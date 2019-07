Richard Seemann: Odvaha pro Rakousko

Na 46 stranách pod názven „Mut für Österreich.Gut für Österreich“ „Odvaha pro Rakousko.Dobré pro Rakousko“ obsahuje sociálně demokratické zásady, které bude prosazovat v péči o zdraví a práci, rovné postavení, vzdělání a integraci společnosti od ochrany ovzduší, dopravu až po bezpečnost.

Uvádí, že strana se vyslovila pro nedůvěru kabinetu lidovců a populistických Svobodných kancléře Kurze, aby usnadnila následné uvolnění volných tvůrčích sil v dolní komoře parlamentu Národní radě. To umožnilo, aby „srdce demokracie mohlo provést v parlamentě řadu důležitých reforem, které zlepší život člověka“.

Chceme bezpečný a dobrý život pro všechny občany v naší zemi. Najít správné odpovědi v péči o člověka, poskytnout mu dostupné bydlení. :Jsme oddáni lidem a ne hlavním dárcům a stojíme za politikou naděje a příležitostí pro všechny v zemi, za solidaritu, kde stojí jeden za druhým, ne proti sobě. V kapitole, která se nazývá ideální zaměstnanost, jedná se o právní nárok na čtyřdenní pracovní týden a šest týdnů dovolené po 25 letech požadované práce. Důchodový solidární systém průběžného placení by měl být zachován. Ve vzdělávání, SPÖ trvá na společné škole deseti až 14-letých. V kapitole o "integraci před přistěhovalectvím" se zdůrazňuje, že "iluze údajně homogenní společnosti, jak ji často šíří nacionalistické proudy, je a nikdy nebyla realitou".

Šéfka strany Pamela Rendi Wagnerová načrtla koncept , který by měl výrazně zlevnit využívání veřejné dopravy. Ta by byla financována prostřednictvím klimatického fondu, který bude státem dotován.

SPÖ chce v Rakousku za používání veřejné dopravy v Rakousku vydat maximálně tři eura denně, což by bylo o něco méně než 1 100 eur ročně. Současná roční karta spolkových drah ÖBB přijde téměř na 1 900 eur. Tam jsou zahrnuty také náklady na regionální dopravce kdy - například ve Vídni, roční průkaz stojí 365 eur což je více jak devět tisíc našich korun.. To by přinejmenším snížilo náklady uživatelů na polovinu.

Na zasedání spolkové rady SPÖ byl stanoven tým pro parlamentní volby 29.září v čele s Pamelou Rendi-Wagnerovou , kde získala 95,6 procent hlasů členů nejvyššího stranického grémia. Ostatní kandidáti prošli bez problémů bez udání dalších údajů. Členy mimo jiné je předseda sociálně demokratické frakce v rakouském odborovém svazu Rainer Wimmer, předsedkyně ženské organizace SPÖ Gabriele Heinisch-Hoseka a jediný politický nováček, který stojí v čele socialistické mládeže 26letá Julia Herrová. Druhá předsedkyně Národní rady Doris Buresová, která je volena za Vídeň oznámila, že parlament ještě před zářijovými volbami schválí celou řadu zaparkovaných zákonů, které se nepodařilo prosadit za předchozího kancléře Sebastiana Kurze.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Švýcarsko opět odmítlo rámcovou smlouvu s EU Richard Seemann: Nahlesová rezignuje na všechny své funkce Richard Seemann: Vídeňská koalice lidovců se Svobodnými se zhroutila Richard Seemann: Bude mít Německo novou hymnu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV