Růžena Chrasteková: Ejhle, kdo všechno se tady vydává za lid

A ke všemu dřístá, doslova, takové neuvěřitelné hňápotiny, zoufalé bláboly, jako František Laudát. Prý "lid" odvalí Zemana a Babiše jako balvany z cesty. A samosebou, mezi ten "lid" se započítává. No není to srandy kopec?

Ale tak, jako tento bývalý všechno možné, hlavně politik středních pater, který už ale neměl na to vystoupit do těch vrchních, ač to zkoušel seč mohl, cestami - necestami (i auťákem po kolejích tramvají v Praze), byl vždy odejit, tak to zkoušejí i jiní nýmandi a kdejací bývalí něco. (ZDE)

Protestovat. Prostě protestovat proti tomu, jak vpravdě ten lid rozhodl ve volbách. (ZDE)

Laudát se prsí, jak mu naslouchalo "bezmála" šedesát kousků lidu (hádám, že z toho bylo tak padesát turistů, co mu nerozuměli ani slovo a ten zbytek jeho kamarádi z korupčních čtvrtí, také odejitích), když jim sděloval svoje potěšení z toho, že lid se probouzí, a to, bratru, přímo na Hradčanském náměstí. No považte, skoro na Hradě!

Oni jsou vskutku už nemocní nevládnutím, odstavením od koryt, poznáním, zač je toho loket, když jim stát nesype už, a tak si blekotají své mantry o "lidu", navzdory zcela zjevné skutečnosti a číslům, žvaní o "stále větší části společnosti".

Jo, panáčkové, lid je sice malé slovo, ale má obrovský význam, který vám asi utekl. A to že už dlouho a hodně. Lid jsou občané, voliči. Ti, kteří takové pazgřivce, politické parazity a vyžírky, schopné všeho, i přeskakovat ze (do) strany na stranu, s vidinou ještě plnějších žlabů, poslal v posledních volbách všeho druhu, po zásluze a spravedlivě do ... kopru.

Lid vás má plné zuby, vy mluvící hlavy, vy laudátové mizerní. Nejprve v jedné straně více jak pilně rozkrádající stát, potom hups do druhé, které už ale pšenka tak moc nekvetla, už se tak lehce a zvesela nemohlo krást (a taky už toho moc nezbývalo na rozkradení, jako za zlodějvlády ODS) a teď skomírá na úbytě úplně. Ten lid není totiž blbej, panáčkové.

A i kdybyste si hlasivky vymluvili, jazyky zpuchejřili svými prolhanými proklamacemi, nic vám to nepomůže. Balvany, ale padajícími, jste vy, občas ještě uděláte nějakou škodu, necháte za sebou nějakou zlobu a nenávist, ale stejně se nezadržitelně řítíte do politických propastí a život jde, půjde dál.

Klidně si zařvěte ještě na náměstích, konec konců i na tom Hradčanském, bývalí laudátové, bývalí diplomaté. Turisti budou mít o zábavu postaráno a ten lid, ten se vám už jenom směje. Té vaší umanuté urputnosti prodrat se zase k nějakým vemínkům, žlabům a žlábečkům, i kdybyste šplhali po kolejích lanovky na Petřín, je vám to platné asi jako klimatické Grétě zachránit planetu Země před vydechováním lidí.

Vy balvani demokratičtí. Pardon, liberálně demokratičtí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV