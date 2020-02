Rudolf Mládek: Fotovoltaika nabírá nový, zajímavý směr

reklama

První s ní přišel Prius Prime, který využil technologii Panasonic HIT. (viz) To, že lze vyrobit střechu s fotovoltaickými panely, která vypadá naprosto stejně jako ta běžná, už svět přesvědčila Tesla. A její šéf a vizionář nelenil a přišel s další „hvězdou“ své nabídky, s Teslou Cybertruck. Tu můžete mít i se solární střechou, pokud ovšemže hledáte úsporné auto s neotřelým designem. Každý na to samozřejmě nebude, a navíc Tesla využívá fotovoltaiku především k většímu dojezdu svých bateriových vozidel.

V autobusové dopravě je situace jiná. Zajímavou cestou se vydala společnost FlixBus, která začala s testováním autobusu, jehož střecha je ze solárních panelů. Cílem je snížit spotřebu nafty. První data z provozu ukazují, že přes den takový vůz ušetří zhruba 7 % spotřeby. Celkově dodatečné zařízení váží sice okolo 47 kg, ale přesto provoz ukázal úsporu v průměru 1,7 litru nafty na sto kilometrů. To pro dálkové autobusy křižující Evropou ale nejsou žádná malá čísla.

Nepřekvapí proto, že společnost FlixBus chce tento provoz rozšiřovat, protože baterie se solární energií dodává elektřinu do zásuvek a zařízení na palubě. Autobus, jak je u FlixBusu běžné, je vybaven USB porty a elektrickými zásuvkami, klimatizací, Wi-Fi i palubním zábavním portálem. „Díky instalaci nové technologie jsou všechna tato zařízení na palubě napájena právě solární energií,“ uvádí k novince mluvčí FlixBusu Martina Čmielová. (viz) Mnozí si proto položí otázku, u jakých všech dopravních jednotek by se solární střechy vyplatily, kdyby jenom proto, aby se získaná energie využila pro vnitřní komfort. U vagónů pražského metra to zřejmě nebude, ale jinde je to k diskuzi.

Propagandistické tažení za elektromobily a čistými elektrobusy (neplést s parciálními trolejbusy) skončí stejně tak, jak začalo. Bez velkého úspěchu. Důvody jsou jasné: Ani tučné dotace dlouho nevydrží a nezlomí drahé pořizovací náklady, malé dojezdové vzdálenosti a nakonec i to, že všem skutečným ochráncům planety pomalu dochází, že se dodaná energie také někde musí vyrobit a její dovedení do nabíjecích stanic vyžaduje kabely a stavební práce. A tyto všechny náklady se nakonec v ceně odebrané energie musí promítnout. Už dnes jsou studie, které potvrzují, že udržitelnost nabízených cen za dobíjení elektroautomobilů je vyloučená.

Alespoň jeden z příkladů: K plošnému zdražení došlo mj. i u E.ON Drive. Od ledna platí registrovaní zákazníci u AC nabíjení o 100 % více a u rychlodobíjecí DC stanice si připlatí o 50 % více. A ani tyto ceny dlouho nevydrží. Růste cen je zaznamenáván v celé EU a „výhodnost“ elektromobilů proto rapidně klesá. Velcí výrobci (BMW, Toyota aj.) se netají tím, že pokud nedojde k zásadní technické změně a tím i ke zlevnění nákupu a provozu a elektromobilů, k jejich masovému rozšíření nedojde. Zákazník si je prostě nekoupí. A ani zelený, k ekonomii zcela bezohledný fanatismus, šířící se jako mor Evropou to jen tak nezlomí. Ve vedoucí Číně se dotace už omezují a nákup elektroautomobilů proto klesá a klesá. (viz) A tak jen EU bude tupě tlačit koně, který je chromý už na startu. A to bude hodně drahé. A navíc zjevně zbytečné.

Rudolf Mládek

