Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 105. Odhalujeme Putinovy lži

Již jsem se těšil na další příděl investigativy, z níž se dovím vše o dalších ze zločinů prezidenta Ruské federace, o nichž jsem dosud nevěděl, ačkoli o většině z nich již všichni všechno víme díky vynikající práci veřejnoprávní České televize a neveřejnoprávních, avšak skrze různé granty též z našich peněz placených webů (jmenovat je nebudu, to by byla skrytá reklama nebo product placement, a za to jsem od nich nedostal zaplaceno, podotýkám: naštěstí).

Provazník předkládá naprosto zdrcující obvinění zločinného představitele východní moci, uvádí to na cca 100 příkladech z našeho současného života, který, jak po přečtení zjistíme, od A do Z řídí Vladimir Vladimirovič P.

Mám za to, že Provazník konečně vystřelil z pomyslné Aurory a dal nejsilnější podnět k tomu, aby se celý náš národ jako jeden muž, jedna žena, jeden homosexuál, jedna lesba, jeden bisexuál, jeden transsexuál a všech ostatních cca 65 pohlaví konečně vzepjal k odporu a učinil této velmocenské hře za našimi zády jednou provždy konec. Máme k tomu spojence z nejlepších: opoziční lavice Parlamentu, stovky neziskovek, žijících z veřejných prostředků, a samozřejmě média v čele s ČT. Ostatně – naše šance nejsou malé. Malý příklad: víte, jaký je rozdíl mezi reálným socialismem a liberální demokracií? Oni měli jen Minaříka, kdežto my máme rovnou Mináře.

Co dodat? Lidé, čtěte!

Putimov se přejmenoval na Putinov a stal se součástí Ruska

Putinov, (fň!) - Ke skandálnímu rozhodnutí došlo včera na zastupitelstvu obce Putimov. Poměrem hlasů 5 ku 2 bylo rozhodnuto, že dojde k přejmenování obce. Místo stávajícího názvu Putimov se tak nyní obec jmenuje Putinov a stala se součástí Ruské federace. „Hloupí voliči u nás v obci si zvolili euroskeptiky a teď sklízejí své ovoce. Je mi z toho ze všeho zle, ale na druhou stranu, dobře jim tak. Uvidíme, jak se jim bude žít jako ruské kolonii,“ uvedl zastupitel za TOP 09 Jan Kraďousek s tím, že se na protest vzdává svého mandátu a odchází dělat podkoního na panství Karla Schwarzenberga.

Obyvatelé obce přijali změnu s nebývalým klidem. „Putimov nebo Putinov, Česká republika nebo Rusko, všude chleba o dvou kůrkách. Hlavně, že odtáhli všichni ti kraďouskové,“ uvedla paní Valentina Valentinovna. Zatímco Putinovci zůstávají v klidu, vláda v Praze se rozhodla vyhlásit Rusku válku. „Jako skoro ministr zahraničí požaduji, abychom vytáhli na Putinov a srovnali to tam se zemí,“ uvedl skoro ministr zahraničí Poche, který je bratrancem Jiřího Peheho ze druhého kolene z matčiny strany.

Celou noc rokovali zástupci Evropské komise, Ruska, Velké Británie, Francie a Německa v Bruselu, aby zabránili válečnému konfliktu. Evropská komise nakonec nařídila České republice, aby vyklidila pohraniční oblasti a předala je do rukou ruského gubernátora, který již přijel do svého sídla v Putinově. Obyvatelé obce se začínají hlásit do kurzů ruštiny a do místní výčepny již přijely první galony pravé ruské vodky. Spokojenost nezastírají ani představitelé Evropské komise v čele s abstinentem Jean-Claudem Junckerem.

„V ruce držím cár pap...ehm...dokument, který zajistí vodk...ehm.....mír celé Evropě. Škyt. Mám škytavku a rezolutně odmítám, že bych byl opilý jako Dán. Charašó, maladěc!“ konstatoval Juncker, jehož se přitom nikdo na nic neptal, zasalutoval a upadl na zem, kde okamžitě usnul. „Wir schaffen das,“ prohlásila na tiskové konferenci Angela Merkelová, naložila si Junckera na svá statná ramena a odkráčela s ním z místnosti plné překvapených novinářů.

Přímo do Putinova dorazil také Jakub Unda. „????? ?? ???????, ??? ? ???? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ??????. ? ????? ??????. ? ????? ?????. ? ????? ????????? ????????????? ?????a. ? ????? ?????? ??????????? ?????? ? ??????????? ????????? ???????. Ich bin ein Russe,“ uvedl Unda a obrátil do sebe tři vodky naráz.

Česká televize spustí nový kanál s názvem „Háčko“. Bude věnován Václavu Havlovi

Krkavčí Hory, (fň!) - „Je to taková lahůdka pro fajnšmekry a všechny slušné lidi vůbec. Konečně dostanou občané této země veřejnoprávní službu se vším všudy,“ vysvětlil na včerejší tiskové konferenci programový ředitel České televize Milan Fridrich v tričku s Václavem Havlem a kalhotách s krátkými nohavicemi. Program by měl podle Fridricha nabídnout každému něco. „Pobaví se, vzdělají a naučí se být ještě lepšími lidmi jak hospodyňky se třetím pohlavím, tak muži na mateřské dovolené či transsexuální genderoví specialisté a homosexuální dotační experti,“ doplnil programový ředitel České televize.

Vedení České televize na včerejší tiskové konferenci rovněž představilo programové schéma „Háčka“:

9:00 – 11:00 - Dobré ráno s Václavem Havlem (Co měl pan prezident nejraději k snídani? Jak dlouho si nechával vařit vajíčka? Co obvykle četl za noviny u housky namazané džemem? Co obvykle četl za noviny u chleba namazaného taveným sýrem?)

11:00 – 11:10 – Desetiminutovka nenávisti vůči Václavu Klausovi (Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba a na závěr FujHanba!)

11:10 – 13:00 – „Vaříme s Václavem Havlem“ (Proč si dával Václav Havel k uzenému vždy čtyři knedlíky a ke skopovému naopak jen tři knedlíky? Oblíbené recepty Václava Havla. Rozhovory s těmi, kdo mu vařili na Hradě. Nejoblíbenější jídlo Václava Havla v obrazech...)

13:00 – 13:10 – Desetiminutovka nenávisti vůči Václavu Klausovi (Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba a na závěr FujHanba!)

13:10 – 14:00 – „Poobědní šlofík s Václavem Havlem“ (Spal VH po obědě na zádech, na břiše, či na boku? S kým spával po obědě nejčastěji? Proč po obědě zásadně neuléhal s novinami, ale s knihou?

14:00 – 14:10 – Desetiminutovka nenávisti vůči Václavu Klausovi (Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba a na závěr FujHanba!)

14:10 – 16:00 – „Lavička Václava Havla pro hosta“ (Diskuzní pořad s diváky v hledišti, kdy si budou moderátoři Břetislav Rychlík a Jiřina Šiklová zvát přátele pana prezidenta a hovořit o tom, proč byl Václav Havel lepším člověkem než Václav Klaus)

16:00 – 16:10 – Desetiminutovka nenávisti vůči Václavu Klausovi (Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba a na závěr FujHanba!)

16:10 – 17:30 – „Krátká nohavička“ (Pořad o módě a módních trendech, se kterými přišel Václav Havel)

17:30 – 17:40 – Desetiminutovka nenávisti vůči Václavu Klausovi (Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba a na závěr FujHanba!)

17:40 – 18:30 – „Havlovna“ (Ostře kriticky laděný pořad, který bude nekriticky vychvalovat dílo Václava Havla)

18:30 – 18:40 – Desetiminutovka nenávisti vůči Václavu Klausovi (Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba, Fuj, Hanba a na závěr FujHanba!)

18:40 – 19:10 – „Co by – Kdyby“ (Diskuzní pořad na otázku pokládanou divákem. V prvním díle zazní otázka: „Co by Václav Havel dělal, kdyby měl vařit brambory a neměl brambory“, kterou nám zaslala kuchařka ze školní jídelny v příbramské škole Václava Havla, paní Míša)

19:10 – 20:00 – Večerní zprávy Václava Havla (Zprávy založené na pravdě a lásce)

20:00 – 23:00 – „Oblíbené filmy Václava Havla“ (Hodný, zlý a Klaus. Jak utopit inženýra Klause, Nezachraňte vojína Klause atd.)

23:00 – 00:00 – Dopisy Volze (aneb čtení před spaním z dopisů, které Václav Havel v 70. letech posílal světle modré Volze Gaz M-24 až do dalekého Jekatěrinburgu)

ČT vysílala debatu o platech svých manažerů a redaktorů. Pořad bez zvuku i obrazu běžel 1 minutu

Krkavčí Hory, (fň!) - Česká televize věnovala v minulých dnech 99,99% vysílacího času tématu zvyšování platů poslanců. Když ji vyzval bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Petr Štěpánek k tomu, aby se veřejnoprávní instituce věnovala také výši platům svých funkcionářů a redaktorů, reagovali na Krkavčích Horách po svém. „Jde o jasný útok na hlavní pilíř demokracie České republiky. Ve slušné společnosti se přece o penězích pro veřejnoprávní televizi nemluví a poslušně se cáluje. Kdyby se něco takového stalo na Západě, byl by Petr Štěpánek okamžitě odsouzen ke mnohaletému vězení a ztrátě občanských práv,“ sdělil generální ředitel Petr Dvořák ve svém novém pořadu „Volejte bývalého ředitele Novy“.

K někdejšímu radnímu Štěpánkovi se však posléze přidali i další „samozvanci a ztroskotanci“ a Česká televize nakonec sílícímu tlaku ustoupila. „Chtěli bychom zpětně oznámit, že jsme včera mezi čtvrtou hodinou a čtvrtou hodinou a první minutou ranní zařadili do vysílání diskuzní pořad, který se zabýval tématem výše platů managementu i redaktorů České televize. Bohužel jsme měli kvůli proruským trollům technické problémy a vedle obrazu nešel také zvuk. Přesto mohu všechny plátce koncesionářských poplatků ujistit, že debata byla naprosto korektní, transparentní a dobrali jsme se ke zcela jasnému závěru. Je třeba zvýšit stávající koncesionářský poplatek a platy všech zaměstnanců na dvacetinásobek,“ uvedla tisková mluvčí ČT Karolína Blinková.

Přímo před budovou ČT se ve včerejších večerních hodinách konala masivní demonstrace, které se účasnil Miroslav Kalousek, Jan Ruml, Jan Hřebejk a Jiřina Šiklová. „Přišli jsme protestovat proti snaze Petra Štěpánka destruovat naši...tedy....naši/vaši Českou televizi. Když bude potřeba, rozvinu i svůj památeční spacák, se kterým jsem udělal tolik parády před lety. V záloze máme připraveného i do půli těla svlečeného Marka Hilšera a v podprsence bojovně naladěnou Moniku Petani. Žádáme, aby byla Štěpánkovi odebrána občanská práva a jeho majetek propadl ve prospěch nás. Pokud se tak nestane, jsme připraveni vypustit Marka i Moniku a já budu přespávat v ČT až do té doby, než bude Štěpánek tvrdě potrestán a do naší země se konečně vrátí pravda a láska,“ dojal sám sebe bývalý vůdce spacákové revoluce.

Čeští elfové dostanou obušky a budou se bít za pravdu se sloganem „Nebát se a udávat“

Praha, (fň!) - Čeští elfové, kteří hodlají pomocí udávání a bití bojovat proti lžím a dezinformacím ruských trollů, získali nový statut. Od dnešního dne jsou součástí policejních sil. Při této příležitosti představili na tiskové konferenci své uniformy, zbraně a také slogan. „Hlásíme se k odkazu TGM, tak jsme přejali jeho krédo Nebát se a nekrást a upravili jsme jej na Nebát se a udávat. Razíme heslo, že při hledání slušnosti a pravdy je třeba udávat. Chceme lidi přesvědčit, že na udávání není nic špatného. Brzy spustíme kampaň, kterou financuje Evropská unie. Máme připravené bannery, billboardy, inzeráty a PR články. Chystáme také veřejné debaty v Knihovně Václava Havla a besedy ve školách,“ sdělil mluvčí Českých elfů Bohumil Kartous.

Čeští elfové hodlají spolupracovat s think-tankem Evropské hodnoty a nevládní ziskovou organizací Člověk v tísni. Hlavním mediálním partnerem potom bude Česká televize. „Marek Wollner už má natočeno do svých Reportérů reportáž o historii udavačství v českých zemích. Každý týden tak představí jednoho slavného udavače. Chystá se také seriál o udávání a ve večerních zprávách bude denně vyhrazena poslední pětiminutovka aktuálním zprávám ze světa udavačství,“ sdělil Kartous na tiskové konferenci, kde došlo za půl hodiny k patnácti udáním. Obvinění dostali hned na místě obuškem přes ledviny a byli odvezeni v antonech do narychlo zřízených nápravných táborů za městem.

