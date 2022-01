Petr Hampl: Sex, feminismus a jiný feminismus

reklama

Na serveru Unherd běží zajímavé debata (ZDE) mezi dvěma skupinami radikálních feministek. Pro nás zvenčí je to zajímavá příležitost podívat se do jejich myšlení. Jedny berou sexualitu jako nástroj politiky. Osvobozujeme sex, abychom zničily dosavadní utlačovatelský sex. Všechno musí být veřejné, okázalé, vyhnané do krajnosti. Sexualita je pro ně všudypřítomná. Proti nim stojí puritánské feministky, pro které je naopak jakákoliv sexualita výrazem patriarchátu. Všechno, co přesahuje misionářskou pozici, je utlačovatelské a musí být zakázáno. Vlastně i ta misionářská pozice, pokud neslouží k plození komsomolců. Ty první feministky by zaplavily svět pornografií, nejlépe včetně mateřských školek. Ty druhé by zakázaly pohled na výstřih a jakékoliv jiskření.

Úplně chybí ta normální poloha, jakou zastává a prožívá většina lidí. Sexualita a erotika je něco, co lidem působí radost, co jim pomáhá mít hezké vztahy, co se odehrává v soukromí a čem se nemluví. No, možná se kamarádky navzájem svěří nebo gentlemani po pár panácích něco naznačí. Ale rozhodně to nemůže předmětem politické debaty. K té normální poloze patří i to, že si ti dva občas zpestří život, podívají se na peprné video, použijí hračku nebo jinou inovaci. Ano, i normální slušní lidé dělají v ložnicích věci, které se před generacemi nedělaly. A další generace zase budou dělat věci, které neděláme dnes. Kvůli tomu se nikdo nemusí pohoršovat. Ale když jsou lidé normální a mají rádi erotiku, vrhnou se na ně obě strany.

Na té debatě je dobře vidět, že hlavním problémem takového myšlení je neuměřenost. Každý si zařídí život podle svého, proč ne. Ale proč musí být všechno vyhnáno do absurdní podoby? Proč všude tolik agresivity? To je ten problém.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Tak je to za námi Petr Hampl: Madam smrt Petr Hampl: I to zelené je k něčemu dobré Petr Hampl: Mezi hospodským žvaněním a radikální změnou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.