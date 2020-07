Rudolf Mládek: Nová vlna předsudků v Hollywoodu

reklama

Vlivná Afroameričanka Anna Duvernayová, k tomu pro Daily Mail dodává: „Každý má právo na názor. A my, černí výrobci s právem najmout, máme právo nepřijmout ty, kteří námi pohrdají.“ K tomu černošští režiséři předem oznamují, že nepřijmou herce s bílou pletí (např. Jordan Peele). Psycholog by dodal, že takto vytvořená atmosféra strachu a zloby povede k daleko horším vztahům, než bylo jen to údajné pohrdání.

Dvaapadesátiletá bílá filmová producentka, herečka a zpěvačka, Daphne Guinness, říká: „Všichni jsou neustále uražení. Už je to pandemie: (viz) A když už jsme jednou byli u těch psychologů, tak ti dobře vědí, že urážení je forma vydírání. Pokud by pokračovalo „kulturní zešílení“ Západu, pak by i jen pohled osoby bílé pleti na jinou mohl být vykládán za urážku. To jsme ale kdesi v totalitě tureckých sultánů, nikoliv v demokracii, a ani ten socialismus nebyl takhle stupidní.

New York Times si všímá, že ačkoliv v Hollywoodu probíhá kulturní (Pozn. skoro maoistická) revoluce, přeci jenom peníze se tam stále počítají, a tak se studia zatím nepřipojila k blokaci zadávání reklam na sociálních sítí, obviněných, že šíří nenávistný obsah. (viz) Ale jak se asi nazvou současné praktiky Hollywoodu?

Pro některá studia bude nepochybně oříškem, jak povinně vyloučit z natáčení řadu bílých herců a hereček, jejíchž filmy či seriály vydělávají a mají sledovanost. Ale nic proti ničemu, nechť soukromé firmy v Hollywoodu produkují filmy jen s jimi vybranými herci, scénáristy a režiséry, neboť proč takovou cestu nezkusit. Přeci i ony mají právo umlčovat ty, kteří porušují zásady jejich komunity, jak činí například Facebook a jak to schvalují v Evropské unii.

Výsledek vidíme na právě uvedeném „trháku“ „The Old Guard“, který režíruje Afroameričanka Gina Prince-Bythewood. „Snímek nudí a selhává...a vykecává díru do hlavy. Jsou to však řeči naprosto prázdné, které vás už po půl hodině začnou otravovat. Gina Prince-Bythewood se tímto řadí mezi režisérky, jež by se měly držet od podobných žánrovek daleko,“ uvádí recenze.(viz) Obdobně zde: „Pro režisérku Ginu Prince-Bythewood šlo o první větší filmový projekt a bohužel to skutečně nezvládla. Old Guard se nakonec zapíše mezi nejhorší komiksovky (minimálně) posledních let.“ (viz)

Jak je vidět, tak barva pleti žádný úspěch nezajišťuje, ale ať si na to v Hollywoodu přijdou sami. My víme, že vynutit si sledování politických škvárů zvládla jen totalita, která to samozřejmě dotovala, protože prodělek byl jasný předem. Američané se k tomu budou muset dopracovat.

Umělci tento Hollywood opustí, protože politikaření o „rasové“ přednosti tu už v minulém století bylo. Postavit nová studia je totiž snadné a při dnešní počítačové technice se i z mála dají udělat zázraky. A pokud Hollywood resp. v něm působící firmy zbankrotují? Až taková škoda to nebude. Třeba se dočkáme filmů od Apple a dalších. Ostatně Apple zakoupený a v Česku odvysílaný válečný film Greyhound je v červených úspěšných číslech (71% na ČSFD). Jenomže, co hlavní hrdina filmu, Tom Hanks? Jako bílý herec bude mít v Hollywoodu ještě nějakou šanci?

Američané mají, co si zaslouží, když si mysleli, že tou absurdní pozitivní diskriminací něco vyřeší...Ani za šedesát let to nepřineslo úspěch. A nikdy nepřinese. Jakékoliv zvýhodňování, dotování či forma diskriminace společnost pokřiví. To my v Evropě už víme také. A to nás tu nějaká mudrdlantka Jourová poučuje o nenávisti… asi neví, co se v USA vůbec děje.

Rudolf Mládek

