Richard Pokorný: Druhé dějství skotské ubohosti

Fauly se ve fotbale netolerují. Za vážnější z nich se dávají žluté karty, stejně jako za simulaci, že jsem byl faulován. Stejné by to mělo být s fotbalovým rasismem.

Rasismus skutečně vyžaduje nulovou toleranci. Totéž by však mělo platit pro záměrnou snahu vyvolat falešný dojem o jeho existenci s cílem získat neoprávněnou výhodu či jinému ublížit. Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 6% Ano, trochu 17% Ne 77% hlasovalo: 4117 lidí

Čtvrteční zápas Evropské ligy mezi Spartou a Glasgow Rangers bohužel potvrdil, že naprosto nesoudné, jednostranné a arogantní chování skotského týmu, příznivců a tisku po zápase, když byl skotský tým vyřazen Slavií, nebyly náhodným vzplanutím emocí. O zápase Slavie ve Skotsku jsem psal zde.

Po zápase se Spartou tyto nepochopitelné reakce dovedli Skotové do obludné absurdity, když Rangers podali na Spartu stížnost k UEFA dožadující se "tvrdých trestů", nejlépe rovnou "vyhození Sparty z Evropy", přičemž všemu opět zdatně sekunduje skotský tisk. A na koho že si stěžují? Na nějaké fotbalové chuligány, kteří jim třeba posprejovali autobus jak to nedávno provedli fanoušci Rangers fotbalistům Lyonu? Na nadávání tmavým hráčům do opic? Na rasistické nápisy v hledišti? Ale kdepak. Stěžují si na děti ve věku 6-14 let a jejich nadšené fandění v publiku.

Skotové tak opět potvrdili, že prohrávat s týmy, které ve své nesoudnosti považují za druhořadé (fotbalově i společensky), prostě neumí. Svoji sterilitu na hřišti, které si kupodivu všimla dokonce i některá ostrovní média, dohání naprosto absurdními a vykonstruovanými útoky, že se dětské obecenstvo chovalo rasisticky k jejich hráči Glenu Kamarovi, ptž na něj bučelo při každém dotyku s míčem a po druhé červené kartě ho při odchodu z hřiště vyprovázeli potleskem. A ostrovní arogantní primitivismus má samozřejmě jasno, že to vše bylo kvůli jeho barvě pleti. Jiné důvody je v jejich sebestředné zahleděnosti samozřejmě ani napadnout nemohou.

Něco tak nepředstavitelně hloupého by snad nevymysleli ani v USA. Podle Skotů dětští diváci zjevně nečekali na nic jiného, než aby mohli pískat na jednoho hráče tmavé pleti. Do té doby totiž asi žádného člověka tmavé pleti neviděli, tak museli jít na fotbal s Rangers, aby na něj konečně mohli zabučet. Hotovo, vyřízeno, ostrované "mají jasno".

Napadlo tyto geniální komentátory, že ve skotském týmu je více hráčů tmavé pleti, ale pískalo se jen na Kamaru? Nebo že i v české lize jsou hráči tmavé pleti, a nikdo na ně nebučí? Anebo že děti fandili Spartě, i když i ta má v týmu hráče tmavé pleti? A všiml si někdo za hranicí ČR, že sparťanský klub na své náklady nechal pro dětské fanoušky zápasu vytisknout letáky odsuzující rasismus, takže postoj klubu, po jehož trestech Rangers volají, byl vůči rasismu zcela jasně odmítavý?

Takže když děti pískaly na Kamaru, kvůli pleti to asi nebylo. Skotské intelektuály pořád nic nenapadá? Co třeba to, že se Kamara stal symbolem všeho špatného, jak se Skotové chovali po zápase se Slavií, a do značné míry už před ním? A také nespravedlnosti, která se k tomu vázala, když Ondřej Kúdela byl odsouzen bez důkazů za údajnou rasistickou poznámku, ale Kamara za úder pěstí Kúdelovi po zápase za přítomnosti Gerrarda a delegáta UEFA dostal jen symbolický trest? A naprosto nesportovní brutalita Rangers při zápase se Slavií byla taky v pořádku? A pískal snad někdo na Kamaru v prvním zápase mezi Slavií a Rangers hraným v Praze? Anebo vše začalo až Kamarovo vystupováním po zápase Slavie ve Skotsku? Není to nic složitého. Nesmí jen chybět vůle vidět vůle vidět věci objektivně, a nikoliv podle předem napsaného scénáře „černobílého“ světa.

A jak vůbec můžou tribuny na fotbale legitimně vyjádřit antipatie vůči hráči, který má shodou okolností tmavou pleť, aby to nebylo okamžitě interpretováno tak, že důvodem je ta barva pleti? Skotskou logikou tedy když se bučí na hráče bílé pleti, je to běžný projev záporných emocí publika vůči hráči, ale když je to na hráče tmavé pleti, je to rasismus? Tleskání, fandění, pískání a bučení na různé hráče, ale i mnohem intenzivnější projevy jsou ve fotbale běžné snad ve všech ligách a vůči fotbalistům všech národností a barev od dob, co se fotbal hraje. Své by o tom mohl vyprávět třeba Nicolae Stanciu poté, co se po angažmá ve Spartě objevil ve Slavii. A tmavou pleť k tomu nepotřebuje. Oproti tomu bylo dětské sparťanské publikum vůči Kamarovi vysloveně přátelské.

Extrémní úzkoprsost a neschopnost vidět dále než na špičku vlastního nosu prokázali Rangers též v kontextu toho, že své stížnosti směřují vůči chování dětí. Civilizované právní řády po celém světě pracují s rozdílnou právní odpovědností dětí než dospělých z důvodu nutně nižší rozumové a společenské vyspělosti. U nás kupř. není dítě do 15let trestně odpovědné, odpovědnost za civilní delikty se do 18ti let posuzuje individuálně dle rozumové a volní vyspělosti nezletilého ve vztahu k povaze deliktu. Už tedy samotná myšlenka hodnotit jednání dítěte stejnými měřítky jako jednání dospělého je velmi bizarní.

Zajímavé je též to, že Gerrard nekomentoval třeba Kamarovo velmi tvrdou hru za hranicí pravidel, díky níž byl jako jediný hráč zápasu vyloučen po 2. žluté kartě. Příliš sportovně tedy asi zrovna nehrál. A slyšel někdo Gerrarda litovat likvidačního brutálního zákroku na brankáře Koláře v zápase se Slavií, či se snad alespoň zdvořilostně zajímat o jeh zdravotní stav? Anebo se omluvit za skotské fanoušky, kteří jej na diskusních fórech mohutně schvalovali? Anebo za Kamarův úder pěstí Kúdelovi po zápase se Slavií, kterému byl Gerrard osobně přítomen?

Kdeže bychom něco takového čekali od poddaného Alžběty II. To by bylo přece proti pravidlům urozenosti, dle nichž se Skotové nepochybně považují za mnohem urozenější národ než nějací „východoevropané“, jak nás titulují. A v britské monarchii se přece pán kmánovi nikdy neomlouval. Mohli by se tedy ti britští lordi kromě slušného chování naučit konečně hrát aspoň fotbal, a přitom by neškodilo zopakovat zeměpis základní školy.

Bohužel už podruhé v krátkém čase Skotové potvrdili, že když nedokážou nad dle jejich vidění „béčkovými týmy“ vyhrávat na hřišti, snaží se aspoň vítězství soupeře jakýmkoliv nefotbalovým způsobem degradovat. A pokud nevymyslí nic smysluplnějšího, rasismus jako záminka se vždy hodí. Ale co když se nikdo z hráčů či příznivců soupeře ničeho takového nedopustí? Žádný problém, za rasistické se označí třeba oslava publika vyloučení jejich hráče tmavé pleti. Diváci pískají nebo bučí? Je to na hráče tmavé pleti, takže určitě to myslí rasisticky. Že jsou v hledišti děti? Tím spíš, hřímají Skotové, to jen dokazuje rozsah rozšíření rasismu v téhle zemi.

S čím nás Skotové ohromí příště? Možná tím, že se na Kamaru publikum rasisticky dívá. Anebo že i když třeba vrátný nic neříká, určitě něco říct chce, je mu to vidět na očích. A pokud si trenér Vrba náhodou vezme na sebe černé oblečení, bude to určitě skrytý rasismus a sofistikovaný osobní útok na Glena Kamaru. Musí tedy následovat nejpřísnější tresty, vrátného na hodinu vyhodit, Spartu na 10 let vyloučit z pohárů a trenéru Vrbovi při zápase nařídit vysvlečení do spodního prádla, aby se Glen Kamara se necítil barvou jeho oblečení ponížen. Nezbývá než doufat, že Vrba za této situace nebude mít na sobě černé i trenýrky.

Samozřejmě by bylo nesmyslné tvrdit, že v českém fotbale a společnosti jako celku nepředstavuje rasismus žádný problém. Zavřený stadion Sparty pro dospělé publikum z předchozího zápasu je v tomto ohledu vypovídající, plzeňský útočník Beaguel chce dokonce kvůli rasistickým projevům v české lize na konci sezony odejít do zahraničí atd. O nápravu však české kluby přes všechny rezervy usilují rozhodně důsledněji než skotský klub k odčinění svých hříchů ze zápasu se Slavií.

Jakkoliv tedy rasismus není v českém fotbale neznámý, ve čtvrteční nadšené fotbalové atmosféře dětských fanoušků Sparty radujících se ze hry a vítězství svého klubu bychom jej opravdu hledali marně. Tím spíš se akcentuje ubohost těch, kdo se o to takový nesmysl za každou cenu snaží.

Závěrem nutno ovšem podotknout, že kdybych byl v hledišti já, choval bych se samozřejmě jinak. Pískal bych totiž na všechny hráče Rangers, a nejvíc na jejich trenéra.

Převzato z Profilu.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. BPP

Raději čestného nepřítele než nečestného přítele.

