Stanislav Zapletal: Klídek pana politologa Kubáčka

Zejména lze ocenit to, že už víme dopředu třeba obsazení vedení Sněmovny, že už prosvítá i personální obsazení ministerských míst, část parlamentních stran co prohrála uznala svou porážku, premiér Babiš vyšel s uklidňujícím státnickým projevem - jediné co se snad panu Kubáčkovi nelíbilo byly nechutné tance kolem nemoci prezidenta republiky.

Když jsem pana Kubáčka poslouchal připadl mi jako člověk, který neobrátí parádní límec, protože ví, že je pod ním veš.

Neboť:

- přece je nad slunce jasné, že obsazení vedoucích míst třemi dámami a panem Skopečkem bylo proto tak rychlé, že jim bylo třeba dát atraktivní funkce, aby dotyční neusilovali o místa ministerská, protože by tak došlo ke katastrofě. Tady pan Fiala musel sakramentsky zaspěchat.

- podle zveřejněných zpráv kdo že by mohl vést které ministerstvo je vidět, že nejdřívější zprávy byly poplašné, když uváděly, že by třeba na místě ministra spravedlnosti mohla usednout známá parlamentní myš rodu mužského. Nebo že by místo ministra vnitra obsadil pirát Michálek. Ale i tak jsou i právě uveřejňovaná jména budoucích ministrů pohromou. To, že se jmenování vyhnul europoslanec Vondra je velice výmluvné, když se vymluvil na stáří a nevzpomněl si třeba na staříka Schwarzenberga.

- neušlo mi, že ve vystoupeních představitelů nové opozice chybělo jakékoli vzrušení. Někteří se dokonce usmívali. Kdo se v politice trochu vyzná pochopí proč asi.

- a pokud jde o tance kolem "umírajícího" prezidenta republiky pak lze uvést, že takovou hromadu hyenistického hnoje, co kolem této záležitosti nahromadil Vystrčil a bezuzdná parta kolem senátorů Lásky a Fishera snad svět ještě ani neviděl. Tak snad býval pokrytecký a při tom útočný jenom fašismus.

Takže klídek tady je, leč dle mě daný číhavostí opozice jako celku a častou bezradností budoucích členů exekutivy, kterým se do vlády snad ani moc nechce. Předvedl to třeba prof. Válek.

A mimořádnou ospalost lze pozorovat i u médií. Nepřítel je zradil. Ustoupil. Jako ve filmu o "Fanfanu Tulipánovi". O čem nyní budou písálkové psát. Že!?

Opravdu spokojení však mohou být hlavně dva aktéři: Rychetský, co zřejmě vpašoval do volebního zákona články o koalicích proto, aby udržel jemu sympatické partaje ve Sněmovně, odkud by volbami s vysokou pravděpodobností zmizely. Nový zákon se objevil takovým fofrem, že měl o čem potom psát ústavní právník Hasenkopf. O tom, o čem psal ústavní právník Hasenkopf se pan Kubáček ve své oslavné litanii nad všeobecným klídkem zapomněl zmínit též. Není možné přehlédnout, že třeba pan ústavní právník Wintr v tomto případě mlčí. Jindy přece všechno ví a Ústavu dotvoří kdy je potřeba. Nebo mi jeho vystoupení ušlo?

Druhým spokojeným aktérem "změny" není nikdo jiný než Kalousek, po němž, když někam usedl - pak na tom místě jakoby sedm let tráva nerostla.

Nebylo možno si nevšimnout, že se pan Kubáček nezmínil o tom, na jak úspěšnou vládu se můžeme těšit. Prognóza toho nejdůležitějšího veškerá žádná. PROSPĚCH REPUBLIKY se do vystoupení pana Kubáčka nevešel. A kupodivu, tentokrát to ani paní

Senkové nevadilo.

Takže klid je. Ale před čím?

