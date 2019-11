Rudolf Mládek: Hřib vyhrál, občané Prahy prohráli

Nic z toho Praha mít zřejmě nebude a příležitost se nevrátí. Vláda se totiž rozhodla pro jinou variantu. Vládní komplex bude, Pražané ostrouhají. Kdo tomu rozumí, ať vyvěsí své jméno. My ostatní to totiž nechápeme.

Areál o rozloze devatenácti hektarů v Malešicích nabízí premiérovi k využití Česká pošta, která by měla přestěhovat přepravní uzel z Malešic ke Kolínu. Projekt úřednické čtvrti v pražských Letňanech tedy zřejmě padl a premiér Andrej Babiš už nechce jednat s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. Prý z jednání s Hřibem má člověk podle Babiše jen psychické trauma.

Obdobné trauma si mohou pěstovat i Pražané, protože vnější silniční okruh není ani za třicet let dobudován, na vnitřní okruh Praha nemá ani peníze ani zkušenosti pro projekty se soukromým kapitálem a nové nemocnice či čehokoliv jiného se Praha také nedočká. Válka s vládou, navíc zjevně nesmyslná a ekonomicky mimořádně nevhodná možná přinesla Hřibovi vítězství. Ale nazvat jej Pyrrhovým by v tomto případě byl nemístný eufemismus. Co Hřib vyhrál? Ten mínus několika desítek miliard korun, které Praha mohla od vlády získat?

Dopravní situace v Praze je špatná. S ní spojené znečištění je značné. Dvě volební období zpět jsme se museli dívat na nedouky, mluvky a nic nevytvářející pozérku, abychom na konci jejich směšné vlády konstatovali, že nikdy normalizační komunisté tak špatně Prahu neřídili. Díky této zkušenosti voličů se do čela Prahy dostali noví lidé, kteří slibovali, že to povedou lépe. Minimálně s vládní čtvrtí jde ale o selhání a zdá se, že nebude jediné. Co zůstává záhadou, jaký názor na postup Hřiba měli a mají koaliční partneři. To jejich mlčení je totiž ohlušující.

