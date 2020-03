Rudolf Mládek: Prezident Zeman poděkoval Číně. Hm

Asi plují Hradem jiné informace. Takže znovu: Koronavir se objevil v Číně již v listopadu 2019. V prosinci řada amerických firem zakázala svým pracovníkům cestovat do Číny (i našemu jednomu rodinnému příslušníku), Čína ale žádný zákaz výjezdů v roce 2019 nevydala.

reklama

V lednu 2020 Američané zakázali svým pracovníků téměř jakékoliv cesty, protože se ukazovalo, že virus je silně nakažlivý. Čína v lednu ale stále žádné zákazy nevyhlásila a navíc žádná lékařská data jiným zemím neposkytla. Proto čínská nakažená letuška klidně přistála v Rakousku 26.ledna 2020. (ZDE) V té době už Hong Kong protestoval proti tomu, že nejsou uzavřeny hranice s Čínou, která začala ohrožovat celý svět.

Česká republika podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměla možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření nového koronaviru. Babiš to 2.února řekl novinářům, že Česko potřebuje své zásoby pro své občany. (ZDE) Ministr zahraničí Tomáš Petříček a prezident Miloš Zeman ale přebili Babišovo rozhodnutí a pomoc Číně (bezplatná) byla poskytnuta. I přes značný nedostatek zásob Česko vyslalo 5. března (sic!) z vojenského letiště Praha Kbely armádní speciál s humanitární pomocí do Pekingu. Na palubě byl podle ministerstva zahraničí náklad s pěti tunami věcí včetně 43 tisíc roušek a respirátorů či 6800 ochranných oděvů. Že by to byl krok, který ještě zvětšil díru na českém trhu, ministr Petříček odmítl. (ZDE)

„Ministerstvo vnitra má Číně zajištěno přes 30 milionů roušek, přes šest milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných bio obleků a brýlí a dalšího zdravotnického materiálu,” oznamoval ale až 17. března ministr vnitra Hamáček. (ZDE) To se samozřejmě stalo poté, co sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přiznal, že chybí až milion respirátorů a česká bezplatná pomoc Číně se ukázala jako nesmyslný hazard s vlastními občany. A Íránci již 16.března kopali masové hroby. (ZDE)

Ministr vnitra Hamáček poté, co Čína začala uvolňovat možnost nákupu, začal roušky a respirátory z Číny objednávat pomocí čínské ambasády a České národní banky. Po složení miliardové zálohy se tedy přiblížila možnost dodání potřebného zdravotního materiálu, protože čeští dodavatelé (např. Repsilon, Pardam, Nanologix) současnou potřebu již nemohli pokrýt.

Nesmíme zapomenout, že Čína dlouho zakazovala zdravotní výrobky vyvážet a užila je přednostně pro domácí spotřebu. Přitom po vypuknutí nákazy v lednu letošního roku státy a firmy z celého světa do Číny poslaly desítky milionů roušek a masek. (ZDE)

Že se z nemoci a utrpení lidí stal nelítostný byznys nejen v Číně si nemusíme dokazovat. Ale příklad za všechny o „solidárním Německu“. Slováci zarezervovali dva miliony roušek na Ukrajině, ale podmínkou byla platba v hotovosti. „Už jsme připravovali 1,2 milionu eur v kufru, abychom si sedli do vládního speciálu a prostě pro ně zaletěli. Jenže se objevil překupník z Německa, který to celé přeplatil a koupil,“ řekl odcházející premiér Pellegrini slovenským Hospodářským novinám.(ZDE)

Poslali jsme Číně včas bezplatnou pomoc. Ta místo, aby svět varovala a uzavřela již z kraje prosince roku 2019 své hranice, byla bohorovná. Dlouho neposkytovala ani relevantní informace lékařského typu. Čínský koronavirus se díky této politice proměnil ve strašlivou pandemii. Dnes si Čína účtuje za dodávky zdravotního materiálu miliardové ceny. Jakou „pomoc“ to Čína světu poskytla? Tu pandemii, která díky ní vznikla? Na to už nikdy nezapomeneme. To ale prezident Zeman ve svém projevu poněkud opomenul.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Změní se příchozí v ohrožující? Rudolf Mládek: „Více unie“ odejde do historie s ostudou Rudolf Mládek: Dělají si z národů Evropy blázny Rudolf Mládek: Pozdní neexistující zprávy - Kde je Jourová? Nechápeme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.