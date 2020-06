Stanislav Zapletal: Jsme společnost vzestupu buranů

reklama

V pozdější době, v důchodu, mě zaujala Česká televize. Věnoval jsem jí už hodně času. Z mých dopisů, zaslaných televizi a Radě České televize, by mohla možná vzniknout kniha. Nejdřív jsem bral problém vážně, postupem času jsem však dospěl k názoru, že Českou televizi ovládá nerozborná klika, vyznačující se především bohorovností, přesvědčením, že může ukazovat prstem, na koho chce, a hlavně, a to zejména v případě pana Moravce, neuvěřitelným sebevědomím. Nezapomenu třeba na ČT krásku, co drtila (v jejím termínu "grilovala") ministra kultury, řvala na něj, až ho málem sežrali komáři. Nebo si pamatuji, jak pan moderátor, co zmizel na Středním Východě, když bylo třeba posílit squadronu ČT v Praze pracovníkem televize, otrlým prací na Středním Východu, řval na jednoho poslance "Vy lžete!". A k výkřiku "Babiš je prase!", "Babiš je prase!" se ještě dostanu.

Když vidím pana Moravce, jak před "Otázkami" běhá na obrazovce po schodech jako tajtrdlík a čmárá cosi ve vzduchu, vždy mi to vylepší náladu. Nyní, v článku pana Titlbacha, jsem si přečetl, že se ale pan Moravec dokonce srovnává s pány z BBC a tvrdí, že jeho pořad ještě nezapáchl, že naopak, že mu prospívá, když trvá a zraje. Jsem zahrádkář, vím, že to, co smrdí, smrdět přestane a zázrakem se mění na prospěšný kompost. Neriskoval bych, produkty pana Moravce bych do kompostu nedal. On snad opravdu věří tomu, co říká...

V článku se ohnal také tím, že jakási agentura dokázala, že Česká televize je v oblibě. To jsem se už opravdu zasmál. Kdesi jsem četl, že ta agentura pracovala korespondenčně, to znamená, že jí mnoho lidí řeklo, ať jim vleze na záda (možná, že bych to udělal také), a tak si poznamenali jenom ty, co jim byli schopni odpovědět. Předpokládám, že odpověď uplatnil třeba pan Kalousek, jinak ikona ČT. (Neboť kdo jiný by si dovolil v televizi zařvat, za přítomnosti mlčícího pana Kubala, že náš řádně a demokraticky zvolený premiér "Je prase!". "Je prase!". Zajímalo by mě, jak často se takto vyjadřují v BBC o britském premiérovi.

"Otázky" jsem přestal sledovat. Unavil mě i samotný pohled na pana Moravce, s vyvalenýma rybíma očima nad rouškou a ustavičnými vráskami na čele až na konec hlavy. Už jsem rozeznal, že se při svých rozhovorech rozpřahuje křídly, když jde o záležitosti všeobecné, ale mění se v tichou pipku, když si omylem přizve odborníky. Prostě jsem si ho vymazal, když jsem došel k názoru, že jde jen o vypočítavý tyátr. Tedy se na něj nedívám, a když náhodou na jeho pořad mrknu, ubezpečím se, že dělám dobře. Zato velmi pečlivě, skoro každý den, sleduji pořad paní Senkové. A napadlo mě, že by bylo dobré, kdyby někdo napsal pořad s názvem "Televizní šašek a rozhlasová dáma".

Pan Titlbach se velmi zasloužil, když rozhovor s panem Moravcem uskutečnil. Většího náfuku, než je pan Moravec, aby opravdu člověk v poledne se svíčkou hledal. Skoro mám strach, aby někde v zahraničí pan Moravec neštípl prezidentské pero. Pak už by byl jako náfuka dokonalý. (Pozorný čtenář si snad všiml, že na příkladech naznačuji, jak si představuji společnost buranů...)

Drzost pana Moravce je nepřehlédnutelná. Na jeho plat musím (velmi nerad, beru to jako totalitní) přispívat i já. A přitom není možno z generálního ředitele ČT vytlouci, kolik tedy Moravec bere.

Ovšem musím z lásky k pravdě dodat, že jsem článek pana Titlbacha nepřečetl do konce. V určitém okamžiku začal zhasínat (tedy - ten článek), až prskl a zhasl docela. Dál prý si ho mohou číst jen jacísi vyvolení, tedy ti, co si jeho pokračování zaplatí. Tedy řeknu vám, on je ten Moravec zřejmě i lakomec. Copak z toho svého platu nemohl žebrajícímu panu Titlbachovi přispět nějakou korunou, aby mohl své dílko zveřejnit celé? Na druhé straně to ale zase tak moc nevadí. Předpokládám, že v další, nezveřejněné části článku se Moravec stejně jen dál vytahoval. A tak, o co jsem tedy přišel, že?

Na závěr ale musím zpět k nadpisu. Abych pravdu řekl - zdá se mi víceznačný. Pan Moravec má nějakou společnost? Zneužil snad svúj článek k oznámení jejího vzniku? "Spolek buranů" v čele s panem Moravcem, no to by bylo něco!