Zbytek novinářů poté sledoval jakousi improvizovanou módní přehlídku, na které Čeští elfové představili své slušivé uniformy. „Budeme nosit vysoké černé holínky, hnědé rajtky a košili ve stejné barvě. Na rameni potom bude vyšitý náš bojový slogan „Nebát se a udávat“. Považujeme se za světlonoše pravdy a věříme, že naše uniformy budou budit respekt. K jeho zvýšení budeme mít při sobě obušky, mačety a granáty. Ale nebudeme každého bít a vyhazovat do luftu automaticky. Máme jasně nastavené mechanismy a pravidla, díky kterým budeme v ulicích měst a vesnic naší země trestat jen lháře a ruské trolly, kteří se prokazatelně provinili. Pokud přežijí naše výchovné „políčky“, skončí v táborech a horší případy u válečných soudů a následně u zdi,“ prozradil Kartous něco málo z „kuchyně“ Českých elfů.

Demonstrace proti Babišovi se vydařila. Vedle holubic míru byly k vidění také šibenice míru

Václavské náměstí, (fň!) - Desítky tisíc lidí včera daly na Václavském náměstí jasně najevo, že preferují slušnost, pravdu, lásku a slušnost před zlem v podání Babiše. Happening organizace Milion chvilek pro demokracii, za kterým nestojí žádné temné síly, ale tři šikovní studenti, se vydařil na výbornou. K pobavení všech přítomných vystoupilo protřelé duo bavičů Miroslav Kalousek a Miroslava Němcová. Dav volal Mirka na Hrad a Miroslav Kalousek všem přítomným se slzami v očích slíbil, že do toho půjde.

Jenže po chvíli se ukázalo, že dav chce vidět na Hradě paní Němcovou. Lehké nedorozumění ustál pan Kalousek s grácií sobě vlastní. „Za tyto dezinformace může Putin. Nevěřte Rusku, nevěřte Putinovi. Věřte mě a Dominiku Ferimu,“ vzkázal jásajícímu davu slušných a proevropských účastníků demonstrace slušný politik ze slušné TOPky Kalousek. Poté jej vystřídala Miroslava Němcová a kandidaturu jásajícího davu přijala. „Přijímám váš návrh s pokorou, byť jsem na něco takového při své skromnosti nikdy ani nepomyslela.“

Poté byly vypuštěny holubice míru a nad hlavami některých slušných demonstrantů se objevily také makety šibenic míru. „Já si myslím, že je třeba rozlišovat. Naše šibenice je slušná, láskyplná, moudrá, pokroková a místy až čarokrásně mazlivá. My chceme věšet babišovce s Ódou na radost na rtech a se slušností v srdci. Naše šibenice míru jsou symbolem nové sametové revoluce. Pryč s Babišem, pryč se Zemanem, pryč se zlem, pryč s volbami, kde si každý může volit, koho chce. Ať žije Evropská unie. Ať žije šibenice míru!“ volali demonstranti jedním hlasem.

Prahu dnes čekají oslavy výročí 17. listopadu. Na Václavském náměstí dojde k nanebevzetí Kalouska

Praha, (fň!) - Naše země se dnes probudila do mrazivého rána, ale přes den nás ohřeje atmosféra oslav 17. listopadu. Hlavním bodem demonstrace, kterou organizuje uskupení Milion chvilek pro demokracii, bude nanebevzetí Miroslava Kalouska. „Pan Kalousek bude oblečen do mnišské kutny a pomalým kajícným krokem projde až k tribuně. Tam na něj bude čekat Tomáš Halík s aktivistkou Monikou Petani, kteří udělají bývalému ministru financí na čele křížek, pocákají jej svěcenou vodkou a poté se již svatého muže ujmou sbory Českých elfů, kteří jej vyzvednou do nebe.”

V rámci této performance proběhne veřejné čtení autobiografické knihy Tomáše Halíka s názvem „To že byl život?“, kde si monsignor Halík zoufá nad tím, že se nestal prezidentem, jak mu předpověděl věrozvěst Václav Havel. „To, že byl život, nestát se ani prezidentem?“ opakuje s hlavou v dlaních Halík, který u toho vypadá, jako by o něčem hluboce přemýšlel a trpěl za všechny hříchy euroskeptiků a dalších proruských trollů. Proces nanebevzetí páně Kalouska a veřejné čtení z knihy páně Halíka proběhne v kruhu Laviček Václava Havla, vystavěných na Václavském náměstí za peníze zlých euroskeptiků.

