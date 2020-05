Růžena Chrasteková: Komu a čemu prospívá podsouvání nenávisti k Rusku a Číně

reklama

Přesto už i běžný občan, konzument zpráv, nezasvěcený do podrobností, ale také moc se nezajímající o pravý účel, smysl těchto už až směšných skoro taškařic hybatelů provázků, zase jenom nevěřícně kroutí hlavou a alespoň pomylsně si ťuká na čelo , když to vše poslouchá a čte.

Scénáristé a dramaturgové těchto "kusů" totiž opravdu, ale opravdu hrubě podcenili své cílové skupiny, v podstatě občanstvo obecné, kterému jsou zase předkládány a aplikovány nové, údernější osnovy převýchovy, nasměrování ho k uznávání té jediné a správné, nově zpracované pravdy a vnímání přepracované historie.

Salámovou metodou se provádí revize, přímo audit výsledků druhé světové války, na přání zadavatele tak, aby se pozvolna revidoval, aby se poražený německý nacizmus začal vyviňovat ze všech těch hrůz a zvěrstev, které má na svědomí. Odstraňování připomínek vítězství Rudé armády nad německým nacizmem, památníků a soch velitelů vítězů patří k tomu krájení, likvidaci připomínek toho, jak to ve skutečnosti bylo. Přímí pamětníci už, žel, vymírají, takže to zadavatelé mají jednodužší. Ale přec jenom né jednoduché, protože někteří ještě žijí a potomci vědí z vyprávění pravdu také.

Těm mladým a mladším některým, kteří si s lehkostí bytí sobě vlastní, nechávají vymývat mozky a ani moc nepřemýšlí nad tím, kde a jaká je pravda, jaká byla historie doopravdy, to v podstatě i vyhovuje, protože se jim předkládá jednoduchost a jasný nepřítel.

Je třeba nenávidět Rusko, vše na východě, někteří to berou už od Břeclavi.

Ty šíleně hloupé hrátky, které jsou občanstvu předkládány skrzevá nějaký Respekt, s totálně rozumu a soudnosti prostými, s talentem šmíry, třemi lokálními čičmundy v křeslech starostů nějakých, jsou moc i na toho běžného občana. Který váhá, jestli se tomu má řehtat z plna hrdla, anebo jenom pohrdlivě a načtvaně kroutit hlavou. I nad tím, jak se k celé té taškařici, žel už s mezinárodním rozsahem a dopadem, a né zrovna lichotivým pro naši zemi, náš stát, staví naše BIS a darebný, neschopností už proslulý ministr zahraničí.

Neuvěřitelné bajky, vyfabulované špionstory, fake news, nahrané ukrývání "hrdinů" a jejich plačtivé vzkazy rodině a národu, to vše a ještě mnohem víc, ukazuje na to, že je něco v naší politice, především zahraniční, hodně špatně. Nejprve se totiž pár ťulpasů, dílem navedených, dílem opravdu hloupých, frajersky prsí, konspirativně až sundávají sochy z podstavců, jezdí s multikárou před ambasádu Ruské federace, aby si to s těmi Rusy rozdali, dokonce veřejně vyhrožují zabitím jejich ministrovi zahraničí, přejmenovávají na just a vzdorovitě, zlomyslně až názvy náměstí, taky aby to těm Rusům ukázali, provokují a jsou víc jak neomaleni, aby potom fňukali a škemrali o ochranky. Všechno falešně a nahraně, protože tihle nýmandi nestojí tomu ruskému medvědovi ani za hlasitější zabrumlání. Jenom chtějí ukázat, jak se jakože bojí jeho strašlivých drápů a prý ricinu. Prostě estráda. Docela šílená a hnusná, ale estráda, festival hňupství.

Smutně nechutné je ale i to rozehrávání podlého kusu, aféry kolem smrti pana Kuberu. Podlým a zákeřným způsobem se tady podsouvá občanstvu, že s jeho smrtí něco není v pořádku, a to tak, že je někým a něčím přímo zaviněna. Aktérka té podlosti, reportérka ČT, se neštítí poťouchle, jakoby nenápadně, ukazovat prstem na Hrad a aby toho nebylo málo, i na vyslanectví Číny. Jsme sice zvyklí na zákeřnost a podlost z jejich reportáží, na to její nechutné naznačování kde čeho, ale tady už je to hodně přes hranu. Dokázala zmanipulovat i rodinu zemřelého senátora, nemá prostě absolutně žádné zábrany a etické meze.

Aktivisticky a hujersky se k této špinavosti přidal, propůjčil i směšně a odpudivě nedůstojný náhradník v křesle předsedy Senátu. Jenom se zviditelnit, za každou cenu plivat směrem Hrad, poštěkávat na čínskou velmoc. Protože je třeba také hodně umenšit, ne-li vymazat z povědomí lidí, že nám ta Čína pomohla s dodávkami zdravotnického materiálu v době, kdy to nikdo na světě nedokázal.

Takže, milé občanstvo, dnes je in a hlavně zapotřebí cítit co největší nenávist k Rusku a Číně, protože tak jsou psané osnovy a tak to má správně být. A pokud to nedokážete cítit proto, že se vám to říká, tady máte důkazy, že jsou to zlí lidé, zlé mocnosti, usilující o smrt předsedy Senátu a nebojácných hrdinů starostů z matičky Prahy.

A nezapomeňte na ten Hrad ...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele



