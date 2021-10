Stanislav Zapletal: Republika "U tří grácií?"

reklama

V každém režimu se používala prastará metoda jak se zbavit nepohodlného pracovníka. Když byl důležitý či vlivný, leč nepříliš vhodný pro důležitou práci.To se sáhlo k poučce - vykopnout ho "vejš"! Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 6% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 23236 lidí

Myslím, že v tomto případě nezbylo užšímu vedení kolem pana profesora Fialy než uplatnit tento historicky ověřený krok. Uvedené tři dámy udělaly svou výjimečnou útočnou výřečností velice mnoho pro volební vítězství koalic. Vždyť je někteří občané i kroužkovali! Bylo by tedy spravedlivé je po volbách patřičně odměnit. Jenže umístit je do moci výkonné - to by mohlo dojít na svěřeným jim ministerstvech ke katastrofám. Nezbylo, než je přesunout do klidnějších luhů moci zákonodárné. A tak se usoudilo, že nejvyšší místa ve Sněmovně by mohla být ta pravá. Dámy dostanou platy o nichž se jim nesnilo a navíc budou mít funkci mezinárodně zářivou. Za to se po nich bude chtít, aby si navlékly uniformu jednacího řádu Sněmovny a začaly spíše úředníkovat a méně mluvit.

Když do křesel výsostných funkcí moci zákonodárné zasednou ukáže se, zda osvědčená metoda i v jejich případě zafungovala.

Ovšem nevím, zda se blížící se katastrofa z obsazení míst ministrů či ministryň budoucí vlády takto příliš zmenšila. Je zajímavé, že se na místa ministrů netlačí ti nejlepší lidé třeba z ODS, nesporně tam jsou. Představa s jakými kolegy na vládě by se setkávali je zřejmě odrazuje. raději vezmou "jen" fukci krajského hejtmana. Jenže marná sláva, práci ve volební kampani je třeba odměnit. A není možné počet místopředsedů Sněmovny zvětšovat. Už proto ne, aby nebyl místopředsedou Sněmovny nakonec i někdo od toho zlobivého Okamury.

Téměř každý z těch co byli uvedeni na kandidátce nabízené médii je nějak rázovitý. Většina z nich jsou ti, kteří vedli v médiích v předvolební kampani i dlouho před tím útočné a dlouhé předvolební řeči plné výmyslů. Někdy to byly řeči až nenávistné.Většina z nich dokáže oplývat nekonečným proudem řeči. Myslím si, že když bych zadal třeba panu Rakušovanovi nějaké téma a šel se projít, jsem přesvědčen, že kdybych se vrátil - ještě by měl pořád poněkud vysazené oči a mluvil a mluvil. A třeba pan Kupka je stejně dovedný. Na pana Skopečka se nějak zapomnělo, když se nedocenila jeho útočnost. Vstoupí -li takoví lidé do nejvyšších funkcí moci výkonné mohou se dít věci. Podezřívám ty nejlepší kolem Babiše že se v opozici těší na pěknou zábavu. Poprvé jsem viděl na obrazovce pana Lacinu. Místo toho, aby moderátorce v televizi odpověděl na její otázku okamžitě začal velice nevybíravě a špinavě napadat nepřítomnou, v dané chvíli ještě ministryni financí paní Schillerovou, která s položenou otázkou vůbec nesouvisela. V televizi v této chvíli mu to prošlo, zda mu ovšem taková metoda projde třeba před uměleckou obcí, když prý má být dokonce ministrem kultury (!) - to se uvidí. Víme jak dopadl třeba pan Staněk.

Z druhé strany ale musím být objektivní. Paní politoložka Dvořáková by mohla být s takovými lidmi ve vládě spokojená. Co se naopakovala, že funkce ministra má být politická...

NASTÁVÁ DOBA ZMĚNY!

To slovo se na volebním kolovrátku pana Fialy spolu se slovy jako "chaos, 30 000 mrtvých, nezvládnutý covid, rozvrácené hospodářství, mrhání státními prostředky, doba zásadní ZMĚNY" - a tak dál - objevovalo velmi často. Obávám se ale abychom po uskutečnění té slibované změny nedošli k přesvědčení, že jsme sice měli hlad, ale že jsme se hodně nasmáli. Mám někdy pocit, že něco takového už mezi řádky některých chytřejších novinářů zaznívá...

Nicméně, nyní už bez sarkasmu: v první své glose po volbách jsem napsal, že se ve volbách projevila vůle Boží. Aby si Babišova parta odpočinula a aby hodně občanů prošlo prospěšnou katarzí.

Pořád si to myslím.

