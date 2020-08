Richard Seemann: Spolkové země se dohodly s Merkelovou o boji s covidem-19

Po hodinách konzultací prostřednictvím videokonference se před novináři v kancléřství objevila spolková kancléřka Angela Merkelová, bavorský ministerský předseda Markus Söder a hamburský starosta Peter Tschentscher. Informovali o společném postupu šestnácti spolkových zemí, jak nahradit dosavadní jejich různé přístupy a objasnit, co je a co není povoleno v boji s koronavirem v celém Německu.

reklama

Spolkové země se dohodly na společném postupu při udělování jednotné pokuty padesáti eur pro ty, kteří odmítají nosit roušku. Současně na možný konec karantény pro ty, kteří se vracejí z vysoce rizikových oblastí s negativním testem z pátého dne. Významné události, při nichž nelze splnit požadavky ochrany proti rozšiřování nákazy, by v zásadě měly zůstat zakázány až do konce roku.

Merkelová zdůraznila že navzdory všem regionálním rozdílům se ukázala prospěšná společná koncepce. „Chceme, aby byl náš zdravotní systém v pandemii jednotně silný v důsledku každodenního zvýšení nových infekcí, které právě nyní v letních měsících bereme velmi vážně.“ Pouze u domácích soukromých oslav nebylo dosaženo dohody o jednotném limitu pro počet možných účastníků. Kancléřka poukázala, že v různých spolkových zemích existují velmi odlišné představy, které se „nepodařilo sblížit“. Podle kancléřky to však není dramatické, protože se v současné době dějí mimo uzavřené prostory venku.

Implementace dohody pochopitelně je v rukách jednotlivých spolkových zemí, jak je budou zavádět do svých předpisů nebo zákonů. Například Sasko-Anhaltsko se nechce podílet na jednotném tarifu za nepoužívání roušek se zdůvodněním, že je zde podstatně méně případů onemocnění s koronavirem než v jiných regionech. Zemské vlády by měly také prozkoumat, jak v regionální a dálkové dopravě, která prochází řadou spolkových zemí, zavést jednotný poplatek pro ty, kteří odmítají nosit roušku.

Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 6557 lidí

Povinnost karantény po dobu 14 dnů pro osoby vracející se z rizikových oblastí by mělo být v budoucnu možné předčasně ukončit testem – nejdříve od pátého dne po návratu, a to s platností od 1. října. Domácí karanténa by měla být intenzivně kontrolována, její porušení by mělo za následek citlivé pokuty.

U navrátilců z rizikových oblastí již v budoucnu pravděpodobně nebude existovat žádná náhrada za ztrátu příjmů z karantény. Merkelová zdůraznila, že by to mělo platit pouze v případě, že země byla již na začátku cesty prohlášena za rizikovou oblast. Současně bylo dohodnuto, že 15. září se ukončí testy korony pro osoby přicházející z nerizikových oblastí.

Rodiče, jejichž děti během pandemie nemohou chodit do školy nebo musí o ně pečovat, by měli být uvolněni z práce. Letos by se těm, kdo mají zákonné zdravotní pojištění, poskytlo dalších pět dní na péči o nemocné dítě, uvedla Merkelová. Osamělí rodiče by měli získat dalších deset dní.

Významné události, při nichž není možné sledovat předepsané předpisy pro kontakty a dodržování hygienických předpisů, by neměly být umožněny alespoň do konce letošního roku. Zřizuje se zvláštní pracovní skupina, která má zajistit jednotné zacházení s diváky na celostátních sportovních akcích a do konce října předkládat příslušně návrhy. Zřejmě však fotbal a ostatní sporty v Německu do konce roku budou bez diváků.

Všechny ostatní hlavní události jako lidové festivaly, větší sportovní akce, koncerty nebo různé festivaly by měly být do 31. prosince 2020 zakázány. V Berlíně například byly zakázány demonstrace odpůrců protivirových opatření. Tamní tisk celkem jednotně odsoudil tyto akce, protože nejde o porušení lidských práv, ale o ochranu obyvatelstva před šířením nemoci ohrožující životy.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Antisemitské útoky ve Štýrském Hradci Richard Seemann: Heiko a Sergej se sešli v Moskvě, Mike byl v Plzni Richard Seemann: Olaf Scholz vyhlášen kancléřským kandidátem Richard Seemann: Po sedmi letech byl Kurz svržen z trůnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.