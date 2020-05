Růžena Chrasteková: Mít tak starosti Pirátů, Drahoše, Vystrčila a jiných, po nouzi vylézajících

Dalo se to očekávat, že po odeznění krizového, nouzového koronavirového stavu ve státě, vylezou a začnou být jak obtěžující hmyz, co svojí malostí a zbabělostí vylézá a škodí kde jenom může.

reklama

Loupeživí a zákeřní piráti, v době akutní krize zalezlí ve svých doupětech prapodivně provoněných, díky naivním a o životě nic nevědoucím voličům, také bohatě finančně zajištěni a tím vysmátí, začínají opět škodit. No, snaží se, připravují se na další kolo obehrané už hry AntiBabiš, vysílají do médií i takovéto pěšáky, co umí alespoň základní zadání (lhát, vymýšlet si, podrývat autoritu vlády, nakydat na ni co nejvíc špíny, znevěrohodnit každé její rozhodnutí, snažit se přesvědčit případné čtenáře, že všechno je špatně, prostě cokoliv, co vládě a tomu ďáblovi Babišovi uškodí, sebevětší lež je vítána), sesmolit do jakž-takž čitelného celku. (ZDE)

Udavačské dopisy, oznámení a upozornění do Brusele spřáteleným Gertrúdám budou nepochybně následovat, jak je už jejich nechvalně profláklým zvykem. V jednom šiku s práskači lidovci a jejím nejagilnějším udavačem Zdechovským. Bezesporu se tentokrát přidají i skomírající TOPkaři se svojí lžemi ala pavlačová drbna proslulou šéfkou Pekarovou. A nějakou pomluvu do mlýna přidají určitě i zoufale propadající se ve voličských preferencích STANaři se svým agresívním už z bezradnosti Rakušanem.

Nicméně je třeba vzít v potaz geniálně státnické přímo, doporučení jednoho z nejoprsklejších Pirátů Michálka - lidi, pamatujte, už Masaryk říkal, že né všechno, co je na internetu, je pravda. Tato hlava otevřená (nejspíš nějakým pořádným šutrem), sebevědomím překypující mladíček, který prý navštěvoval i nějakou vysokou školu a tam mu i diplom nějaký dali (zřejmě je přesvědčil důrazným požadavkem a odkazy na Masarykovy výroky), mám za to, ještě nějakým moudrem pobaví...

Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 81% Jan Hamáček 7% Ani jeden! 12% hlasovalo: 5907 lidí

A vůbec ti Piráti, ti se snaží budovat stát, startovat ekonomiku a posilovat společnost, seč jim rozum a síly stačí. Taková přechylování ženských jmen, to je panečku věc, problém (teda kromě legalizace drog, to je bezesporu priorita, že ano), který hýbe, pálí celou naši zemi, náš stát. To je počin, že to vymysleli a snaží se to prosadit, panečku. Stejně jako vysadit ty květnaté pásy a květnaté louky v Praze (na ten halasně slíbený milion stromů, taktéž v Praze, se nějak zapomělo, hmmm), to je to klíčové, důležité, nezbytné a stát posilující, né že ne. (ZDE)

A ten hnusnej Babiš na to zřejmě musí uvolnit nějakou tu miliardičku, ve finále, vždyť teď se rozdává ... Protože kde jsou nějaké peníze, nadějný lup, tam Piráti prostě chybět nemohou. Však taky to posléze pěkně omlátí vládě o hlavu, klasicky už. Pumpuj, státe, Babiši, do námi už zabrané, uloupené Prahy, co nejvíc miliard, ale nestarej se, jak s něma naložíme, to je naše věc, poněvadž Praha je naše. My tě za to pak udáme do Brusele, jak nehospodárně ty miliardy rozdáváš. Náš způsob provádění reálné politiky.

Další darebný, neuvěřitelně drahý Drahoš, takto senátor zbytečného senátu, má, panečku, také starosti se státem, ve státě. No tak, netřeba to zase přehánět, on má starosti se známkami školáků. S pětkami. S tím, jak se budou psát těm pacholátkům nebohým, co se nechtějí jaksik učit. No není to kouzelně hňupské? (ZDE)

Smutnosměšný už boj nedůstojného Vystrčila, náhradníka v čele zbytečného, drahého a k ničemu Senáru s Čínou a jejím "dopisem", je také, myslí si on, státotvorný a prospěšný naší společnosti. Dokument, který byl jednou v kufříku zesnulého panu Kuberu, podruhé na jeho stole v Senátu, potřetí ho nikdo nedostal z Hradu, což je škandalózní, se nakonec šťastně našel. A zjistilo se, že vůbec nebyl adresován panu Kuberovi, ale právě tomu Hradu a byl tam podán v podatelně, že to vůbec není dopis, ale stanovisko Čínské lidové republiky k zamýšlené návštěvě předsedu Senátu na Tchajvan. Kopii toho stanoviska obdržel předseda Senátu na obědě s panem prezidentem. Nic víc a nic méně, ale óbrkauza je na světě a žije si svůj život. Vystrčil má smysl života, toho senátorského především (je zde ale obava, že veškerého), nic není důležitější a podstatnější pro něj. Také vyšlo najevo, že nejenom některá média, ale i, žel, paní Kuberová, lhali, že si čínský velvyslanec "odvedl" do vedlejší místnosti bývalého předsedu Senátu na velvyslanectví a tam mu nějak domlouval. Ono to nebylo taky na velvyslanectví, ale v Kongresovém sálu a nějakém jeho salonku.

Inu, jak pravil už před časem v naší/jejich ČT, prý vzdělaný, Pirát Michálek, nelze věřit všemu na internetu, říkával už tatíček Masaryk.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Komu a čemu prospívá podsouvání nenávisti k Rusku a Číně Růžena Chrasteková: Hloupě arogantní mladé ženy na české politické a mediální scéně Růžena Chrasteková: Politický ziskovkář Rozumek v rámci svého byznysu ztrácí zábrany Růžena Chrasteková: Pozor! V naší zemi se šíří nakažlivý bonzovir

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.