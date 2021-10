Richard Seemann: Švýcarská vláda nevidí jinou alternativu než očkování

reklama

Ještě před oficiálním zahájením demonstrace bylo slyšet skandování „Liberté“. Policie byla přítomna se zásahovými vozidly a vodní děla byla v postranních ulicích. Vládní palác byl obkroužen plotem. Demonstrace se konala v rámci úterního hlasování o doplnění ústavy bernského kantonu o ochraně klimatu, které má doposud pouze ženevský. V rámci přípravy na shromáždění proběhla na příslušných internetových fórech bouřlivá debata o tom, kdo je proti opatřením a zda je správné, aby se organizátoři shromáždění podřídili podmínkám města.

Hnutí Massvoll například v Bernu oficiálně nebylo a místo toho rozdávalo letáky na různých místech ve Švýcarsku a na příslušných chatovacích fórech se obávali rozkolu. Shromáždění se zúčastnily i organizované skupiny jako Freedom Tryps v bílých košilích. Navíc tam byli hlavně jednotlivci a rodiny, mnozí s transparenty a vlajkami. Scéna odpůrců koronavirových opatření je heterogenní, ale částečně i prostoupená pravicově extremistickými myšlenkami a konspiračními teoriemi.

Po skončení oficiálního shromáždění vyzvala policie kantonu Bern lidi, aby odjeli pokud možno jinými trasami a především byli trpěliví a ohleduplní směrem k vlakovému nádraží.

Na náměstí Helvetiaplatz se konala jiná demonstrace, zúčastnili se většinou mladí lidé s ústěnkami, kteří podporují hygienická opatření. Organizátoři ze Solidarity Alliance of Bern toto shromáždění svolali v době probíhající demonstrace odpůrců opatření proti covidu.

Ministr zdravotnictví Alain Berset v této souvislosti prohlásil, že nevidí žádnou alternativu k očkovací ofenzívě spolkové rady, která stála 93 milionů CHF. Proočkovanost 71 procent ve Švýcarsku je však zatím příliš nízká s ohledem na novou dvojnásobně nakažlivější variantu Delta, řekl ministr v rozhovoru pro CH-Media. „Jaká je alternativa? Pokrčit rameny a nedělat nic? To není možnost, kantony to také tak vidí. Musíme všechno zkusit znovu. Do kontaktu s virem by stejně přišel každý.“

Otázkou je pouze to, jak imunizace probíhá: očkováním kontrolovaným, bezpečným způsobem nebo nakažením se všemi riziky, které s sebou vážná nemoc přináší?“ Berzet v rozhovoru také varuje před odmítnutím zákona proti Covidu. „To by neovlivnilo pouze certifikát, ale dotčeny by byly také podpory pro osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnance, firmy, kulturní, sportovní nebo jesle a předpisy, jako je osvobození očkovaných osob z povinnosti karantény. A od jara příštího roku by nám také chyběl právní základ pro certifikační systém.

Neznamená to, že by pak Švýcaři už nemohli vycestovat do zahraničí, ale značně by se to zkomplikovalo, protože by pak už s certifikátem nemohli vycestovat nebo by se museli smířit s omezeními v zemi cesty. Alain Berset navrhuje zvýšené využívání mobilních očkovacích center, zejména v menších místech. Lékaři v důchodu by se mohli ujmout úkolu léčit velmi komplikace. Církve nebo spolky by mohly pořádat informační akce podporující očkování.

Loni zemřelo tak více lidí na následky pandemie než v předchozích letech. Zpráva švýcarského spolkového statistického ústavu potvrdila, že souvislost zvýšeného úmrtí v zemi s pandemií je zřejmá. Již od roku 2020 umírá ve Švýcarsku více občanů než kdykoli předtím. A nejen v absolutních číslech, ale i v relativním vyjádření, tedy ve vztahu k rezidentnímu obyvatelstvu, se naděje dožití ve Švýcarsku se od tohoto roku snížila.

