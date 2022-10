Petr Hampl: Příliš hořké vítězství

reklama

Když lidé pravicového smýšlení dají přednost korporátním ziskům před lidmi, nepředstavuje to pro ně žádný velký morální problém. Jejich ideologické stanovisko sice velí upřednostňovat svobodu (toho se v té chvíli musí vzdát), jiné prvky jejich pohledu na svět ovšem pokládají zisk za měřítko dobra. Je tedy v pořádku nadřadit zisk téměř čemukoliv jinému.

Když lidé levicového smýšlení dají přednost korporátním ziskům před lidmi, vytváří to daleko větší zmatek v hlavách. Což je někdy dobře, protože to může vést k novému zamýšlení a hlubšímu pochopení. Ale někdy je z toho jenom ten zmatek a nic než zmatek. Třeba u Václava Bělohradského. V rozhovoru pro Primu (ZDE) opakuje fráze o právech menšin prosazovaných korporáty, k tomu přidává korporátní zelenou agendu, a pak s lítostí konstatuje, že ve válce tříd vyhráli bohatí nad chudými (mimo jiné díky Václavu Bělohradskému – což ovšem nedodává).

Kéž by tomu tak bylo, že třídní boj skončil vítězstvím jedné strany. Už ta samotná výhra nebo prohra by znamenala, že existuje nějaké hřiště (či bojiště) a na něm je možné dosáhnout nějakého výsledku. Vítězství chudých by znamenalo, že budou vysoké platy, slušná životní úroveň a že se bude s lidmi slušně zacházet. Vítězství bohatých by znamenalo nízké platy, bídu, ztrátu důstojnosti a neurvalé zacházení.

V obou případech by to znamenalo, že se věci ustálí na určité hladině, a tam už zůstanou. Tedy dlouhodobou stabilitu. Jenže to není naše situace. Naší situací je plynulé zhoršování poměrů bez jakéhokoliv dna. Nakonec to nepřinese výhru ani těm, kdo se udrží ve stále menší skupině bohatých, protože zlikvidují to, co bylo zdrojem jejich bohatství.

K čemu je schopnost ovládat podřízené vrstvy a k čemu je schopnost přinutit je pracovat pro váš prospěch, když zároveň rozbijete jejich morálku, seberete jim vzdělanost a zničíte schopnost vytvářet hodnoty? Vítězství v třídním konfliktu se tak stává jaksi zbytečným. A nenahradí to žádní migranti ani dobytí žádné země třetího světě.

To není vítězství. To je totální destrukce včetně sebedestrukce.