Po úspěchu se šibenicemi míru na čtvrteční demonstraci se tento atribut slušnosti, pravdy a lásky objeví také na dnešní demonstraci. Na demonstraci Milion chvilek pro demokracii jich rovný milion vyrobili v dílně Jana Votruby z Dolnohorní Lhoty. „Chtěli jsme u nás udělat něco pro demokracii a slušnost. Aby se furt o lidech z vesnice neříkalo, že jsou nevzdělaní a volí Zemana. My jsme jasně ukázali, že jsme moudří a uvědomělí jako lidé z města. Na výrobu šibenic míru jsme dostali dotace z EU a zbytek nákladů nám pokryli ti hodní klucí z Milionu chvilek pro demokracii. Prý je vydělali na brigádách v Kauflandu.“

Jiří Pospíšil skončil u Dr. Chocholouška. Mohou za to Lavičky Václava Havla

Praha, (fň!) - Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil našel obsesivní zalíbení v Lavičkách Václava Havla. Nejprve si pořídil jednu do ložnice, poté další do kuchyně, obývacího pokoje a nakonec jich má ve svém bytě 42. To byl ale jen začátek. „Začal obcházet další nájemníky v domě a všem nám říkal, že si musíme také nějaké pořídit. Jinak prý na nás pošle Feriho,“ říká nejmenovaná sousedka Pospíšila, která bydlí o patro níž a její iniciály jsou J. Kolomazníková. Když už byli přinuceni mít ve svém bytě minimálně tři lavičky Václava Havla i ostatní nájemníci, začal Pospíšil přesvědčovat své stranické kolegy.

„Pan předseda vždycky přišel do Sněmovny a všechny nás přemlouval, ať si také Lavičku Václava Havla pořídíme. Zpočátku byl klidný, ale když jsme nejevili příliš nadšení, objevila se mu v koutcích úst bílá pěna, zrudl mu obličej a vyboulily se mu oči. Vypadal hrůzostrašně a málokdo z nás měl odvahu odmítnout,“ prozradil nám nejmenovaný poslanec TOPky. Když ale nakonec přesvědčil Pospíšil členy své strany, začal snít o tom, že postaví Lavičky Václava Havla po celém světě. „Byl jako umanutý. Stál před mapou a ukazoval si prstem, kde všude budou stát. Jen Rusko a Čínu vynechal. To prý mají za trest,“ líčí jeden z jeho spolupracovníků.

Korunu všemu nasadil Pospíšil tento pátek. „Přišel na úřad a uvedl, že se cítí být Lavičkou Václava Havla a chtěl by se v tomto směru i přejmenovat. Vykřikoval, že na to má právo. Když jej nepřesvědčily ani dobře mířené údery do ledvin, zavolali jsme Dr. Chocholouška,“ řekl nám nejmenovaný úředník, který dle svých slov zasadil panu Lavičkovi Václava Havla nejméně tři rány. „Ano, mohu potvrdit, že u nás máme ve svěrací kazajce pána, který se prohlašuje za Lavičku Václava Havla. Pořád křičí, že si na něj musíme sednout a krmit z něj holuby,“ potvrdil nám Dr. Chocholoušek.

Pana Lavičku Václava Havla navštívil v sanatoriu také náš reportér Jakub Unda. „Přinesl jsem mu novou barvu, aby se mohl přetřít. Poté jsem na něm po celou dobu návštěvy seděl a rozhazoval kousky chleba holubům. Byl moc šťastný a zářil jako sluníčko. Dohodli jsme se, že o jeho proměně natočíme artový film. V sanatoriu mezitím staví toaletu speciálně určenou pro jeho pohlaví č. 456. Nařídila to ombudsmanka Šabatová, která za panem Lavičkou Václava Havla vyslala svoji adoptivní dceru Barboru Škrlovou. Bude na panu Lavičkovi Václava Havla sedět ve chvílích, kdy nebude mít návštěvy,“ uvedl Unda.

