Rudolf Mládek: Google udělal EU a neomarxistům radost

Na veřejné obvinění, že Google provádí účelovou cenzuru jeho zástupci uvedli, že „neupřednostňují žádnou politickou agendu.“ (ZDE)

Lepší zprávy

Vedle špatné zprávy z Googlu se ale začínají objevovat zprávy rozhodně nadějnější. Poté, co zakladatelé hnutí BLM otevřeně prohlašují, že hnutí je o svržení kapitalismu, že bílí občané jsou defektní a podobné „zaručenosti“, jejich podpora ve Spojených státech se obrací. A není to překvapením.

Hnutí BLM (Black Lives Matter) si užívalo prudký nárůst podpory po smrti George Floyda, kterého dle zatímních zpráv usmrtil policista při zatýkání. Průzkum provedený společností Civiqs zjistil, že začátkem června podporovalo hnutí BLM 44% Američanů a 34% bylo proti. Jenomže dva měsíce nepokojů, rabování, ničení soch a střílení pomalu každého, kdo se aktivistům BLM připletl do cesty názory Američanů změnilo. Nyní podle stejného výzkumu BLM podporuje už jen 41% občanů, zatímco 44% vystupuje proti. (ZDE)

Biden objevil islám

O zvrat v nepodpoře hnutí BLM a získání dalších spojenců se pokouší prezidentský kandidát Joe Biden, který zacílil na americkou skupinu muslimů. Obdobně jako to kdysi udělal pozdější francouzský prezident François Hollande, který slíbil ilegálním muslimům občanství a díky jejich hlasům volby vyhrál. Joe Biden zase slibuje, že ve školách zavede zákonem výuku o islámské víře. „Přál bych si, abychom mluvili o všech velkých vyznáních vyznání. A proto jedna z věcí, které považuji za důležité, je to abychom se na našich školách učili více o islámské víře," říká Biden. Ale i velký podporovatel Bidena, prokurátor Malcolm Kenyatta, který takový zákon pokládá za zbytečný, k tomu říká: "V současné době neexistuje nic, co by školám nebo jiným veřejným institucím bylo zakázáno to dělat.“ (ZDE). Bidenovi samozřejmě o žádné vzdělávání nejde, ale peníze z muslimských států by se mu na jeho kampaň náramně hodily.

Kdo je vlastně rasista

Podle hnutí BLM jsou to pravděpodobně všichni bílí občané světa a zřejmě už asi i podle Los Angeles Times, NBC News, Chicago Tribune, Wall Street Journal či The New York Times a také americké tisková agentury Associated Press (AP), které se rozhodly, že označení černý (Black) budou psát z velkými písmeny, zatímco označení bílých občanů (white) zůstane s malým písmem. (ZDE) Podle Johna Daniszewského z vedení agentury AP, termín „white“ s velkým písmenem používají vyznavači bílé nadřazenosti. Inu idiocie může mít řadu vnějších projevů, protože do této kategorie se tak zařazuje např. CNN, Fox News či The San Diego Union-Tribune (píší vše s velkým písmenem) a speciálně u CNN je to doslova směšné.

Už chybí jen norimberské zákony

Ale závěrem to nejlepší, kam se Spojené státy dostali se svou „progresivní pozitivní“ afirmací. Na svém twitterovém účtu Afroameričanka Jemele Hill napsala: „Pokud hlasujete pro Donalda Trumpa, jste rasista“ (ZDE) Po mnoha protestech, ale až za tři dny, Twitter příspěvek odstranil. Už jen chybí, aby nám Jemele Hill nebo BLM začali zjišťovat, zda nemáme židovskou babičku. Tohle, co se v USA děje není o žádné emancipaci černošského etnika, tohle je mnohem a mnohem horší. A velmi nebezpečné i pro nás. Proto jásání EU na vývojem v USA je jásání hlupáka, který má radost, že sousedovi hoří dům a nevidí, kam až zápalné jiskry letí.

