Petr Sedláček: Podpora českého průmyslu ze strany MO opět pod palbou

Pokud by se před časem v přímém přenosu nekonalo velitelské shromáždění AČR, neslyšeli by lidé slova premiéra Babiše a jeho ministra obrany Metnara, kterak resort obrany při nákupech nezbytné vojenské techniky a jiných komponentů, podporuje české výrobce.

Soudím, že Andrej Babiš slovům svého ministra plně důvěřuje a tedy je bez rozpaků pouští do světa. Však u Lubomíra Metnara není už vůbec jisté, že ví, co se ve svěřeném mu resortu vůbec děje a o čem tedy mluví.

Před pár dny jsem psal o tom, jak se přeloučská společnost SVOS dostala do rozepře s armádou, poté co ta, po podivném průběhu vojskových zkoušek, odstoupila od smlouvy na dodávku speciálních obrněných vozidel Perun a snad i pošilhávala po obdobných vozidlech od britského dodavatele. Věc ještě uzavřena není. Bude ji řešit soud.

Také v novém případu jistou roli hraje SVOS. Týká se kauzy oprav pancéřovaných skel pro italská IVECA, která slouží našim vojákům zejména v Afghánistánu. Obrana výběrové řízení nevypsala. Prý proto, že Vojenský výzkumný ústav v letech 2014 – 2016 řešil výzkum, jak renovovat pancéřová skla místo nákupu skel nových. Jak onen výzkum probíhal nevíme. Ani jeho výsledky neznáme. Co ovšem víme je to, že bez onoho výběrového řízení jsou dnes skla našich armádních vozidel značky IVECO nahrazovány skly ze zahraničí. Děje se tak po trochu dlouhé lince. Skla putují od německého výrobce ke sprostředkovateli, jistému eseročku J.D.P. Group, Od něj do VVÚ a pak k AĆR jako objednavateli. Prý na výměnu skel u 65 vozidel, tedy asi polovině z jejich celkového počtu, už padlo 75 milionů z kapes daňových poplatníků. Kolik z toho dostal výrobce a kolik zprostředkovatelé je předmětem obchodního tajemství. Nezbývá, než jen tipovat, že málo to dozajista nebude. Jinak by si jen stěží ona zmiňovaná společnost s ručením omezeným, mimochodem podle obchodního rejstříku jen s jediným jednatelem, nechala do veřejně přístupného rejstříku teprve letos 21.ledna zapsat jako novou činnost “provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem” a rovněž “nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva”.

A nyní k roli SVOS. Přeloučská společnostje shodou okolností jediným českým výrobcem pancéřovaných skel pro vojenské automobily. Vyrábí je sama na základě svého dlouholetého vývoje a výzkumu v závodu, který založila již v roce 2006.Momentálně nabízí zcela nové typy balisticky odolných skel, poskytující nadstandardní ochranu ato, což je hodně důležité, i při snížené hmotnosti. Netřeba dodávat, že výrobky společnosti byly a jsou testovány předními evropskými ústavy a splňují požadavky NATO i dalších mezinárodních organizaci. Od svého vzniku závod vyprodukoval přes tisíce sad skel pro různá pancéřovaná vozidla, v naprosté většině pro zahraniční zákazníky.

Jak ovšem zmiňovaná kauza ukazuje, zboží českého výrobce asi není pro MO lukrativní. Co na tom, že by bylo zcela jistě levnější a ne-li lepší, tak alespoň srovnatelné se zahraniční konkurencí, že? Jsem si ale celkem jistý, že resort obrany určitě nějakou vhodnou odpověď na otázku, co se sama nabízí, najde. Možná s ním přijde samotný ministr Metnar a bez obalu sdělí, že když na jubilejním zasedání NATO v Londýně stvrdili nezbytnost vynakládání dalších prostředků na společnou obranu, mysleli snad především na dodavatele zpoza oceánu. A český výrobce? Ten má prostě smůlu. Závazky jsou závazky!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Petr Sedláček: Jak také podporuje ministerstvo obrany český průmysl Petr Sedláček: Pane Petříčku, co vy na to? Petr Sedláček: Teď se EU ukaž, jak umíš bránit zájmy Evropanů Petr Sedláček: Pane ministře, kde jste?!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.