Slovenská kandidátka na prezidenta Zuzana Čaputová získala podle průzkumu 245%

Čaputovice, (fň!) - Celé Slovensko je na nohou. Zemi ovládla „čaputománie“. Příštím prezidentem země se hodlá stát pětačtyřicetiletá Zuzana Čaputová, která je přímo ztělesněním pravdy, lásky, dobra a slušnosti. Už jenom proto, že schvaluje manželství pro jednice stejného pohlaví a možnost, aby adoptovali děti. Podle posledního průzkumu Denníku N se těší Čaputová podpoře kolem 245%. „Průzkum je zcela transparentní, protože proběhl v naší redakci,“ tvrdí šéfredaktor plátku Jiří Sorošovec.

Příznivci Čaputové na své oblíbenkyni oceňují zejména fakt, že schvaluje manželství pro jedince stejného pohlaví a možnost, aby adoptovali děti. „To je pro mě úplně nejvíc důležité,“ říká otec osmi dětí Demeter Arpád, který žije v malé romské osadě nedaleko Košic. Stejný názor sdílí také Hanuš Komárik, pracující jako traktorista v JZD Trnava. „My chlapi z JZD paní Zuzaně hrozně fandíme. Hlavně proto, že schvaluje manželství pro jedince stejného pohlaví a možnost, aby adoptovali děti. To je pro nás životně důležité,“ říká pan Komárik, kterému čouhá sláma z bot.

Podle jiného průzkumu je pro Slováky hlavním kritériem opravdu to, jestli schvaluje manželství pro jedince stejného pohlaví a možnost, aby adoptovali děti. Tento názor zastává 135% respondentů, kteří jsou zároveň redaktory Denníku N. „Průzkum je zcela transparentní, protože proběhl v naší redakci,“ tvrdí šéfredaktor plátku Jiří Sorošovec. Čaputová je mimochodem nevlastní dcerou Magdy Vášáryové a mladší sestrou prezidenta Kisky, se kterým společně chová dvě lamy a tři fenečky.

Mnoho příznivců má však Zuzana Čaputova také v Praze, kde byla Lennonova zeď na Kampě přejmenována na Čaputové zeď. Lidé příští slovenské prezidentce již na zeď píšou vzkazy. Mezi prvními Tomáš Halík, George Soros, Kolektiv Klinika či novinář Pavel Šafr, který to vyjádřil tak nějak za všechny: „Čaputice na Hrad“.

Evropský parlament rozhodl. Voliči dostanou jen lístky se jménem Čaputové, která se stane i prezidentkou ČR

Brusel/Štrasburk, (fň!) - Slovenským úřadům bylo v prvé řadě nařízeno, aby daly voličům k dispozici pouze lístky se jménem kandidátky Zuzany Čaputové. “Nemá smysl voliče mást dalšími jmény. Paní Zuzana je slušná, proevropská, slušná a proevropská. A co je hlavní, schvaluje manželství pro osoby stejného pohlaví a adopce dětí. Tak co chcete řešit,” škyta...hřímal Jean-Claude Juncker, který měl tentokrát obě dvě boty (skoro) stejné. Lišily se pouze velikostí, barvou a materiálem.

Junckerovi přitakával také europoslanec a velký EUropan Pavel Telička. “Nevím přesně, o co šlo, ale jsem samozřejmě pro. Pokud tedy ostatní nebudou proti, to bych pak byl také proti. Slušná a nekonfliktní politika je vlastně jednoduchá,” vysvětloval Telička ve slušivých modrých kalhotách s hvězdičkami, které byly vyrobeny z evropsko-hodnotové teletiny. Na Slovensku tak je o prezidentu díky bdělosti europoslanců rozhodnuto. A nejenom tam.

Europoslanci zároveň rozhodli, že Zuzana Čaputová se po vítězství ve slovenských prezidentských volbách stane současně také hlavou České republiky. “Co se divíte? My jsme europoslanci, vy nejste nic. A jestli teda něco přece jenom jste, tak jen proruská špína,” odpověděl pan Štětina na dotaz tiskové agentury Fejk ňůs. Výsledek hlasování byl poté oznámen také stávajícímu prezidentu ČR Miloši Zemanovi.

“Jsou to undy. Čaputici na Hrad nepustím,” má jasno Zeman. Skupina poslanců a senátorů z TOPky, KDU-ČSL, STAN, Pirátů a ODS proti prezidentovi po těchto slovech podala další ústavní žalobu. “Prezident nerespektuje rozhodnutí Evropského parlamentu a táhne nás na východ,” má jasno senátor Láska, jehož jsme zastihli při stávkování za klimax. “Klimax je důležitou součástí evropských hodnot. Stojím na straně studentů. Ať žije klimax,” dodal Láska.

