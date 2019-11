Růžena Chrasteková: Podaří se milionchvilkařům rozbít na Letné demokracii?

Zcela demokraticky jistěže ne. Protože byť by se jim, destrukčníkům demokracie, podařilo vyburcovat a přitáhnout na tu Letnou i ten jejich vysněný milion nespokojených občanů, což se jim s pravděpodobností, hraničící s jistotou, nepodaří, byl by to pořád jenom zlomek občanů, voličů v této zemi.

Mimochodem, není bez zajímavosti, že se někteří politici, úspěch kterých strmě padá do propadliště neprebendových míst, pokouší všemi možnými i nemožnými prostředky nějaké ty hlasy navíc získat vskutku stupidními návrhy na změny volebního zákona, volebních pravidel.

Od návrhu na zavedení jednodenních voleb, až po umožnění volit i neobčanům České republiky. Už i možnost volit občanům (?), kteří trvale nežijí na našem území, nemají zde trvalý pobyt, je jedno z nefér, nespravedlivých pravidel, které se podařilo určitým politickým silám protlačit do zákona. Nespravedlivých proto, že tito lidé (nejedná se jen o ty, kteří žijí středně a dlouhodobě v zahraničí ze studijních a pracovních důvodů) svými volebními hlasy také zlomkově rozhodují o tom, kteří, jací politici, ale hlavně jak, určují a provádějí každodenní politiku a naplňují systém žití nás, těch, kteří tady žijí a s výsledky práce politiků se potýkají neustále. Ti voliči zvenku, kteří, mnozí dlouhé roky třeba ani nenavštíví svoji bývalou vlast, mají volit, rozhodovat, co a jak se tady (skrzevá jimi zvolené politiky) bude dít. Proč? Dění v zemi má ovlivňovat volič, občan, kterého se to bytostně, každodenně dotýká.

Argument, že mají i tito lidé naše občanství, je hořce slabý, s pachutí toho, že v divokých devadesátých letech se občanství dávalo a navracelo mnoha lidem, kteří této krásné zemi už nikdy nemůžou přijít na slušné jméno a otevřeně jí přejí všechno nejhorší. Z pocitu zahořklosti, namnoze až nenávisti, které nevymazala ani změna režimu. Ta občanství se rozdávala vskutku divoce a za mnohdy prapodivných podmínek, v podstatě nerespektujících žádná pravidla.

Umožní-li se ještě k tomu volit i cizincům, zde žijícím, bez občanství ČR (dokonce se zvráceně navrhuje pro ně i možnost kandidovat a být tím zvolen politikem), bude tím popřena veškerá logika suverénní státnosti a v tom nejhorším, byť zatím (!) málo pravděpodobném případě, nám zde budou vládnout cizinci. Příšerná představa.

Jednodenní volby, zcela novodobá a protitradiční záležitost, by způsobily hluboký propad voličské účasti, bez diskuzí a jednoznačně. Komu to prospěje, kdo má na takovém stavu zájem, je také víc jak jasné. Stačí se podívat na výsledky voleb, kde je účast malá až minimální, třeba volby do Senátu nebo eurovolby.

Volby rozhodují, kdo vládne v zemi, to je ta pravá, skutečná demokracie.

Před třiceti lety se na Letné „bojovalo“ za nastolení této demokracie a dnes se tamtéž bude vyřvávat z tribun nespokojenost s touto demokracií. Provokativně v čele s vůdcem v nahnědlé košili nechvalně známého střihu, za účasti sudeťáckého duchovního, s provoláváním a vyzýváním k dělání „bordelu“ od někoho, komu ten „bordel“ je tak nějak životně vlastní, ale i s jinými, kteří parazitují na společnosti, nikdy nic nevytvořili a nevytvářejí. Bude se zase zasévat nenávist k těm, kteří ve svobodných, demokratických volbách vyhráli a úspěšně řídí tento stát. Bude se podněcovat k nepokojům, i zastánci a obdivovatelé krvavého Majdanu, nalezlí v destrukčních politických, v podstatě protistátních neziskovkách, budou mít prostor k vyjádření své touhy vidět tu krev i v našich ulicích.

Praha ale není Kyjev a Česká republika není Ukrajina, tady se Sorosovi nezadaří, dokonce ani nebude mít možnost, určitě, zásadním způsobem ovlivňovat výsledky voleb, jako na Slovensku ty prezidentské.

Ať si sejí svoji nenávist, vzešlou z prohry ve volbách, všichni ti opozičníci, nespokojenci a popírači demokracie, naše většinová společnost není pro ně úrodnou půdou. Nepovede se jim totálně zdestabilizovat a rozvrátit systém, je jich málo, jsou čitelní, byť své cíle špatně schovávají za „občanskou nespokojenost“.

Nepodaří se jim to ani navrhovanými, účelovými změnami ve volebním zákoně, které připravují jim naklonění politici, kteří jsou si vědomi, že v řádných, osvědčeně tradičních volbách, neuspějí zase. Ani za pomocí lží, manipulací, vulgárních výzev , dehonestací prezidenta a premiéra, na které pořádají doslova nechutné štvanice.

Tak ať si jdou zařvat na tu Letnou, mají na to své demokratické právo, ať protestují proti rozhodnutí nezávislých státních zástupců slovy, že zde ta demokracie a ta nezávislost justice není.

Ještě je a věřme, že bude, že se jim nepodaří jí demontovat a nastolit tady diktaturu nedostudovaných teologů, nýmandů v nahnědlých košilích.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

