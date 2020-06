Rudolf Mládek: Biden stále vede

reklama

To vše vyrábí Joe Biden ve svém sklepním bunkru ve Filadelfii a jeden se musí ptát, proč jej Američané favorizují do Bílého domu. Na Trumpem totiž vede o 10 procentních bodů a mnozí politologové předvídají, že Trump svou funkci už neobhájí.

Komentátor Seth McLaughlin z The Washington Times poukazuje na to, že kandidující Joseph R. Biden sice získal vytvořil demokratickou prezidentskou nominaci, ale jednotu ve straně to nepřineslo. (2) Ostatně jeho potvrzená role v dubnu mu přinesla v primárkách pouhých 42% a je to výsledek asi jako měl Walter Mondale v roce 1984, který své volby s Ronaldem Reaganem drtivě prohrál. Je tedy otázkou, zda voliči demokratů budou ukáznění a disciplinovaní a jak se především zachovají voliči menšin. Průzkumy, jak známo, volby nevyhrávají.

Biden samozřejmě využil současných nepokojů a na požadavky aktivistů, kteří požadují kompletní přepracování policie v Americe oznámil, že hodlá vynaložit až 300 milionů dolarů na tzv.„komunitní policii“. Tedy na projekt zahajovaný v Minneapolisu, kde policie má být oficiálně zrušena. „Ano. Chystáme se rozpustit minneapoliské policejní oddělení a nahradit ho transformativním novým modelem veřejné bezpečnosti,“ potvrdila před několika dny předsedkyně městské rady Lisa Benderová (3). I u nás slibovala jedna strana, jak budou tzv. pejskaři v Praze hlídat kriminalitu… takže hloupost kvete všude.

Průzkum, potvrzující Bidenovo vedení, provedený na Monmouth University, vedlo k tomu, že 93% republikánů uvedlo, že bude hlasovat pro Trumpa. "Vede historicky sjednocenou stranu," řekl mluvčí Trumpovy kampaně Tim Murtaugh.(4).

Základním kamenem Trumpovy kampaně je proto soustředit se více na mobilizaci své základny než na rozšíření okruh voličů. Pandemie vyvolala hospodářskou a zdravotní krizí a vlna protestů po zabití George Floyda policistou v Minneapolisu

Trumpovi velmi uškodila. Jeho názor na to, že by případný pořádek měla zjednat armáda se v americké společnosti také nesetkal s pochopením. Trumpovi stratégové proto navrhují pojmout kampaň jinak a to nikoliv jako Trump versus Biden, ale jako volbu mezi Trumpem a radikální anarchickou opoziční stranou. Zda tato taktika zaberte se za pár měsíců ukáže. Biden, přes všechna obvinění a mediální trapasy zatím s přehledem vede a nic nenasvědčuje tomu, že by své vedení v krátké době ztratil. Je pravdou, že lze očekávat, že v televizních debatách bude Biden tím slabším hráčem, ale pokud si dosavadní náskok bude udržovat či dokonce zvětšovat, ani tyto debaty Trumpa už nezachrání.

Zjevná duševní i zdravotní slabost Bidena by se ale mohla přetavit v ovládání a speciálně klika Hillary Clintonové o to dost usiluje. Pokud Biden volby vyhraje, není vyloučeno, že jeho viceprezidentka, (očekává se žena nebílé pleti), bude rychle dosazena do Bílého domu i bez voleb a to po Bidenově vynuceném odstoupení. Biden by se tak mohl stát jen užitečným idiotem, když clintonovské síly demokratické strany sledují své vlastní cíle a vyjma uchopení moci nikdo neví, jaké to vlastně přesně jsou. Trump se možná leckomu nelíbí, ale je v zásadě čitelný. Nečitelnost americké Demokratické strany je světu více nebezpečná, než Trump, protože jejich mnohé názory už dávno nemají demokratický obsah, ale pouze totalitně aktivistický. A pokud Amerika zachraňovala svět ve dvou světových válkách, tentokráte by to s Demokratickou stranou v Bílém domě mohlo být přesně naopak.

Zdroje:

(1) ZDE

(2) ZDE

(3) ZDE

(4) ZDE

Psali jsme: Rudolf Mládek: Pražští politici se probrali Rudolf Mládek: Poplatek zjevně nevhodný Rudolf Mládek: Chtějí pomoc a migranty vnucují? Rudolf Mládek: Jednotky v zahraničí nemají USA na ochranu Němců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.