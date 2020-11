Růžena Chrasteková: Ano, jděte k lopatě, komedianti a hudlaři, jste přemnoženi a ti u lopaty vás už ztěží uživí

reklama

Protože ti opravdové umělci ovládají i umění být empatickou, soudržnou a slušnou částí společnosti, respektující tu opravdovou, bezpřívlastkovou demokracii, umění nestavět se do rolí nadlidí, ve kterých je dovoleno vše a z pozic kterých vyžadují od těch podlidí, aby je živili i za to ticho a ztažené opony.

Přitom to pro ně, ty "umělce" mnohé, zase není až tak fatální, pořád produkují v různých studiích a na různých "placech" dál své díla i "díla". Zářným příkladem je právě ten "umělec" Matěj Ruppert, který naříká až řve jak přestárlá lehká děva, s přidanou hodnotou v prskání svých nenávistných slin na prezidenta i premiéra republiky, zvolených v řádných, svobodných a demokratických volbách. ZDE

Z pozice pravověrného pražskokavárníka, další to jeho role šmíry, se ostře vymezuje vůči slovům, které ani nebyly panem prezidentem vyřčeny, ale, jak už je v naší kotlině a hlavně v těch pražských kavárnách v posledních pár letech zvykem, vytvořil si je a následně se v nich našel. Nutno podotknout, že vcelku příhodně, ta lopata by mu svědčila. Pravda, nebylo by to tak nasvícené a snímané, jako permanentní šklebení se na VIP večírcích, párty, i ta konzumace by zcela jistě nebyla v těch lajnách.

Tento chorobně sebevědomý až arogantní "umělec" ale zcela zřejmě netrpí až tak strašně, jak by se dalo usuzovat z toho, co říká. Tvoří, oplácaný hudlař, jak je vidět ve videu v citovaném článku. Tvoří tak a takové "díla", že je to nejenom nechutné, ale zcela zjevně nebezpečně návodné. " ... klip k nové písničce „Do It! (If You Don’t Have Any Children)“, ve kterém Jiří Langmajer hraje snipera a míří puškou u Úřadu vlády a také na Pražském hradě. Langmajer předtím sleduje zprávy, kde vystoupí nejdřív Andrej Babiš, Vojtěch Filip a Miloš Zeman. Moderátor chtěl vědět, zda to není nějaký náznak pro současnou vládu." Ke konci klipu předává snajper svouji ostřelovací pušku své malé dceři jako dárek k narozeninám. Vskutku milé a mírumilovné, takové neextremistické ...

Je jen s podivem, že se o takto návodné "dílo" a jeho autory intenzivně nezajímá naše (protože námi živená a placená) BIS, anebo je snad v tomto státě už doopravdy dovoleno naprosto vše? Bude mít tento agresivně militantní, nebezpečně návodný klip, uvedený ve své Zprávě o stavu bezpečnosti u nás ministr vnitra a BIS jako extremistické, výhrůžně nenávistné dílo? Protože na rozdíl od tohoto klipu jsou všechny politické plky Okamurova SPD jenom neškodné tlachání, a tato strana je oficiálně vedena jako extremistická v těch Zprávách. Inu, uvidíme, jaký metr si zase zvolí naše vnitro a jeho BIS.

I tohle je ukázka stupidity a v neposlední řadě hnusné, falešné přetvářky, pokrytectví těch řičících "umělců", kterých je u nás, nepochybně, mnohem víc než je normální a zdravé. Jenom proto, že naprosto bezostyšně, drze a agresivně svými požadavky čerpají, sosají stát, potažmo daňové poplatníky o nekonečné dotace, granty, příspěvky, poněvadž normální, zdravé a platící publikum prostě nemají. A že si dovolí nějaký "umělec" natočit klip, kde návodně ukazuje, jak odstřelit prezidenta a premiéra vlády a vzápětí, jedním dechem, požadovat od té vlády dotace, granty, příspěvky na tvorbu v nouzovém, kritickém stavu země, je už jenom vrchol jeho zvrácené představy, že ta vláda, ti daňoví poplatníci jsou povinni mu ty peníze dát. Tak pěkně po socialisticku, ne-li přímo komunisticku. Tihle kapitalisté, žijící na volné noze!

A ano, jděte k té lopatě, nemáte-li jinou možnost obživy, dělá to tak každý normální, uvažující a zdravým rozumem obdařený člověk, a to nejenom v krizové době. Nikdo není povinen vás živit, bohatě vám dotovat váš nákladný, nadstandardní život v nekonečném rauši. I proto, že to vaše "umění" je mnohdy jen a pouze nechutná žumpa, zpolitizovaná, jitřící a násilně rozdělující společnost. Navíc za taková "díla", jako spomínaný klip, byste měli nést i trestnou odpovědnost, protože to není nic jiného, než ta předsudečná nenávist, návodná a podsouvaná konzumentům těchto vašich zhůvěřilostí.

Je to návod na znásilňování demokracie snajprem s odstřelovací puškou, bude konat naše vnitro a BIS? Anebo se jim to hodí v přípravě na Majdan u nás?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

