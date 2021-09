Radomil Bábek: Propagace Národního plánu obnovy? Reklama na dluh!

Kolik korun stála propagace Národního plánu obnovy na sociální síti Facebook? A co to vůbec je ten Národní plán obnovy?

Podle zákona 106 (o svobodného přístupu k informacím) jsme 1. srpna 2021 položili ministrovi průmyslu jednoduchý dotaz: Kolik peněz zaplatilo MPO za reklamu Národního plánu obnovy na sociální síti Facebook? Za téměř 50 dnů přišla ODPOVĚĎ. 3 stránky, 72 odstavců, 112 řádků, 864 slov, 5879 znaků.

Až v poslední větě toho slohového cvičení píše jakýsi subalterní úředník z oddělení otevřeného úřadu výše zmiňovaného ministerstva, že to bylo 330 330 korun. Takové pěkné kulaté číslo. Vlastně to naprosto přesně ilustruje tristní stav země české. Pomiňme pro tuto chvíli skutečnost, že je to jeden průměrný roční plat jednoho průměrného občana, a řekněme si, že...

MPO se rozhodlo, že vyhodí oknem stovky tisíc korun!

Není totiž jasné, komu je reklama na něco imaginárního, co se bude možná realizováno příští rok, nebo za roky dva, či tři vlastně určena.

Národní plán obnovy je půjčka. Smysl by dávalo, když by si reklamu zadal ten, kdo půjčku poskytuje. Reklama na to, že si stát půjčuje, protože nemá peníze, je ve své podstatě nelogická a nesmyslná.

Reklama na to, že si stát v době, kdy náš státní dluh roste nejrychleji v Evropě, je stimul pro inflaci, tedy zdražování.

Reklama na to, že je super se zadlužit, nedává v případě státu smysl. Navíc v době, kdy stát zadlužuje naše děti a vnoučata na desítky let. Navíc v době, kdy se každý příčetný člověk snaží ušetřit byť i jen korunu.

A to rozhodně není konec všech nesmyslů, které na nás MPO (a vlastně celá současná vláda) chystá. Národní plán obnovy není totiž nic jiného než podvod, trik, jak dostat miliardy tam, kam pár politiků potřebuje. Jen je to teď zabalené do moderního hávu.

Teď se vše jmenuje podpora digitalizace a Green Deal. Vlastně se jedná ale zase jen o to, co všichni známe. Národní plán obnovy vlastně jen přerozděluje miliard korun pro vyvolené. Prostě podpoříme ty, které jsme již mnohokrát podpořili, třeba v podobě úlev na dani, nebo formou tzv. investičních pobídek, nebo třeba nějakou dotací. Milióny, desítky či stovky milionů, nebo i miliardy, Jak komu.

Národní plán obnovy?! To je 172 miliard korun, které pošle EU a 28 miliard z našeho rozpočtu. To by mělo pomoci překonat dobu po covidu nejvíce postiženým sektorům ekonomiky, ale ne, pro nejvíce postižené, malé podnikatele a živnostníky to není. Obchod, gastro, cestovní ruch nebo kultura? To Pány Babiše či Havlíčka nezajímá. To není žádný plán, jak pomoci koronakrizi postiženým podnikatelům, to jen ministři a jejich úředníci „překlopili pár starých projektů“ do jiné šablony. Dle odborníků je plán roztříštěný a rozmělněný do mnoha kategorií, nemá žádnou vizi a je tam mnoho balastu a nejasností. Vlastně se tak trochu předpokládá, že to dopadne jako vždycky – to jest udělá se to jako tunel.

Kdo bude mít užitek díky Národnímu plánu obnovy?

České dráhy, do kterých stát sype každoročně miliardy korun, aniž by se to projevilo ve větší bezpečnosti. ČEZ, který se stal trafikou pro řadu politiků, protože jim díky tomu na jejich konta „bez práce“ přistanou miliony korun. Státní lesy, které přidělují státní zakázky impériu, jež vlastní premiér této země.

Stovky státních úřadů a institucí, které budou digitalizovány. Tytéž úřady a instituce již spolykaly na digitalizaci stovky miliard korun. A pořád je to málo. Pořád platí, že spolu úřady nekomunikují a skoro s každým lejstrem je potřeba si dojít osobně pro razítko. Zkuste se třeba přestěhovat do jiného města.

Peníze na digitalizaci zčásti spotřebují úřady a z té druhé pár nadnárodních IT a telekomunikačních gigantů – Microsoft, Tmobile, Vodafone, O2. Jejich celosvětový obrat je přitom vyšší, než rozpočet naší republiky.

Pár betonářských kolosů. Ty u nás staví třeba dálnice. Jak? To vidíme na rekonstrukci D1. Ta měla původně skončit v roce 2018. Rekonstrukce se ale proměnila v „modernizaci“, a nakonec nám všichni svorně tvrdí, že je to stavba nové dálnice. To hlavní ale uniká. Ani v roce 2021 uzavírky na D1 neskončí. A to nejen kvůli tomu, že se začal drolit povrch na několika již opravených úsecích a mnohde dle kontroly chybí dilatační spáry. Je to zejména kvůli tomu, že se některé mosty začnou opravovat až napřesrok, nebo ještě o pár let později...

A v neposlední řadě je to několik desítek největších firem, holdingů a montoven, které díky tomu prý začnou zelenat, či přestanou vypouštět jedy do ovzduší. A nikoho vlastně nezajímá, že přesně na tohle tytéž velkopodniky a holdingy dostávají od státu již řadu let desítky miliard korun...

Reklama na Národní plán obnovy? Maličkost, protože sám Národní plán obnovy je jen zástěrka a trik. Subalterní úředník prostě poslal odpověď. Asi i jemu přišlo hloupé napsat, že nesmyslná reklama na nesmysl stojí 330 330 korun. Proto udělal slohové cvičení. 3 stránky, 72 odstavců, 112 řádků, 864 slov, 5879 znaků. Děkujeme.

Radomil Bábek

předseda Podnikatelských odborů

Odpověď MPO:

