšem důležité dát najevo, že se současným hanebným jednáním části české politické scény nesouhlasíme. Děláme to

kvůli morální atmosféře v zemi,

kvůli potomkům umučených i potomkům hrdinů, tj. těch, co ty vlasovovské a ostatní esesáky porazili, mnohdy za cenu oběti vlastního života,

a kvůli nám samým.

Hanba těm, kdo oslavují vrahy! Ať žije svobodná Česká republika!

Autorem článku je Petr Hampl, nezávislý sociolog

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.