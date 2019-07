Petr Mrázek: Zase ti levičáci

Pan Hořejší, jistě vzdělaný a chytrý člověk, se hrdě hlásí k levicovým názorům a nechápe, proč mu jeho dobrý známý nechce levicovost definovat. Já si to tedy dovolím. Pravičák je člověk, který je ochoten tě zabít v případě, kdy ohrožuješ životy jeho blízkých, jeho život či jeho majetek a levičák je člověk, který je ochoten tě zabít v případě, kdy ohrožuješ jeho ideje.

To, že většině lidí splývá minulý režim s pojmy levice a socialismus, je naprosto pochopitelné. Skálopevné přesvědčení dnešních levičáků, že toho, co klasikové socialismu napsali, toho se chytli nesprávní lidé a celé to pokazili je zásadní omyl. Sama podstata toho učení je taková, že žádný slušný člověk se její realizace nemůže účastnit. Vždyť to celé spočívá v tom, že socialisté slibují úplné osobní svobody výměnou za podřízení se kolektivnímu rozhodování v ekonomickém řízení společnosti. Nakonec už jeden z průkopníků socialismu Saint-Simon pravil, že s těmi, kteří se takovému plánování nepodřídí, bude zacházeno jako s dobytkem. Může mi někdo ukázat ve světě místo, kde se skutečnému socialismu daří? Pan Hořejší se odvolává na „severské“ modely. To ovšem nejsou modely socialistické, ale sociální - a to je dost velký rozdíl. Jsou to modely naoko velmi přitažlivé, nikoli však trvanlivé. Ano, stát tam přerozděluje obrovské majetky, které bere svým občanům a vynakládá je na to, co on uzná za vhodné a nikoli na to, co je zájmem jednotlivce. A to je ten druhý rozdíl mezi pravičákem a levičákem, jeden je individualista, druhý kolektivista.

Co je ovšem mimořádně trapné, to je zatahování otázek víry do těchto problémů a tvrzení, že právě křesťanství se rovná socialismu. Katolicismus je mimořádně individualistické učení o vztahu jednotlivce k Bohu, o jeho víře. O vztahu víry a světské moci svědčí už slova - co je císařovo dejte císaři, co je božího - Bohu. Pan Hořejší vyzvedává světce, kteří se zřekli majetku a sloužili chudým a dokonce vyčítá českým křesťanům vztah k uprchlíkům (aniž by je nějak definoval). Tak bych jen rád připomněl příběh svatého Martina, který dal žebrákovi půlku svého pláště. A v tom to je - pomáhat může jen ten, kdo má z čeho čerpat. Ten, kdo vše rozdal, ten se stává zase jen tím žebrákem. A výtka, že čeští katolíci neposlouchají papeže? Inu, on ten František není Marx - to je ten rozdíl. Závěrem bych jen upozornil, že bez tohoto katolicismu i protestantismu, bez tohoto kapitalismu, bez tohoto individualismu bychom asi těmi imigranty byli dnes my. A leckterý dnešní vědec by to dotáhl možná až na šamana. Tak nevím, zda „levicová úchylka“ je jen nefunkční nálepka, ale pro mne to není nic moc voňavého.

autor: PV