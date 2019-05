Rudolf Mládek: Hezké pravdy bez činů nic nezmění

Byla to totiž nejen mizérie objemem, ale především kvalitou, nesmyslnou roztříštěností a nekoncepčností, která řadí Českou republiku spíše do skanzenu dopravy než alespoň k průměru v Evropské unii. V údržbě silniční sítě se Česká republika propadla ze 137 sledovaných států až na 74 pozici.

Připomeneme, že to byl Klaus starší, který jako premiér odstartoval výstavbu rozšíření dálnice z Prahy směrem na Brno, výstavbu první části plzeňské dálnice, výstavby I. a II. železničního koridoru a nákup vlakových jednotek, výstavbu nového pražského letiště atd.

Klaus starší si byl vědom, že bez kvalitní infrastruktury se žádná ekonomika nepohne kupředu a je dobře, že jeho syn, který má nemalé politické ambice, se k tomuto kurzu (snad) přidává. Klaus mladší zatím nehovoří o projektech typu PPP (Public Private Partnership), protože v České republice mají tyto projekty nechvalnou pověst. Ale to se dá změnit. Není to důvod bát se soukromého kapitálu na věčné časy.

Soukromý sektor ve snaze mít zisk staví rychle, a PPP v západní části EU prokazují, že staví i kvalitně, aby netratil na zbytečných opravách. A obvykle sáhne k tomu nejmodernějšímu, co je na trhu, aby případná vynucená inovace přišla v době, kdy stávající zařízení bude vhodné obměnit. Nic takového český stát v krátkém horizontu nedokáže. Navíc státní rozpočet bobtnající mandatorními výdaji (pro rok 2019 se vyšplhají přes 830 miliard) nebude ani schopen prostředky na velké investiční celky generovat. A recese v celé EU je na spadnutí.

Je vhodné zde připomenout, že se vznikem samostatného československého státu bylo nutné tento vybudovat i institucionálně. Masaryk s Benešem si proto museli vypůjčit peníze na padesát let, aby bylo možné zajistit funkční Československo. A tyto dluhy se splácely ještě dlouho v období socialismu. Dnes je situace obdobná a bez přísunu soukromého kapitálu do dopravních staveb se situace jen tak nezlepší.

Dlouhodobá politika mnoha stran a hnutí v oblasti dopravních investic zeje málem a je tedy otázkou, zda a kdy se to zlepší. Klaus mladší sice naznačuje plán změny, ale to má zatím k reálnému výsledku ještě hodně daleko. Navíc to bude chtít spojence, protože jeden nikdy ničeho nedosáhne. A tady se pohybujeme v hodně zamlžené politické krajině.

Poznámky:

(1) ZDE

(2) ZDE

Psali jsme: Rudolf Mládek: Není nad čím jásat, volby do EP mnoho nezmění Rudolf Mládek: Radní Prahy svírá strach? Rudolf Mládek: Budou se i za Kremlíka provozovat pouze Šimpanzeny? Rudolf Mládek: Premiér Babiš a rychlovlaky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV