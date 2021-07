Petr Hampl: Jak odlišíte vědce od šarlatána?

reklama

Jak odlišíte vědce od šarlatána? Třeba takhle. Šarlatán přijde po podvodních a prohlásí: „Tyhle povodně byly způsobeny klimatickou změnou.“ Vědec by přišel pár měsíců před povodněmi a prohlásil by: „Z mé teorie vyplývá, že poroste riziko povodní a klesne riziko velkého sucha.“ Kdyby během několika dalších let došlo k opakovaným povodní, jeho teorie by získala na věrohodnosti. Pokud by naopak přišlo několikaleté sucho, neznamenalo by to, že je to špatný vědec. Pouze by to znamenalo, že teorie obsahuje chybu. Solidní vědec by tu chybu začal hledat a opravil by teorii.

Tyhle zásady platí ve všech oblastech a oborech:

a) Šarlatán se orientuje na vysvětlení minulosti, zatímco ve vědecké teorii je i predikce budoucnosti.

b) Šarlatán má jistotu. Vědec vždy počítá s možností, že se mýlí. Věda dokáže spolehlivě určit, že něco je naprostá pitomost, ale nikdy nedokáže naprosto spolehlivě určit, že je teorie správná.

