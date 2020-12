Rudolf Mládek: Ani v roce 2021 si neposkočíme

reklama

Pravdou je, že se v posledních krajských volbách ukázalo, že taktika:“Všichni proti ANO“ leckde slavila úspěch, ale celostátní volby budou o něčem jiném. Ani tolik toužebně vyhlížené vítězství dvojice Piráti-STAN nebo trojice ODS-TOP-ČSL nevypadá až tak realisticky, jak je mnohými zapálenými komentátory vykreslováno.

Zatímco dvojici Piráti-STAN se dá uvěřit, že spolu vydrží, na trojici v čele s ODS se nedá vsadit ani pětník. Mezi touto trojicí je tolik navršených křivd z minulosti, že ani vidina moci ji nakonec nespojí tak pevně, jak, by bylo nutné. Navíc Babiš tu už takticky přitáhl ODS k hlasování o daních a se stejným přijde i po volbách 2021. A protože ČSSD i KSČ budou v roce 2021 už jen marginální partaje, je ODS tou stranou, která by s Babišem mohla utvořit novou vládní formaci. Ostatně ODS, která se v minulosti nečekaně spojila tzv. opoziční smlouvou s ČSSD, udělá jako „státotvorná strana“ klidně obdobný krok dohody s miliardářem, který svých 25 procent voličů jen tak neztratí. Vysoké příjmy státních úředníků a zlepšování příjmů důchodců zanechají i ve volbách 2021 své stopy a marketéři od Babiše to dobře vědí.

Pokud tedy někdo čeká v roce 2021 nějaký zlom, lze odhadnout, že se jej spíše nedočká. Ostatně slovník ODS a ANO se zase tak neliší. Zlom by mohla přinést jen nečekaná volba prezidenta, protože pověření k sestavení vlády má svou cenu, a pokud by Miloš Zeman nemohl úřad dál zastávat, hra o moc by mohla nabrat nečekané obrátky. Ale do října 2021 se tento scénář příliš předpokládat nedá.

Za zmínku stojí fakt, že v případě předčasného ukončení funkce prezidenta musí Senát vyhlásit nové prezidentské volby. Tuto pravomoc má podle Zákona o přímé volbě prezidenta předseda Senátu a volby musí vyhlásit nejpozději do 10 dnů. Do té doby říká Ústava v článku 66, že: "Uvolní-li se úřad prezidenta a nový ještě není zvolen či nesložil slib, či nemůže-li prezident ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí (podle dalších článků Ústavy ) předsedovi vlády." To by mohlo být až veselé sledování, jak se politici na takovém kroku shodnou.

Vrátíme-li se k volbám v roce 2021 pak svou roli zde nepochybně ještě sehrají sdělovací prostředky a možná i nové hnutí pana Mináře, které zjevně bude finančně velmi podporováno především ze zahraničí, byť výběr prvotních „nových tváří“ Minářova hnutí je bída a zmar. Jakkoliv se zdá, že peníze by měly hrát v rozhodování voličů tu menší roli, opak je pravdou. Volební klání je marketingový souboj, kde dávno již nejde o nějaké idee, pravo-levo či budoucnost státu, ale jen a jen o uchopení moci. Však také slovník politiků i nepolitiků na všech úrovních zní: „Vůdci a vláda“, nikoliv například administrativa (americký model) či služba. Na stavu českého státu se to silně projevuje na každém kroku. A nebude to ani po roce 2021 lepší, protože i ti případní vítězové nad hnutím ANO mají ten kořistnický slovník stejný. Ale třeba přijde nějaké to překvapení. Třeba…

Tak si užijme blížící se vánoční svátky a oslavy nového roku s tím, že to hlavní není až tak budoucí podoba české vlády, ale boj s nemocí Covid, tedy SARS 2., a doufejme, že z nějakého lyskouna nepřeleze na netopýra, nabízeného na čínské tržnici, SARS 3. Z této rány by se západní společnost už těžko vzpamatovávala.

