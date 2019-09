Rudolf Mládek: Vláda a kontrola dopravních staveb

Aktuálně je proto předkládán přehled stavu přípravy staveb k 11.9.2019 s realizacemi až do roku 2023. Materiál předkládaný do vlády jako vždy upozorňuje, že největším rizikem je dokončení majetkoprávní přípravy, tedy probíhající vyvlastňovací řízení a samotný průběh navazujících řízení, kde dochází k odvolání a podávání soudních žalob. Zdá se, že jsme se stále nepoučili například u sousedních Německa, že to lze dělat i jinak.

Světélko naděje na malé zlepšení pak přináší informace, že částečně pomáhá novelizovaný stavební zákon, který umožňuje vydat stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu ještě před dokončením majetkoprávního vypořádání. (Obdobně jako ve výše zmiňovaném, Německu). Značný přínos očekávají předkladatelé také od novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury (zákon č. 169/2018 Sb.) Při vší slušnosti k dokumentu pro vládu si mezi řádky ale můžeme přečíst: „Milá vládo, pokud se česká legislativa nezmění, rychleji se stejně stavět nebude.“

A poděkujeme Ústavnímu soudu, neboť, jak dokument vítězně konstatuje: „Rozhodnutím pléna Ústavního soudu č. 44/18 ze dne 17. července 2019 se podařilo odvrátit hrozící katastrofální důsledky pro připravované stavby (tzv. prioritní dopravní záměry dle §23a zákona o EIA), které by nastaly v okamžiku, kdy by bývalo bylo Ústavním soudem shledáno, že zákon č. 256/2016 Sb., umožňující vydání stanovisek EIA ve zrychleném režimu pro vybrané stavby, je protiústavní. Naštěstí Ústavní soud rozhodl ve prospěch připravovaných staveb, když neshledal výše citovaný zákon jako protiústavní.“ Řešit výstavby dopravních staveb pomocí Ústavního soudu znamená, že Česká republika bude zřejmě světový unikát. Nikoliv ovšem v tom kladném smyslu.

Pro zasvěcené pak jenom odejme, že plány výstavby některých silničních obchvatů a okruhů skutečně spatří světlo realizačního světa a jde v nejbližší době o tato místa: Louny - zkapacitnění obchvatu, Panenský Týnec - zkapacitnění obchvatu, Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 – Slatiňany, Církvice obchvat, Havlíčkův Brod JV obchvat, Karviná – obchvat, Obchvat Mikulova, Dubice - Dolní Libchava obchvat, Opava, severní obchvat, Nová Paka – obchvat, Žiželice obchvat a přemostění, Jaroměř – obchvat, Sezemice obchvat, Znojmo obchvat I, Bludov – obchvat a Přeštice – obchvat.

Řidiči a politici ve výše uvedených oblastech jistě mají resp. budou mít radost, ale v Praze by se měli zamyslet, zda diskuze o vládní čtvrti by neměla mít jiný tón a jiný průběh. Přestože ministerstvo dopravy slibuje zahájení prací v roce 2022 na pražském okruhu části D511, další úseky jsou v dalekých plánech a zdá se, že zákopová mediální válka mezi pražským primátorem a premiérem nepovede k ničem jinému, než ke škodě Prahy. Možná by si měla pražská rada o té věci konečně společně popovídat. A možná by se i Pražané neměli až tak spoléhat na vládu či vedení města a sami by se měli ptát svých zastupitelů, proč místo politiky dohod a přínosné výstavby se řeší žabomyší spory a vedou prázdné, nikam nevedoucí diskuze.

Rudolf Mládek

autor: PV