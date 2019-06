Růžena Chrasteková: Bakalovi demonstranti v davové psychóze

20. 6. 2019 14:58

Namáhali-li by se demonstranti, v podstatě naprostá většina z nich, přemýšlet o tom, co jim jejich manipulátoři, organizátoři doslova tlučou do hlav, co na povel vykřikují, co píší na své transparenty a transparentíky, co je vytištěno na těch "erárních", co vyfasovali, asi by se mnozí zastyděli a zanadávali si hlavně sobě.