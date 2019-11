Růžena Chrasteková: Když nedostudovaný teolog nejenom fyzicky trhá Ústavu

Sebevědomě, až sebestředně, tu za tichého, tu za hlasitého souhlasu některých opozičních politiků se tady u nás vlamuje do systému, do ústavního pořádku nějaký zahradní ratlík, který si osobuje právo "hlídat" politický stav a situaci v naší republice, kterou považuje za svojí zahradu. Ústava neústava, on, spasitel a hlídač demokracie, tak rozhodl a tak chce činit.

V rozhovoru, který poskytl tento zběhlý studentík serveru Seznam (s podivem vedeného evidentně inteligentní a nezaujatou novinářkou, která mu kladla jasné a příhodné otázky), se sám do té role hlídacího psa pasoval. Ve svém myšlenkovém blekotání (evidentně některými otázkami zaskočen) řekl snad mnohem víc, než chtěl, v podstatě odhalil to, že chce se svým spolkem něco, na co rozhodně nemají mandát od občanů, voličů (kterých se mimochodem vlastně bojí, proto se nechtějí přetransformovat na politickou stranu nebo hnutí), že jsou takové ideové lidové milice, které si své kompetence budou určovat sami.

Z celého toho jeho odpovídání plyne jednoznačně, že je mu a jeho spolku naše Ústava naprosto volná, že oni (rozhodně ne pan prezident, jak se to snažil na něj opakovaně "přišít") nerespektují žádný náš zavedený a schválený politický systém, smysl a obsah Ústavy ČR. Že chtějí být takovým pět v jednom, nahradit a být nad Parlamentem, Senátem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ústavním soudem a justicí vůbec a i ministerstvem vnitra nakonec. Že chtějí hlídat, zda tyto ústavní instituce vykonávají svoji činnost dostatečně dobře a přísně ohledně hlídání činnosti vlády. A vláda, tak ta musí pracovat, vládnout dle jejich představ, když už teda vzešla z těch voleb. Kterých oni se tak bojí a které jediné, dle naší platné Ústavy, dávají té vládě mandát vládnout.

Jedno z hesel Minářova spolku je, že madát není vše, volně citované. Samozřejmě, že jim mandáty od voličů vadí, oni by snad i ty volby zrušili a mandáty vládnout by zřejmě rozdávali dle instrukcí svých loutkovodičů. Sice se tento, svým instruktorům bezmezně poslušný, nedovzdělaný mladík, ohání nějakými "všichni Češi" a diagnózami demokracie, bojem za nezávislost justice (zřejmě je, dle něj, demokracie nemocná, když voliči nevolí tak, jak oni si přejí), aby jedním dechem zpochybnil rozhodnutí státních zástupců, nerespektoval výsledky voleb a natvrdo žádal, aby z výsledků těchto voleb vzešlí vrcholní politici odstoupili, vzdali se mandátů.

Kdyby to nebylo tak stupidně, neuvěřitelně nelogické až zvrácené, všechno to, co ze sebe vysoukal tento vůdce nespokojenců, marginální části společnosti, bylo by to komické až směšné.

Zasévat do společnosti jedovaté snahy o detabilizaci, zpochybňovat a nerespektovat Ústavu ČR, pasovat se do role vrchního hlídače vlády, být nad všechny systémové instituce u nás - a co dál, paňáco Mináři? Už jste dostali další instrukce, jak to tady máte všechno zařídit, zorganizovat, připravit pro nové totalitní vládce?

Občané této krásné země ale nejsou tím stádem, kterým byste tak rádi dle instrukcí manipulovali, viděli zřetelně, jak trháte naši Ústavu a z vašich slov je jim jasné, že jí máte hluboko pod zády a trháte i její smysl. Že se bez jakéhokoliv mandátu chcete pasovat do rolí, které vám nepřísluší, ani kdyby vám na té Letné tleskalo i půl milionů nespokojenců, což se vám beztak nepodaří sehnat do stáda.

Můžete, vždyť tady ta demokracie je, lhát a překrucovat pravdu, můžete verbálně zpochybňovat a nerespektovat všechny ústavní instituce v tomto státě, ale je vás moc málo na to, abyste rozložili, totálně destabilizovali zemi, nestartovali Majdan, ne-li občanskou válku a vyvolali krvavý převrat.

Jednou se, snad, budete stydět za svou roli poslušného paňácu, který s nadšením vlastním lidem rozumu mdlého, vykonával nadiktované zlo.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

