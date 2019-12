Petr Hampl, Martin Konvička: Adventní dvojhlas. Zelený nový úděl EU je tady. Bojte se, je zle

Petr Hampl: Nadšení britskými volbami překrylo, že v pátek schválili vůdcové států EU tzv. zelený nový úděl. Jak si všimnul Martin Konvička, oficiálně očekávané dopady činí 5 tisíc korun na osobu a měsíc. Průměrnou rodinu s jedním dítětem budou tedy změny stát 15 000 korun každý měsíc. Fakticky tak zmizel poslední argument pro členství v EU, a to sice ten, že odchod by mohl mít dopady na životní úroveň. Pokud bude „zelený nový úděl“ naplněn, bude členství v EU znamenat pro většinu obyvatel takovou bídu, jakou jsme si ještě pár lety vůbec nedokázali představit. Budeme v situaci, kdy odchod přinese zvýšení životní úrovně i v případě hospodářské blokády. V tuto chvíli tomu ještě lidé nevěří. Ale za rok nebo za dva? Nebo je „zelený nový úděl“ jenom výkřik, za kterým nebudou následovat žádnou skutečné kroky?

Martin Konvička: Na zeleno-klimatických úletech EU (které jsou receptem nejen ke zbídačení Evropanů, ale i ničení zbytků přírody) není tak zajímavé, že je různí dobrotrusové prosazují. EU je nepřítel, západní Evropě vládnou pošahaní psychopati maskující se „dobrem“, z toho nemůže vzejít nic dobrého. Zajímavé je, kolik lidí pořád nevěří. V diskusi pod FB statusem Petra Hampla lidi mj. píší, že za prvé – „to přece nemohou, zničilo by to obrovské množství lidí“ a za druhé – „nic z toho nebude, jenom kecají“.

K tomu „za prvé“ – můžou. Když psychopat něco udělat může, udělá to. Uvědomme si, že evropští mocní vidí v prostých lidech, což je tak 70 procent populace, loosery, burany a nepřátele. Bojí se jich, nenávidí je. Udělají cokoli, co prostým lidem ublíží a zadupe je do země.

K tomu „za druhé“ – Němci (o něž jde nejvíc) prostě neumí „švejkovat“. Něco slibovat a současně věci nechat být není v jejich národní povaze. Viděli jsme to opakovaně ve XX. století, vidíme to znovu. Viděli jsme i uklidňování se obětí, že „to nebude tak horké“. Horké to bylo, třeba v Drážďanech. Někdy to naopak bylo chladivé, třeba u Stalingradu. A někdy nesnesitelně dusivé.

Petr Hampl: Můj komentář k tomu je, že pokud by se celý systém rozpadl dříve, než výměna obyvatel pokročí i u nás, byla by to nejméně špatná varianta dalšího vývoje. Otázka ovšem zní, co by mohlo následovat.

Katastrofická varianta: celé oblasti utopené v děsivé bídě, chaos, a do toho katarské a saúdské peníze schopné si koupit úplně cokoliv.

Pozitivní varianta: Rychlé změny a úplně nový systém – uzavřené státy, v ekonomice kombinace národoveckého socialismu a volného trhu pro malé (nezapomínejme, že klasický volnotržní kapitalismus je v tuto chvíli příliš kompromitován, než aby pokusy o jeho obnovení mohly být brány vážně.

Autoři článku jsou nezávislý sociolog PhDr. Petr Hampl, Ph.D., autor bestselleru Prolomení hradeb, a doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., vědec, vysokoškolský učitel a politický aktivista.