Studenti Sorosova gymnázia vyhlásili stávku kvůli Zemanovi. Podporují je i Holubová s Geislerovou

Sorošovo, (fň!) - Odmítnutí Miloše Zemana odstoupit z prezidentského úřadu vyvolalo hněv na pražském gymnáziu George Sorose. „Jak si může ten rudý ruský nok dovolit nepodřídit se hlasování Evropského parlamentu? Zuzana Čaputová je teď i českým prezidentem a Zeman musí jít. Stávkový výbor našeho gymnázia vyhlašuje časově neomezenou stávku. Dokud Zeman neodstoupí, nebudeme se učit. Třeba už nikdy. Česká republika tak může přijít o budoucí genderové auditory a dotační experty. Uvědomuje si to Zeman?“ prská předseda stávkového výboru Tomáš Halík mladší, syn Tomáše Halíka a jeho kuchařky.

Studentský stávkový výbor již navštívily herečky Eva Holubová a Aňa Geislerová. „Já sice nemám ani maturytu, ale jinak jsem dost bistrá a skvjele se v těchto věcech oryentuju. Stojím jednoznačně za studenti,“ prohlásila Geislerová. Dvojici hereček doprovázela kandidátka ODS do EP Eva Decroix. „Já jsem dítě Evropské unie, jsem dítě Evropské unie a rovněž jsem dítě Evropské unie. Nejradši bych ale byla dítětem Zuzanky Čaputové,“ přiznala Decroix s lehkým proEUropským ruměncem na tváři. Na gymnázium George Sorose zavítal také nepříliš známý řeporyjský starosta a syn nepříliš známého baviče Pavel Novotný.

Starosta si s sebou přinesl letlampu. „S tímhle udělátkem teď budeme u nás v ODS prosazovat jednotu. Kdysi jsem v jednom rozhovoru řekl, že by hejteři Václava Havla měli být znásilněni letlampou. Na svém názoru si trvám. Je tady někdo takový mezi vámi?“ obrátil se na třídu gymnazistů. Odpovědí mu bylo sborové: „Ne! Sloužíme Georgi Sorosovi. Sloužíme Václavu Havlovi. Sloužíme Evropské unii,“ Novotný odměnil gymnazisty krátkým striptízem, při kterém se mu chvěl zejména krajně středový (John) Bok.

Student Sorosova gymnázia byl nominován na Nobelovu cenu míru. Organizoval demonstrace za Václava Havla

Sorošovo, (fň!) - Česká republika se možná brzy dočká velké slávy. Patnáctiletý student Sorosova gymnázia Jan Ťuhík by mohl získat Nobelovku. Nominaci si vysloužil za organizování demonstrací za Václava Havla. „Jan je i přes svůj nízký věk mentálně velmi vyspělý a připomíná mi aktivistu Jakuba Čecha v jeho letech. Od začátku školního roku pořádá každý den demonstrace za Václava Havla,“ říká ředitel gymnázia Ervín Kiška s tím, že Ťuhík vždy přijde do třídy v krátkých kalhotách, s nalepeným knírkem z chlupů v podpaží a po celou dobu jen nečinně sedí v lavici.

„Je fascinující, že od loňského září, kdy nastoupil k nám na gymnázium, vůbec nesáhl na učení. S nikým nekomunikuje a jen se celým tělem kývá směrem vpřed a vzad. Na krku má ceduli, na které je napsáno, že je převtělením Václava Havla a tímto způsobem demonstruje za jeho opětovné oživení. Jeho statečný občanský postoj nás nadchl. Došli jsme k závěru, že ten kluk si zaslouží Nobelovku! Byli se tady na něj podívat z Královské švédské akademie věd a jen obdivně lapali po dechu. Ihned vzali nominaci za svou,“ líčí s neskrývanou pýchou ředitel školy Ervín Kiška.

Gymnázium George Sorose navštívil také náš reportér Jakub Unda, ale s Ťuhíkem se mu komunikaci navázat nepodařilo. „Tancoval jsem před ním společně s řeporyjským starostou Pavlem Novotným i staroEUropský hodnotový tanec lásky, ale vůbec nás nevnímal. Jen se dál kymácel. Je to světec. Plně se soustředí na demonstraci za opětovné oživení Václava Havla,“ říká Unda, který se na místě setkal také s Mirkou Němcovou a Mirkem Kalouskem. „Oba chodí Ťuhíka denně podporovat. Příští prezidentka Němcová mu nosí bábovku a koláčky, pan Kalousek zase šafrtruňk,“ sdělil nám školník Pavel Šafr, který nemá nic společného se šéfredaktorem serveru Forum24.

