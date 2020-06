Stanislav Zapletal: Blebty klebty paní Stuchlíkové a pana Dolejšího

reklama

Porovnávat Schillerovou s exlidovcem Kalouskem je pro paní Schillerovou především urážka. Ostatně hlavním cílem novinářských pachatelů bylo jistě hlavně udržet Kalouska ve veřejném mínění. Problém je v tom, že se skutečné národohospodářské pohledy začaly ve vládnutí objevovat až tehdy, když vstoupil do vlády jistého Ťululum, skoro celoživotně kojeného zkyslým mlékem sněmovny, Babiš. Ten o sobě nic prohlašovat nemusel, že umí podnikat ve velkém, bylo už při jeho nástupu do vlády jasné. Což tedy není možné říci ani o jednom z našich svobodně a demokraticky zvolených aktivních politiků.

Poslední údaje o výsledcích vládnutí Babišova týmu, co jsem zachytil, byly tyto: podstatný úbytek trestných činů a to, že prý jsme osmý nejmírumilovnější stát na světě. O státním dluhu mluvit netřeba. Jsme prý v první pětce evropských států, když ovšem se od těch čtyř podstatně lišíme: dividendy jejich podniků u nás, ročně všehovšudy asi 500 miliard (třetina našeho rozpočtu), jdou od nás k nim, nikoli naopak. To se to potom hospodaří! Je to zrovna tolik, co představuje právě v prvním čtení odsouhlasený plánovaný státní schodek. Představte si: uvedené podniky by neodeslaly roční dividendy (kolik to asi dělá třeba za deset let?) do svých států, ale nabídly by je velkoryse Babišovi a naše opozice by nemusela brojit proti plánovanému státnímu dluhu. Vždyť kdo vyrobil ty dividendy? Asi naši lidé, o které se stará po všech stránkách náš stát, včetně jejich rodin. I v době koronavirové krize.

Paní Stuchlíková s panem Dolejším zřejmě trpí vadou zraku. A kdož ví, snad jsou i hluchoslepí. Anebo slyší a vidí, jak je nařízeno. Nebo zaplaceno? Vždyť majitel Seznamu pan Lukačovič, průběžně se vyskytující na běžkách kdesi ve švýcarských Alpách, se projevuje tak mírumílovně! Ví vůbec, co ta Stuchlíková s Dolejším o našem úspěšném premiérovi píší?

On vůbec je ten Seznam zvláštní. Skoro bych řekl, že jde o SEZNAM NOVINÁŘŮ ZVLÁŠTNÍHO RAŽENÍ, když uvážíme třeba anabázi Kubíka se Slonkovou (partnerkou býv. šéfredaktora Seznamu Ungera), v níž štvali nemocného Babiše ml. jako dvě novinářské hyeny až do Švýcarska. Jejich lstivé vniknutí do bytu matky Babiše ml. bylo opravdu ukázkovým příkladem svobody novinářů, nad nímž by jistě zajásala i paní Hohlmeierová a k ní přimknuvší se pirát Peksa a lidovecký Zdechovský. A k Peksovi se hlásící naši skvělí Bartošovi Piráti a ke Zdechovskému se hlásící naši lidovci, k nimž náleží takové skvělé osobnosti, jako třeba paní Šojdrová, strkající muslimské děti našemu státu. Anebo třeba pan Hermann či pan Bělobrádek, naše spojky na německý spolek, co nás zrovna kvůli Benešovým dekretům nemusí.

Nakonec ale se zas tak moc nestalo. Kalousek opravdu není většinou národa zbožňován, Stuchlíková s Dolejším jistě už dostali za článek zaplaceno, panu Zdechovskému zaplatila za výstup naše Česká televize (co na ni přispívám i já) - a paní Schillerové nemůže článek ublížit. Jen jsme se dověděli cosi o Seznamu a jeho novinářích zvláštního ražení...

