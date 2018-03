Radim Valenčík: Zahubí nás šílenci á la Johnson?

Johnson si ještě přisadil: "Obávám se, že máte naprostou pravdu. U vaší charakteristiky toho, co se odehraje v Moskvě na světovém šampionátu, na všech sportovištích, si myslím, že srovnání s rokem 1936 je naprosto správné. Myslím si, že představa, jak se Putin chlubí na této sportovní události, je na zvracení." (ZDE)

Většinou byl tento exces odsouzen. Dokonce i mainstreamové Novinky doprovodily zprávu fotkou, na které Johnson vypadá jako šílenec. Zatím však žádný z komentátorů si nepovšimnul toho, že z Johnsona nechtěně (v důsledku indolence a ztráty soudnosti, což je typický fenomén u zapouzdřenců) vypadl motiv a načasování akce "SKRIPAL" . Je to velmi cenné přiznání.

Zajímalo by mě, co by nyní na toto přiznání uvedl jeho vlastní velvyslanec u nás, když řekl:

"V zásadě jsou to dvě věci. Jsme schopni látku analyzovat, víme odkud je, odkud přišla.

Druhá věc je otázka motivu. Už dříve došlo k vraždě Litviněnka, také agenta. Pokud dáte dohromady látku a motivaci, máte dost jasný případ."

Touto odpovědí byl zaskočen i David Borek a požadoval konkretizaci formou poznámky:

"Látka se mohla dostat do rukou kohokoli, třeba v době chaosu za Jelcina."

Odpověď Nick Archer: " Teoreticky je to možné, ale tady máte motiv. Každému soudu by to bylo jasné." (ZDE)

Nyní se ministr zahraničí přiznal k motivu.

Ještě si připomeňme:

"Loni v půli prosince britský ministr zahraničí Boris Johnson obvinil Rusko, že "destabilizuje Západ" tím, že "trolluje na Facebooku", načež zaletěl až do Moskvy a obvinil ji z toho, že může za Brexit ." (ZDE)

Samozřejmě lze uvažovat i to, že si Putin chtěl vylepšit předvolební pozici zavražděním Skripala. Potřeboval to? Je takový magor, aby nevěděl, co to způsobí?

Na druhé straně klinického magora zde máme. K motivu se přiznal sám.

Tak kde je asi pravda?

Nezbývá mně než zase zopakovat: Nyní mě už těžko někdo přesvědčí, že není pravda to, čeho jsem se obával a co jsem myslím dost přesně popsal:

To už není jen překrývání lumpáren ještě většími lumpárnami, tj. vyvoláváním stále větších a nebezpečnějších konfliktů bez ohledu na oběti. Obávám se, že to je poslední tažení těch, co se v závěrečné části svého života dostali k centru moci, cítí blízkost smrti a chtějí do pekel vzít celé lidstvo v šílené naději, že i tam budou moci pokračovat v demonstrování své moci nad námi. Vypadá to jako šílenství, ale je to jen stařecké selhání racionality a morality utvrzované skupinovou stupiditou, která se nachází své slouhy a poskoky, kteří kvůli své kariéře obětovali svůj rozum i morální zábrany.

Je to stále více čitelné. A je na čase se proti tomuto zlu bránit.

