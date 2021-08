Richard Seeman: Nezadržitelný vzestup německé sociální demokracie

Dobré čtyři týdny před volbami do Bundestagu poznamenává Tagesschau ARD, že se SPD vyškrábala z volebního sklepa - a kandidátovi na kancléře Olafu Scholzovi se už nikdo nevysmívá. "Naléhavě chci být v kancléřství a chci být kancléřem," prohlásil vicekancléř a ministr financí a všichni se mu včetně jeho SPD strašně smáli. To bylo před rokem, kdy ho posměšně nazývali "14 procentním Olafem" nebo "Králem bez vlasti". To se stalo v srpnu 2020, kdy jej SPD jako první strana postavila do pozice kandidáta na kancléře a o něco později se objevil i stranický volební program. Ale 14 až 15 procentních bodů se zdálo být nepřekročitelným zákonem průzkumu veřejného mínění.

Jen Scholz se tiše usmál a stalo se, čemu tehdy nikdo nevěřil. V té době se křesťanská unie CDU/CSU pohybovala nad hranicí 30 procent, Zelení se stali druhou nejsilnější silou a sociální demokraté, ať dělali co chtěli, stále byli na nízkých preferencích. Avšak Scholz věřil v sebe a svou SPD a řídil se zásadou, že kdo je sám odvážný, může ostatní přesvědčit o své hodnotě. Být programově pevný a jednotný - to byl dlouhodobý recept, na který spoléhal nejen Scholz, ale i místopředseda Spolkového sněmu Kevin Kühnert, šéf Mladých socialistů který ho podporoval. Nyní mají se Scholzem progresivní program jako palivo raketového vzestupu. „Hlásím se na místo kancléře, ne jako ředitel cirkusu,“ odpovídá Schulz na otázku, proč působí velmi střízlivě a bez emocí. Nechce být ringmasterem, zjevně úspěšně prodává to, co kritici kdysi viděli jako vadu.

Má rád plány a umí je využívat k přesvědčení voličů. Jeho osobní hodnocení popularity v předvoleních trendech ARD se zvyšuje už několik týdnů. V přímé volbě by Scholz získal nyní 41 procent, zatím co kandidát CDU/CSU Armin Laschet je na 16 a Annalena Baerbocková ze Zelených 12 procentech. Podle DeutschlandTrend je SPD jako celek nyní téměř na stejné úrovni s Unií která má 23 procent s 21 procenty pro SPD, nyní se podle zpravodajské stanice NTV tento poměr změnil v její prospěch. Scholz těží ze současné krizové situace s covidem, záplavami a afghánskou katastrofou. Jeví se jako politik odolným proti krizi a pokud to dokáže, překročí hranici spolu s SPD.

Olaf Scholz na začátku volební kampaně v Bochumi prohlásil: „Můžeme získat vládu, která bude řešit budoucí úkoly a SPD je na to připravena.“ Chce vést moderní vládu, která posune zemi vpřed, což dal jasně najevo v sobotu na startu SPD ve fázi horké volební kampaně. Vyzval svoji stranu, aby bojovala o vítězství ve volbách. „Dáme plný plyn na dalších 44 dní, aby dalším kancléřem Spolkové republiky Německo byl Olaf Scholz!“ - řekl generální tajemník SPD Lars Klingbeil. Předseda SPD Norbert Walter-Borjans prohlásil: „Když se věci stanou vážnými, když čekají velké změny, pak v této zemi existuje spolehlivá síla pro politiku, a tou je SPD.“ Lidé to cítí, řekla spolupředsedkyně SPD Saskia Eskenová.

V prvním roce svého kancléřství chce Olaf Scholz prosadit minimální mzdu alespoň 12 eur. "Minimální mzda dvanáct eur znamená zvýšení mezd pro 10 milionů zaměstnanců v této zemi." Současně vyzval k většímu rozsahu sociálního bydlení v Německu a ročně by mělo být postaveno 400 000 nových domů, z nichž přibližně 100 000 by bylo dotováno. "Nechceme žádné další zvyšování věku pro odchod do důchodu, to odmítáme!“ – zní od potenciálního kancléře. Současně Scholz jasně odmítl daňové úlevy pro bohaté: „Nejde jen o financování, není to solidarita, ale nemorálnost.“

Rovněž obvinil CDU a CSU z nezodpovědného kurzu hospodářské politiky. Existuje například „lež elektřiny“, protože ministr hospodářství za CDU Peter Altmaier tvrdí, že spotřeba elektřiny zůstane konstantní až do roku 2030, přestože bude výrazně více e-aut, více elektricky ovládaných tepelných čerpadel a samozřejmě průmysl bude výrazně mnohem více fungovat s elektřinou místo fosilních paliv. "Další spolková vláda vedená CDU a CSU by podle kandidáta SPD stála Německo prosperitu, pracovní místa a budoucnost." Scholz obvinil unii z toho, že problémy země neřeší otevřeně, včetně ochrany klimatu, aby děti a vnoučata měla svět, ve kterém se jim bude dobře žít.

Můžeme získat vládu, která se bude zabývat úkoly budoucnosti, když Německo získá kancléře, který realisticky popisuje úkoly a který zajišťuje jejich implementaci. Pojďme společně zajistit, aby se Německo vypořádalo se svou budoucností. SPD je na to připravena!“ - prohlásil kandidát na sociálně demokratického spolkového kancléře Olaf Scholz.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

