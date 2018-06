Rudolf Mládek: Vysoký obchodní přebytek států G6 ve vztahu k USA

Představitelé zemí G6 jsou Kanada, Japonsko, Itálie, Francie, Německo, Británie a také v souhrnu Evropská unie. Od momentu, kdy USA zavedly cla na ocel a hliník ( a tím to nepochybně ze strany USA neskončí), skupina států G6 americkému prezidentu trvale spílá. A říká: „Ty budeš dál prodělávat a my budeme dál vydělávat, tak co se ti na tom nelíbí?“...Hm.

Spor s USA se vyhrožováním nevyřeší

Logicky se vynořuje několik otázek. První je ta, proč takový stav vůbec nastal a kdo do nástupu Donalda Trumpa řídil USA tak špatně. No kdo asi… Politické hvězdy globálního kapitálu Obamou konče přivedly USA na kraj fiskálního útesy a není to už žádné tajemství.

Další otázkou je, proč si politici se států G6 myslí, že Američané se budou dívat na to, jak dál chudnou a oni v G6 na jejich úkor bohatnou. Poslední otázkou je proč země NATO ve velké části nedodržují své alianční závazky a to i za situace, kdy na úkor USA bohatnou. Tato nerovnováha politická, ekonomická i morální je už tak vysoká, že USA přestaly pokládat země G6 za své spojence. A to je jen mírné vyjádření. Ti nyní vykřikují a vyhrožují. Jenomže komu a čemu? USA na tom už hůře ve vzájemném obchodu být nemohou a tak nemají co ztratit. Ztratily už tak až příliš.

Ten nejhorší

Politicky skutečně už směšná a nejhorší figurka osoba Juncker se nabídl, že přijede do Washingtonu, aby mohly obě strany vypracovat společnou analýzu a vyřešit svůj spor smírně. Ještě včera Juncker USA vyhrožoval, že USA poučí, kdo je EU, ještě včera vyhrožoval, že EU bude muset ve světě zastoupit USA. U tyto samotné výroky svědčí o tom, že tento voliči nezvolený a velmi chybující arogantní předseda Evropské komise je zcela mimo realitu jak obchodní, tak vojenskou. Není to jediná tragédie v EU. Obdobně mimo realitu se nachází německá politika či plány nové italské vlády na oživení ekonomiky nebo plán na zavedení trvalého mechanismu přerozdělování migrantů. Evropská unie je ve stavu pobláznění a ireality. Až příliš to připomíná třicátá léta minulého století. Když profesor Zbořil jiným slovy říká, že politická irealita je prvním krokem k válce, není to nic, co bychom měli brát na lehkou váhu.

Rudolf Mládek

