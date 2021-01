Richard Seemann: Němečtí vědci podporují lockdown

reklama

Předseda vlády Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet věří, že současná omezení budou pravděpodobně pokračovat až do Velikonoc a bylo by špatné něco teď vyloučit, řekl vedoucí politik CDU , který patří mezi kandidáty na spolkového kancléře. Podle předsedkyně odborového svazu lékařů Marburger Bund Susanny Johnnyové jsou scénáře uvolnění momentálně nepřijatelné a vyzvala také k provedení dalších testů - včetně nových mutovaných variant viru. Předsedkyně vlády Meklenburska-Předního Pomořanska Manuela Schwesigová uvedla, že v případě šíření virové mutace z Velké Británie v Německu by měla být zvážena ještě přísnější opatření. Stávající omezení, jako je zavírání restaurací a maloobchodů, budou platit minimálně do konce ledna a o jejím možném prodloužení budou spolková a zemské vlády diskutovat místo 25. ledna na žádost Merkelové již příští týden. Saský předseda vlády Michael Kretschmer zde chce jednat o úplném uzavření škol a center denní péče i zákazy vstupu do těchto zařízení bez negativního testu.

Naopak Německé sdružení měst se vyslovilo proti zpřísnění. Jeho generální ředitel Gerd Landsberg uvedl , že po roce jsou v populaci patrné známky únavy. Neustále nová a někdy obtížně srozumitelná nařízení - například 15kilometrová regulace pohybu, mohou lidi přemoci. Landsberg prosil o jasné strategie a signály naděje, jak by se měla situace vrátit zpět. To zahrnuje i pohled na to, za jakých podmínek, kdy, kde, která zařízení a obchody by měly být znovu otevřeny.

Hospodářství v Německu se zatím podle názoru některých ekonomů masivně hroutí v důsledku koronavirové pandemie. Hrubý domácí produkt se v roce 2020 podle původního odhadu Spolkového statistického úřadu snížil o 5 procent, což se blíží finanční krizi v roce 2009. Koronová pandemie má rovně dopad i na státní rozpočet, když v uplynulém roce veřejná pokladna obdržela výrazně méně peněz, než kolik utratila. V poměru k celkovému ekonomickému výkonu činil loni deficit federálního, státního, komunálního a sociálního zabezpečení 4,8 procenta.

Začínají se současně projevovat problémy s očkováním. Sociální demokratka Schwesigová, vyzvala k rychlejšímu tempu, které je nedostatečné, pokud se nabídka zvýší až teprve v druhém čtvrtletí. Jen v hlavním zemském pomořanském městě Schwerinu je potřeba 600 dávek vakcíny denně, ale pouze 600 je k dispozici týdně. Kancléřka Angela Merkelová chce proto okamžitě mluvit s odpovědnými ministry o výrobě vakcín. Ministr zdravotnictví Jens Spahn prohlásil, že do léta bude vakcin dostatečný počet pro všechny zájemce.

Komentáře v novinách se zabývají vládním prohlášením ministra zdravotnictví o pomalém zahájení očkování v Německu, které pronesl v Bundestagu. Samozřejmě došlo k chybám v boji proti Covid-19, píše SÜDWEST-PRESSE: Ale i když máte pochybnosti o tvrzení Spahna, že každý, kdo chce, může být očkován do léta - určitě tomu tak bude někdy v průběhu tohoto roku. Mnichovská SÜDDEUTSCHE ZEITUNG považuje kritiku politika CDU za přehnanou: Spahn je pod dvojitým tlakem: existují koaliční partneři SPD, kteří prosazují více vakcín z Německa a závodu Biontech, který dosud nebyl otevřen, se věnuje důležitost, jako by celý svět mohl byl vyléčen z Marburgu již od března. FRANKFURTER RUNDSCHAU požaduje, aby politici nalili všem občanům čisté víno. Místo toho, aby mlhavě hovořili o těžkých týdnech do Velikonoc, měli by konečně říci, co všichni stejně předpokládají, že uzamčení bude pokračovat i po 31. lednu. Pak by se daly začít hledat kreativnější a diferencovanější pravidla ochrany zdraví než jen požadavek nošení respirátoru FFP2 uložený bavorským premiérem Markusem Söderem, klade otázku prestižní list.2

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