Sláva studenta Jana Ťuhíka se šíří i na sousední Slovensko. Příští prezidentka země Zuzana Čaputová mu již nabídla funkci premiéra. „Je to slušný mladý člověk a jeho slušnost a občanská angažovanost plně vynahrazuje fakt, že je mu teprve patnáct a je autista. Sama jsem si včera mezi psaním vědeckého pojednání o uzavírání manželství mezi osobami stejného pohlaví a vařením knedlíků skoro půl hodiny za Václava Havla zademonstrovala. Tiše, pokorně a slušně,“ uvedla vycházející hvězda slušné slovenské i světové politiky.

Prahou projde průvod za legalizaci heterosexuálního sexu. Brusel varuje před invazí

Praha, (fň!) - Naše hlavní město se stane první metropolí v Evropské unii, kde bude asi sedm lidí demonstrovat za právo provozovat sex s osobou opačného pohlaví. „Žijeme v 21. století a muži by měli mít právo souložit se ženami a naopak. Bez toho, aby byli kriminalizováni. Můžeme však slíbit, že toto je náš jediný požadavek. Samozřejmě nikdy nebudeme po úřadech chtít, abychom mohli přivádět na svět také děti. Jde nám čistě o takové to obyčejné erotické potěšení, které je homosexuálním párům tisíce let vlastní. Plození dětí je samozřejmě jejich výsadou a o tu je připravit nehodláme,“ uvedl organizátor průvodu, který odmítl prozradit své jméno z obav před reakcemi veřejnosti i nejbližších příbuzných.

Jak ukázal průzkum České televize, heterosexuálové čelí každodenním výhrůžkám, ponižování a diskriminaci. „Zejména v posledních letech začíná být situace neúnosná. Bohužel úřady, neziskové organizace i ombudsmanka Šabatová vše nadále ignorují,“ konstatoval nejmenovaný hetero aktivista. Šabatová jakékoli pochybení odmítá. „Nejsem si vědoma, že by heterosexuálům někdo ubližoval. V rezervacích je o ně dobře postaráno. A to i o ty, kteří odmítají léčbu a nechtějí se stát homosexuály. Sice jsou umístěni na samotku a nedostávají najíst, ale po 2 měsících si obvykle nikdo z nich nestěžuje,“ vysvětluje Šabatová.

„Opravdu nevím, o čem mluvíte. Heterosexuálům nikdo neubližuje. Už jenom proto, že v naší zemi žádní nežijí. To byste museli jít do Ruska, Číny a dalších zaostalých zemí. V České republice je vše v pořádku,“ sdělil na dotaz tiskové agentury Fejk ňůs šéf Homosexuálního člověka v tísni Šimon Vánek. Obvinění odmítá také premiér Babiš. „To je kampaň a jeden velký nezmysel. Heterosexuálové jsou jen klišé,“ míní předseda ANO. Naopak náš reportér Jakub Unda existenci několika heterosexuálů na našem území potvrzuje. „Pár jich hrálo v mých artových filmech. Obsadil jsem je do vedlejších rolí homosexuálů. Divákům se z toho ale dělalo šoufl, tak jsem tyhle zvrhlé scény vyřadil.“

Přestože Praha průvod povolila, Brusel před tak odpudivým tolerantním jednáním varuje. „Evropská komise je pobouřena, že úřady v Praze nechají svobodně demonstrovat heterosexuály a jejich příznivce. Heterosexualitu vnímáme jako hrozbu pro evropské hodnoty a vůbec celou budoucnost Evropské unie. Ve vaší zemi se začíná čím dál tím víc projevovat vliv Putinova Ruska. Pokud tento neblahý trend nezarazíte sami, budeme muset do České republiky poslat spřátelená vojska,“ sdělil na schůzce v Čierné nad Tisou prezidentu Zemanovi šéf Evropské komise Juncker.

(Josef Provazník – Odhalujeme Putinovy lži. Olomouc – Naštvané matky, z.s. 2019. ISBN 978-80-906573-4-2)

