Richard Seemann: Mimořádný sjezd CSU potvrdil proevropskou politiku

Dle očekávání vyměnila po deseti letech svého předsedu 69letého Horsta Seehofera za 52letého Markuse Södera, který již v březnu minulého roku převzal z jeho rukou funkci bavorského ministerského předsedy. Vše proběhlo v relativním klidu protože neměl žádného protikandidáta a odcházející obdržel titul čestného předsedy a zůstává nadále v berlínské spolkové vládě ministrem vnitra, výstavby a domoviny. Svou funkci šéfa strany předal po dvacetiminutovém projevu bez kritiky svému mnohaletému rivalovi, takže to nenarušilo klid 850 delegátů v mnichovské malé olympijské hale. Sjezd mohl tak hladce pokračovat a skončit v pozdních odpoledních hodinách jak bylo plánováno.

Tento pokojný vývoj nenarušilo i projednávání dalšícho stěžejních bodů , který se týkal přípravy na nastávající květnové volby do Evropského parlamentu v čele s Manfredem Weberem. S uspokojením bylo přijato i vystoupení nové šéfky sesterských křesťanských demokratů CDU Annegret Kramp-Karrenbauerové, která deklarovala novou přátelskou spolupráci dvojčat unionistických stran. Již její přítomnost byla přijata s mimořádnou pozorností, protože Angela Merkelová se poslednímu sjezdu CSU raději vyhnula pro její střety s Horstem Seehoferem. Poklidná atmosféra mimořádného sjezdu vyjádřila nynější stav bavorských sociálů, aby po dvou volebních porážkách v minulém roce místo veřejného obviňování kdo to zavinil měli dostatek klidu k dosažení svého cíle opět získat nadpoloviční většinu voličů.

Političtí pozorovatelé a komentátoři sdělovacích prostředků především poukazují, že i když se na sjezdu přímo nehovořilo o Söderově spoluvinně na výsledku loňských voleb odrazilo se to při jeho volbě na předsedu strany. Získal sice 87,4 procentní podporu, když šest desítek delegátů se jí neúčastnila, ale očekávané devadesátky tak nedosáhl jako jeho předchůdce. Ukazuje se jakou víru přesto mají v nového šéfa od kterého si slibují, že se mu podaří obnovit tradiční její sílu. Přitom se opírá o mýtus, že výměna šéfů je podmínkou pro tuto změnu i když se na příklad ukázalo, že tomu může být i naopak. Stačí připomenout zkušenost z minulého roku, kdy sociální demokraté nejen v Bavorsku, ale i v celoněmeckém prostoru skončili v historickém propadu přes výměnu stranického šéfa. Ukazuje se, že většinou trvá dlouhou dobu politická renegerace, pokud se to vůbec zdaří. .To chce Söder dokázat přeměnou CSU v mladší proevropskou stranu s porozuměním pro imigrační otázky se zelenějším zabarvením. Nikoliv vyvoláváním afér nebo bezhlavou politikou, ale kroky založené na získávání především doposud zelenějších voličů a nikoliv kteří přeběhli k Alternativě pro Německo. K tomu nyní nakročila CSU zdůrazňováním přátelské proevropské politiky. Současná atmosféra spojená s vývojem Brexitu k tomu nahrává, protože ukazalo jakou chaotickou situaci to ve Velké Británii vyvolává. Mementem se tak stal nedávný sjezd Alternativy, kde většina se vyslovila pro Dexit, nahrazením Eura markou a rozpuštěním evropského parlamentu. Markus Söder tuto cestu rozhodně odmítl a vyslovením podpory Evropské unie jasně deklaroval o co bavorští křesťanští sociálové usilují.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV