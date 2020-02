Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (22)

reklama

Kdo rozhoduje na ministerstvech?

Zdá se, že na řadě ministerstev máme ministry jen ze zvyku, protože je ve skutečnosti řídí buď neziskovky, nebo lobbysti. Zářným příkladem je vnitro, kde rozhoduje pornohodnota Janda a člověk v plísni a Hamáček je tam evidentně jen do počtu. Proto vnitro stíhá ideozločiny (ve skutečnosti většinou jen blbé kecy), dopravně buzeruje a bezpečnost občanů vesele ignoruje. Totéž evidentně platí pro tajné služby. Ministersvo zahraničí má sice Pocheho loutku - aktivistu Petříčka, ale zjevně tam rozhodují peníze landsmanšaftu a zahraniční politiku vedou radioaktivní starostové z Prahy. Destrukci školství také vede člověk v plísni, zatímco o rozvoji dopravní struktury a průmyslu rozhodují ekofašos na střídačku s lobbysty. Spravedlnost je v rukou lobbystů a justiční mafie, o výsledku soudu rozhoduje obsah peněženky, známosti a politické zájmy (podle typu sporu). Zdravotnictví je na tom podobně...

Likvidace íránského generála

našla řadu kladných ohlasů u různých bezpečnostních tlučhubů i přes zjevnou skutečnost, že kromě porušení mezinárodního práva šlo o ukrutný amatérismus.

Správný postup předvedla v SSSR za války jedna partyzánka - strávila vášnivou noc s vysokým německým papalášem a na rozloučenou mu v jeho vlastní posteli nechala budíček, co se natahuje jen jednou. A bylo vymalováno. Doslova. Statečná soudružka obdržela za tuto inovativní metodu dekorace ložnic vysoké vyznamenání. Takže milí američtí soudruzi z CIA a podobných agentur - příště pošlete zamýšlené oběti do postele jedince dle sexuálních preferencí cíle s nějakým vhodným typem jednorázového budíčku. Oběť si to naposledy náležitě užije, vedlejší škody budou minimální a psychologický efekt mnohem lepší.

V této souvislosti by mě zajímalo, jestli by naši bezpečnostní tlučhubové stejně nadšeně hýkali i v situaci, kdyby US Army nějakého významného džihádistu stejným způsobem poslala díky laxnosti vnitra a BIS do luftu i s nějakým pražským nákupním centrem, ideálně třeba Palladiem. Nebo ho vaporizovala uprostřed Václaváku - nějakými IT joudovi ovládajícímu dron odkudsi z USA je to šumák.

Prý jsme ve válce,

někteří aktivisté vykřikují, že v občanské, jiní, že s Ruskem, další že s džihádisty a Iránem. Omyl! Nemůžeme být ve válce s nikým - jednoduše proto, že nemáme armádu. Expediční sbor kdesi na druhém konci světa, ve kterém na jednoho vojáka připadají tři týlaři, jeden štáckripl a jeden generál, se za armádu považovat nedá ani v optimistických mokrých snech. Zálohy jsou minimální, 90% lidí, co prošli vojnou má přes 50 let a jejich "zkušenosti" a výcvik tomu odpovídají. Obstojný Volkssturm, ale nic jiného. Díky rozhazovačnosti našich politiků by si zbraně, náboje i výstroj museli obstarat vlastní, ve skladech je prd. Totéž platí pro civilní obranu, chybí koncepce, výcvik, prostředky. Odpovědnost samozřejmě nikdo nenese, případně se hodí na občany.

Selhání koordinace

aktivistů od Kaputinů a z vnitra se projevila, když profláklá skupina kádrovačů věnců vedených Van Gemundem dělala ve svém obligátním stylu bordel před čínským velvyslanectvím. Policie se neobtěžovala (proč taky, podle pornohodnoty Jandy a spol je to ideologicky správně) a Číňani z velvyslanectví taky ne (buď usoudili, že bláznům se nemá odporovat, nebo jednoduše nebyli doma). Van Gemundovy nářky v rádiu pak silně připomínaly majora Terazkyho a scénku "vežahorí" z Černých baronů. Nebo BIS doufala, že Kaputince pomordují čínští agenti a oni konečně budou mít důkazy pro své každoroční velmi drahé fantasmagorie.

RRTV

bude doplňovat stavy o šest kusů. Přihlášeno je 90 zájemců a opět se rozpoutalo běsnění samozvaných vlastníků ČT, že si ji nenechají vzít. Problém je, že jim nikdo "jejich" ČT nebere. Všeho všudy jde o to, že tenhle dlouhodobě protistátní a navrch zlodějský cirkus nehodlají občané samozvaným vlastníkům a zlodějům platit. A to je samozřejmě ukrutně nedemokratické, chtít po téhle partičce, aby si svou zprivatizovanou ČT platili komplet ze svého.

Dalším problémem je, že hospodaření ČT je na kriminál - sedět by mělo nejen vedení televize (a rozhlasu, ale tam bordel není tak velký), ale i RRTV za to, že kriminální činnost vedení ČT kryla. A všichni, co hýkáním o demokracii maskují a zároveň schvalují tuhle rozkrádačku by měli dostat flastr taky. Prostě by se celý ten bordel na kolečkách včetně uřvaných umělců měl přestěhovat minimálně na 10 let na Mírov. Na stereotypním vysílání by se to patrně nepoznalo.

L. X. Veselý

obdržel od ČT anticenu Zlatý citron za to, že na rozdíl od Moravce či Fridrichové nemoderuje jako prase. Soudruzi z ČT si ale tentokrát naběhli na vidle - nejen že si oslavenec pro cenu přišel osobně, ale ještě v přímém přenosu poslal ČT a televizí poplatky tam, kam patří. Pak ten "citron" hodil na Aukro a 29.1.020 odpoledne už tam bylo 41 000,-, 30. ráno už přes 70 000.-!. Do konce aukce tou dobou zbýval týden, takže na demenci silně podjaté bandy vyžírků z ČT docela slušně vydělá. Gratuluju!

Krysodlak

(Krysodlak není Petr Hampl, ale jiný autor, který chce zůstat v anonymitě)

(zdroj: petrhampl.com)

