Rudolf Mládek: Pokud na tohle ministr Kremlík kývne, tak to bude šok

Neúplné informace jsou také jistou formou fake news. Takže když s velikou slávou média oznámila, že Česká republika bude mít nové vysokorychlostní železniční spojení (VRT) z Prahy do Drážďan (SRN), vypadalo to výborně.

Slibovaná rychlost vlaků na české straně s rychlostí až 300km v hodině patří už mezi evropskou špičku. Také mezi oběma zeměmi plánovaný vybudovaný mimořádný 26 km dlouhý tunel je rozhodně úctyhodným stavebním dílem a velká část plánované železniční tratě (123 km) povede ve zcela nové trase. (1) Zdá se však, že v oslavných tónech se ztrácejí některé dost podstatné otázky.

Počkejte si 30 let?

První spojení z Prahy do Lovosic by mělo být hotovo 2035 a celé spojení z Prahy do Drážďan v roce 2050. Tedy za 31 let by mělo být vše hotovo. Více než podivné. Tohle má ministr dopravy Kremlík odsouhlasit?

Ve stručnosti

V roce 1992 otevřelo Španělsko svou první vysokorychlostní trať Madrid-Cordoba-Sevilla s provozovanou rychlostí 270 km/h. Rychlostí a objemem výstavby těchto tratí získalo Španělsko dnes už první místo v Evropě, protože průměrné roční tempo výstavby španělských VRT bylo 120 km. Zjednodušeně: Španělsku by trasa cca 140 kilometrů z Prahy do Drážďan trvala odhadem 2 roky a mohlo by výstavbou tunelu dojít pouze k menšímu časovému prodloužení.

K menšímu proto, že podmořský tunel pod Lamanšským průlivem byl vybudován za pouhých šest let, má dva provozované a jeden servisní tunel a jeho délka je přes 50 kilometrů. Provozovaná rychlost vlaků Eurostar je 300 km/h.

U pomalu historická francouzská TGV na trati Paříž – Lyon má délku 538 km a stavěla jen osm let už v osmdesátých letech minulého(!) století. Traťová rychlost je 270km/h.

Kdo to zaplatí?

Pokud se tedy podíváme na obvyklá tempa výstavby ( a bylo vy možné doplnit další příklady) pak vůbec není jasné, proč by se česká výstavba měla být plánována na desetiletí. Dodejme, že vysokorychlostní tratě měly a mají v EU prioritu a dotace z evropských fondů na ně mohly dosahovat až 70% všech nákladů.

Pokud ale dotace pro Českou republiku údajně v roce 2024 skončí, pak u plánované trati Praha – Drážďany chybí i vysvětlení, jak se bude výstavba vlastně financovat a proč je plán výstavby časově tak nesouměřitelný s ostatními státy. Pokud v Česku ze soutěží vybírané firmy to rychleji neumí, pak by bylo dobré situaci radikálně změnit. Vybrat jiné dodavatele a hledat asi i jiné projektanty samotné výstavby. A pokud ministr Kremlík kývne na výstavbu s lhůtou 31 let, pak vstoupí skutečně do velmi nelichotivých dějin.

autor: PV