Richard Seemann: Mezinárodní veřejnost vyzývá k bojkotu Vídně

Signatáři prohlášení zveřejněném v známém pařížském listě Le Monde nese podpisy bývalé kanadské premiérky Kim Campbellové, exministrů zahraničí Francie Bernarda Kouchnera a Španělska Miguela Ángela Moratinose, nositele Nobelovy ceny míru José Ramos-Horta, šéfa evropského antirasistického hnutí EGAM Benjamina Abtana a lovců nacistů Beate a Serge Klarsfeldovi.

„Neodvracejme zrak jsou to dědicové nacismu, kteří vstoupili do silných pozic v nové rakouské vládě“ uvádí se v prohlášení s poukazem na šest ministrů nominovaných Svobodnými. Kritizuje přitom mlčení a apatii ve vztahu k dění ve středu Evropy a nesouhlasí s názorem, že vzestup nacionalismu a konec demokracie jsou nevyhnutelné a proto boj proti dědicům extremních myšlenek je zbytečný a dokonce nelegitimní.

Izrael oznámil, že pozastavil navazování kontaktů s ministerskými nominanty Svobodných včetně s ministryní zahraničí bývalou diplomatku 52letou Karin Kneisslovou, kterou označují za nestraničku. Pozornost na sebe vyvolala knihou Můj Blízký východ, kde několik let pobývala, kritikou Izraele a tvrzením, že nápor emigrantů do Evropy je řízen testostereonem mužů. Za to činí odpovědnou Angelou Merkelovou, Jeana-Claude Juncknera, kterého označuje za „cynika moci“ a papeže Františka jako nebezpečného naivistu. V poslední době podporuje hnutí za samostatnost Katalánska.

Za dalšího vyčnívajícího představitele extremistických názorů považují 41etého ministra obrany Mario Kunaseka. Od roku 2005 má hodnost poddůstojníka a jako takový se sešel s představiteli neonacistické Národní strany PDV společně se šéfem FPÖ nynějším vicekancléřem Heinz-Christianem Strachem. Publikuje přitom v pravicově extremistickém časopise Aula, který zveřejňuje články o světovém židovském spiknutí.

Vláda má proto zřejmé obavy aby se neopakovala situace ze začátku století, kdy řada zemí bojkotovala rakouskou vládou pro koalici lidovců se Svobodnými, když tehdejšího jejího šéfa zesnulého Jörga Haidera, který proslul svými antisemitskými a xenofobními výroky, izraelská vláda označila za „nechtěnou osobu“. Kancléř Sebastian Kurz tvrdí, že nyní jeho kabinet zaujímá naopak antifašistický postoj. Důkazem má být rozhodnutí, že na území bývalého nacistického vyhlazovacího tábora v Bělorusku Malý Trostinec zřídí pomník desítkám tisíc zde zavražděných rakouských Židů. Tím má Rakousko současně přiznat svou historickou odpovědnost a spoluvinu a deklarovat nový styl boje proti antisemitismu. K tomu patří i potírání ilegální migrace, která umožňuje pronikání stoupenců politického islámu. Strache, jehož ministři ovládají silová ministerstva vnitra i obrany, přislíbil že plně podporuje omezit jejich nelegání pobyt . Současně zdůraznil, že bude dodržovat zákony a jako první příklad uvedl, že odstupuje od odmítání revize textu rakouské hymny, která zrovnopravňuje občany.

Generální tajemník FPÖ Harald Vilimsky se rozhořčeně vyslovil k výzvě na bojkot ministrů své strany. Prohlásil, že jde o poslední pokus sjednocené levice zaútočit proti důvěryhodným a kompetentním politickým osobnostem. Věří , že zkušení aktivní politici nebudou ji věnovat pozornost. Důkazem má být přijetí rakouského kancléře prezidentem rady Evropské unie Donaldem Tuskem a předsedou jeho komise Jean-Claude Junckerem, kteří mu vyslovili plnou důvěru .

Opozice je však jiného mínění, jak zdůraznil její vedoucí představitel bývalý spolkový sociálně demokratický kancléř Christian Kern. Kladně sice zní vládní prohlášení, že odmítá extremismus a odmítá opustit Evropskou unii a euro. Ale dokud Svobodní spolupracují s Le Penovou, Wildersem nebo Faragem z Francie, Nizozemí a Británie, kteří jsou opačného mínění, těžko lze hovořit, že vláda provádí pozitivní proevropskou politiku Ti na nedávném pražské zasedání uvítali vstup rakouských Svobodných do vlády a označili jej za historický průlom populistů do evropských vládních struktur.

