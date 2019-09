Růžena Chrasteková: Petříček si jmenoval svého ideologického tajemníka

Není ale už těch politruků a institucí, spolků a ministerských sekcí, pečující o to jediné správné myšlení lidí v této naší krásné zemi nějak moc?

Nehledě na to, že samosebou je třeba vytvořit další trafiky pro nemálo různých bývalých něco, kamarádů a kamarádů kamarádů, kteří mají nějakou minulost v politice posledních třiceti let, se všechny tyto prapodivné funkce vytvářejí, vymýšlí v takové nějaké zoufalé snaze školit, přesvědčovat občanstvo o tom, že pravda je jenom jedna jediná, tak, jak je to určeno a řečeno vrchností kdesik na západ od Aše. Vše ostatní jsou dezinformační kampaně, fake news, nové hrozby (jimi dle instrukcí té vrchnosti) vytvořeného nepřítele.

Tohle vše ale už tady bylo, jen ten azimut byl jiný, opačný. A těch politruků a ideologických tajemníků snad ani tolik nebylo. Přesto se nedařilo ani tenkrát, občané starší padesáti let, kteří se záhy v mládí naučili číst mezi řádky, by o tom mohli vyprávět. Každá vtloukaná pravda je podezřelá a vyvolává přirozeně otázky, pochyby. Není to ani omylem nějaká fiktivní nepřátelská dezinformační kampaň, jenom a pouze opatrnost a obyčejný selský rozum.

Nový ideologický tajemník na Ministerstvu zahraničních věcí (?!) né moc bystrého a moudrého Petříčka, takto prý nově zřízené funkce zvláštního zmocněnce pro odolnost a nové hrozby (až tak!), bude prý "V rámci své funkce budu jakýmsi veřejným komunikátorem. Budu zprostředkovávat informace, mít poradní a koordinační funkci a tak podobně.“ Jde tak zejména o předávání informací či sdílení zkušeností." Přímo božské to poslání!

Takže nám už nestačí politrucko - ideologická Česká televize, která se snaží seč může, aby nám vymyla mozky, naučila nás nenávidět tu prezidenta, tu premiéra, všechno na východ od hranic Ukrajiny s Ruskou federací, ani různé, k tomu zřízené politické neziskovky, ba ani Ministerstvo vnitra a jeho Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Máme nového ideologického tajemníka i na ZAMINI.

Zvláštní zmocněnec pro odolnost a nové hrozby (no není to kouzelně pitomě nazvaná funkce?), který bude "komunikátorem", bude nám sprostředkovávat ty jediné správné informace, radit a tak podobně (jak???) zcela zřejmě nemá o odolnosti občanstva tohoto státu proti ideologickým zvěrstvám, kecům, ani ponětí. Možná ještě uspěje u mladých, nezkušených a tím málo odolných, ale i u nich (většinově) se zákonitě časem ta odolnost vyvine.

Jo, panáčkové, uvelebující se na nových a nových postech (za peníze daňových poplatníků) politruků a ideologických tajemníků (lze jenom doufat, že se to nestane pravidlem a tuto funkci nezavede každé ministerstvo), zcela zřejmě podceňují občany Čech, Moravy a Slezka, když si myslí, že je oblbnou žvaněním o tom, co si mají myslet, radami koho mají mít rádi a koho nenávidět, atd.

Takových žvanilů politruckých v této zemi už bylo a stejně jim to bylo plat prdný, protože listopad 1989 je smetl. A tyhle čeká podobný osud, mám za to.

Ale funkcička je to parádní, ne?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV