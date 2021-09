Richard Seemann: Nejvyšší rakouští představitelé v New Yorku

Spolkový prezident Alexandr Van der Bellen, kancléř Sebastianem Kurz a ministr zahraničí Alexandr Schallenberg přicestovali na zasedání Valného shromáždění OSN do New Yorku.

reklama

Ještě před úterním zahájením jednání se rakouská hlava státu zúčastnila vzpomínkové bohoslužby u památníku 11. září 2001 na památku teroristických útoků v New Yorku a Washingtonu a později se setkal také s prezidentem Kostariky Carlosem Alvaradem Quesadou.

Valné shromáždění OSN v New Yorku je diplomatickou událostí roku: koncem září se do americké metropole sjíždějí hlavy států a vlád téměř dvou stovek členských států OSN, aby ve Skleněném paláci OSN na East River projednaly nejdůležitější otázky světové politiky. V loňském roce však pandemie Corony způsobila, že se schůze konala pouze online. "Skutečnost, že se koná Valné shromáždění OSN, ukazuje, že dochází k návratu k normálu," řekl kancléř Kurz novinářům na tiskovém brífinku v rakouské misi OSN. Radost hostitelské země je však omezená: Vzhledem k agresivní variantě Delta se americké úřady obávají, že by se z diplomatické mega akce mohla stát "super sprejerová" událost.

Původně USA proto vyzvaly hlavy států a vlád, aby do New Yorku nejezdily: "S ohledem na současnou zdravotní situaci by vedoucí delegací měli zvážit přednesení svých prohlášení prostřednictvím videa," uvedly v prohlášení. Nebylo to nic platné: předem oznámilo svůj záměr přijet nejméně osm desítek hlav států a vlád. Světová organizace se nyní snaží dosáhnout kompromisu a stanovila přísná pravidla: Na Valné shromáždění mohou vstoupit pouze čtyři osoby z každé země, ústěnka je povinná. Mnoho akcí mimo obecnou rozpravu probíhá virtuálně, bilaterální jednání se přesouvají na zastoupení mimo prostory OSN.

Město New York dokonce požadovalo, aby cestující delegáti prokázali, že byli očkováni. To se však setkalo s rozhořčenými protesty, zejména ze strany Ruska, jehož velvyslanec Vasilij Nebenzia toto nařízení označil za "diskriminační". Nyní se spoléhají na čestné závazky členských států. V každém případě považují rakouští představitelé osobní kontakty na Valném shromáždění za nezbytné. Podle ministra zahraničí Schallenberga byla loňská jednání "bolestně nedostatečná" a vidíme, že pandemie vnesla písek do soukolí zahraniční politiky." Krize kolem Corony se stala akcelerátorem řady konfliktů a jak zdůraznil van der Bellen, rovněž je proto zasedání OSN bezprecedentní příležitostí k setkání s hlavami států z celého světa za jejich vysvětlení. Již v prvý den zasedání se rakouská delegace setkala s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 10% Nevadí 79% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 24895 lidí

Rakousko má podle svých nejvyšších představitelů v New Yorku skutečně nabitý program. Po oficiálním zahájení Valného shromáždění byli Kurz a Schallenberg pozváni ke kulatému stolu o krizi v Afghánistánu. Mezi nimi řada dalších vládních představitelů a vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grande. Vídeň již předem oznámila, že na nouzovou pomoc uvolní 20 milionů eur a Bellen řekl, že Rakousko je ochotno přijmout určité rodiny z Afghánistánu.

Stěžejním tématem zůstává také pandemie Corony. Americký prezident Joe Biden, který v prvý den poprvé vystoupil na Valném shromáždění OSN, bude předsedat virtuálnímu summitu Covidu 19. Podle Kurze je důkazem stále nerovnoměrného rozdělení vakcín také skutečnost, že v New Yorku jsou zastoupeny pouze některé státy a Rakousko proto věnuje dva miliony dávek vakcíny bilaterálně ostatním státům a 650 000 dávek iniciativě Covax Světové zdravotnické organizace.

Dalším důležitým tématem je klimatická krize. Van der Bellen na toto téma naplánoval řadu rozhovorů, mimo jiné se zvláštním zástupcem OSN pro ochranu klimatu Markem Carneym a rakouským odborníkem na klima Gernotem Wagnerem, který působí na Newyorské univerzitě. Kromě toho je v průběhu týdne na programu řada dvoustranných jednání. Ministr zahraničí Schallenberg se setká mimo jiné se svými kolegy z Libye, Pákistánu, Tuniska, Arménie a Kataru. V plánu je také setkání s novým íránským ministrem zahraničí Hosejnem Amirem-Abdollahianem.

Kancléř Kurz rovněž vystoupí na zasedání renomované Rady pro zahraniční vztahy a setká se s bývalým legendárním 98letým ministrem zahraničí USA Henrym Kissingerem. Ministr zahraničí Alexander Schallenberg dodal, že pandemie se ukázala být "urychlovačem požárů" mezinárodních konfliktů a jmenoval konflikt v Náhorním Karabachu mezi Arménií a Ázerbájdžánem, Bělorusko, Afghánistán a "dlouhodobý Blízký východ". Schallenberg uvedl, že o těchto otázkách bude v nadcházejících dnech jednat s několika protějšky v rámci zasedání Valného shromáždění.

Zasedání Valného shromáždění OSN se z české strany účastní ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který zde v rozpravě za Českou republiku vystoupí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Týden před volbami je stále SPD v čele před CDU/CSU Richard Seemann: Poslední večeře Merkelové v Paříži Richard Seemann: Auto zasáhlo do německé volební kampaně Richard Seemann: Švýcarsko připravuje nová proticovidová opatření

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.