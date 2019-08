Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (10)

Hamáček a spol.

Po dalších projevech neschopnosti pana Hamáčka a jeho squadry je nutno konstatovat jediné. Soudruh Hamáček by měl být pro neschopnost a zneužívání funkce popraven (za úsvitu a za hřmění bubnů) před nastoupeným ministerstvem a demokratickým blokem. Nejenže svými vpravdě amatérskými kroky a podělaností likviduje vlastní stranu, ale ještě při tom porušuje platné zákony. Vyhazuje ministra kultury za to, že se chová podle platných zákonů a vyrazil z teplých míst párek uměleckých defraudantů (nakradli hodně, ale ještě ne dost na to, aby už to byla v zásadě beztrestná politika). Bohužel nám pan Hamáček z titulu funkce popírá Ústavou zaručenou svobodu slova, za což by měl jít od válu už ve chvíli, kdy jakýsi mluvka z vnitra v netové diskusi prohlásil, že "máme sice svobodu projevu, ale už ne po projevu" a doprovodil to výčtem paragrafů, za které můžeme jít sedět za projevení vlastního názoru. Hamáček v tomto duchu osobně pokračuje a vyhrožuje stíháním každému, kdo má jiný, než jeho ministerstvem schválený názor. Stíhání ideozločinů je zjevně snažší, než udělat si pořádek v tom pseudoúředním bordelu, který na ministerstvu má. Záležitosti, na jejichž vyřízení je zákonná lhůta dva měsíce, trvají vnitru osm měsíců až dva roky. K vyšší rychlosti tuhle bandu popožene jedině soudní obsílka...

Milionkáři

Svoloč, která má podivné priority. Pronásleduje ministryni za něco, co ještě nemohla udělat (už před jejím jmenováním do funkce), svrhává předsedu vlády za to, že se napakoval důsledným využitím zavedeného eurosystému, snaží se zlikvidovat řádně zvoleného prezidenta za to, že do mrtě využívá všech vad v naší záměrně děravé Ústavě. Je jim ale naprosto šumák, že mezi sebou nechává blábolit zástupce stran, které tento stát za uplynulých 30 let přivedly k bankrotu a když už nezbylo nic k ukradení, začali prodávat lidi - nezletilé české občany cizí mocnosti za dotace, naše vojáky jako kanonfutr do cizích válek na druhém konci světa a nakonec ještě chtějí válčit s Ruskem v situaci, kdy nemáme žádnou armádu a nepřátelská cizí mocnost (EU) se nám snaží sebrat poslední zbraně, které po rozdávačných akcích naší politické reprezentace k obraně státu ještě zbyly - ty, co máme doma.

Hřebejk a jeho umělecká šmíra

Partička rádobyumělců se vyhrazuje proti České zbrojovce jako sponzorovi Karlovarského filmového festivalu. A že prý tam přestanou jezdit, pokud ho bude sponzorovat nadále. Takže Hřebejku a další šmíro - vaše dosud předvedené výkony nikoho z vás podepsaných pod tím pamfletem neopravňují k výskytu na Karlovarském festivalu jinak, než jako tuctové platící návštěvníky. Bude to mít výhodu pro daňové poplatníky, protože budete muset chlastat a debužírovat za svoje a ne za festivalové, do značné míry placené z našich daní. A z obecenstva na pódium si vlezete až poté, co se naučíte dělat svou práci alespoň z poloviny tak dobře, jako Česká zbrojovka.

Zrůdnost EU

Zrůdnost totalitního systému EU se plně projevila v odpovědi generální advokátky Eleanor Sharpston ny naši žalobu na unijní protizbraňovou směrnici. Madam je Britka a zjevně ctí mnichovskou tradici. Dáma de facto popřela ve svém rozboru jak platnost Lisabonské smlouvy, tak nedotknutelnost majetku. V EU tak platí to, co si Evropská komise momentálně vycucá z palce a vše ostatní je cár papíru. Je naprosto zhovadilé, že jakási čarodějnice ze země, kde je přes zákaz nošení nožů pobodáno pět lidí každý týden, rozhoduje o záležitostech naší vnitřní bezpečnosti. Problém je, že zbraně jsou jen začátek - už teď se můžeme sázet, jestli dřív přijde zákaz vlastnictví bytů (ke kterému u nás směřují Piráti), klasických automobilů, nebo peněz v hotovosti...

Detaily najdete ZDE, ZDE nebo ve Střelecké Revui 7/2019 na str.10 a 11.

Šarapatkovy výlevy

Tento týden se televizní radní Šarapatka opět ztrapnil protiprezidentským a současně rusofobním výlevem, kterým zaručeně získal Putinovi celou řadu příznivců. Celkově to vypadá, jakoby rada Šarapatka okupující ukradený trampský srub v Dobrodružství šesti trampů od Rady a Žáka byl jeho reálný předek. Bohužel si tento užitečný idiot z rady protistátní organizace neuvědomuje jedno - že pro obě strany případného konfliktu je tomto zeměpisném prostoru bojiště a že ať jeho či jiným prostřednictvím vlezeme kterékoliv straně mezi půlky, nakonec v tom přes všechny smlouvy zůstaneme sami. Národ nerozeštvává Ovar, ale Demoblok. Je ale otázkou, kdo pro ně vyhazuje za tyhle kontraproduktivní prasárny prachy z okna lopatou. Rusko si takhle plýtvat nemůže dovolit, na druhou stranu mu stačí počkat, s čím rusofobové vylezou a následně se (za vlastní peníze) ztrapní.

Dotaz na ministra kultury

Pane ministře, proč jste ještě nezrušil koncesionářské poplatky? Ty mají sloužit k financování veřejnoprávního vysílání, ale nic takového tu od Spacákové revoluce neexistuje! Poplatky ke své činnosti zneužívají dvě zjevně protistátní organizace - Česká televize a Český rozhlas. Obě pracují ve prospěch cizí mocnosti EU a tudíž by měly být financovány od ní a ne z našich poplatků!

Putin verzus EK

Putin je bezesporu autoritativní vládce - "nekorunovaný car vší Rusi". Proti jeho metodám lze mít spoustu námitek, ale má vizi a snaží se mnohonárodnostní bordel na kolečkách známý jako Ruská federace udržet v chodu jediným způsobem, který v těch končinách funguje. Prostě reálná variace na lorda Vetinariho a jeho Ankh-Morpork se vším pozlátkem a hlavně špínou, kterou to obnáší. Evropská komise by ráda Eurostát a snaží se toho dosáhnout buzerací, proti které jsou ve svých důsledcích Putinovy metody jen odvar. Brutální, ale pořád odvar. Proč - protože guruové EK jsou Stalin a Mao a navíc se v ní pokaždé sejde dost politického odpadu, který buzeruje ne proto, aby dosáhl funkčnosti systému (což je účel Putinova autoritativního systému), ale jednoduše proto, zě může. Soudruzi z EK si své buzerace jednoduše užívají a funkčnost systému (včetně přežití původního evropského obyvatelstva) mají na háku. Nechcete genocidu vlastního obyvatelstva? My vám ji zavedeme! A pod pokutou!

(Autorem není Petr Hampl, ale jiná osoba, která chce zůstat v anonymitě)

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (9) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (8) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (7) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (6)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV